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Στο πλαίσιο των δράσεων ελέγχθηκαν 354 οχήματα, κατασχέθηκαν 268 κλεμμένα οχήματα και ένα σκάφος, ενώ συνελήφθησαν 13 άτομα για υποθέσεις κλοπών και πλαστογραφιών.

Οι αστυνομικές αρχές εξάρθρωσαν εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην κλοπή και εξαγωγή οχημάτων, με τη συνδρομή διεθνών οργανισμών και ασφαλιστικών εταιρειών.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων συνελήφθησαν επιπλέον 81 παράτυποι μετανάστες και 8 διακινητές, ενισχύοντας τα αποτελέσματα των στοχευμένων ελέγχων στα σημεία εισόδου και εξόδου.

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Στις ταυτόχρονες διεθνείς επιχειρησιακές δράσεις «Mobile 9» και «CAR BACK II», συμμετείχε η Ελληνική Αστυνομία κατά το διάστημα από 28 Σεπτεμβρίου έως 9 Οκτωβρίου 2026, τόσο στα εξωτερικά σύνορα όσο και στο εσωτερικό της επικράτειας, με στόχο τον εντοπισμό κλεμμένων και παραποιημένων οχημάτων.

Τον συντονισμό της δράσης σε εθνικό επίπεδο είχε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).

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Ειδικότερα:

Η επιχειρησιακή δράση «JAD MOBILE 9» αποτελεί μέρος ευρύτερης ευρωπαϊκής δράσης, με επικεφαλής (driver) τον FRONTEX και συν-επικεφαλής (co-drivers) την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Πολωνία, στο πλαίσιο της προτεραιότητας EMPACT MTCNI.

αποτελεί μέρος ευρύτερης ευρωπαϊκής δράσης, με επικεφαλής (driver) τον FRONTEX και συν-επικεφαλής (co-drivers) την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Πολωνία, στο πλαίσιο της προτεραιότητας EMPACT MTCNI. Η δράση «CAR BACK II» υλοποιήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο υπό τον συντονισμό της INTERPOL, έπειτα από πρωτοβουλία των Καναδικών Αρχών.

Στις δράσεις συμμετείχαν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία και Σουηδία), τρίτες χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Ελβετία, Μαρόκο, Μεξικό, Ιορδανία, Γκάνα και Βενεζουέλα), καθώς και διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί (EUROPOL, FRONTEX και INTERPOL).

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων στη χώρα μας (σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Κιλκίς, Λάρισα, Βόλο, Θράκη, καθώς και στα σημεία εισόδου-εξόδου Μέρτζανης, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Κήπων, Καστανιών και Κακαβιάς):

Ελέγχθηκαν συνολικά -354- οχήματα.

Εντοπίστηκαν -268- κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα (εκ των -710- που βρέθηκαν συνολικά στην Ευρώπη και των -1.987- παγκοσμίως), συνολικής αξίας άνω των -000.000- ευρώ, καθώς και ένα σκάφος αξίας -1.000.000- ευρώ.

Συνελήφθησαν συνολικά -13- άτομα για υποθέσεις κλοπών, υπεξαιρέσεων και πλαστογραφιών οχημάτων.

Συνελήφθησαν -81- παράτυποι μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων και -8- διακινητές.

Για την άρτια προετοιμασία της επιχείρησης, εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε. πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα στοχευμένες εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις σε όλες τις συμμετέχουσες Υπηρεσίες ανά την επικράτεια.

Στην τελική φάση της δράσης συμμετείχαν στελέχη της Άμεσης Δράσης Αττικής, των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και Θεσσαλονίκης, των Διευθύνσεων Αστυνομίας Βοιωτίας, Λάρισας και Μαγνησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, καθώς και των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Κακαβιάς, Μέρτζανης, Κρυσταλλοπηγής, Νίκης, Ευζώνων, Κήπων και Καστανιών. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία εξέτασε εργαστηριακά περίπου 90 οχήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσα σε δύο εβδομάδες.

Επιπλέον, σημαντική ήταν η συνδρομή της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, η οποία λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των Αρχών και των ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ συνέδραμε και στη μεταφορά των κατασχεμένων οχημάτων μέσω εταιρειών οδικής βοήθειας και μεταφοράς.

Ενδεικτικές υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν κατά τη διάρκεια των δράσεων:

Πειραιάς: Από αστυνομικούς της Δ.Α.Ο.Ε. κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά -3- υπερπολυτελή κλεμμένα οχήματα, συνολικής αξίας -250.000- ευρώ. Τα οχήματα είχαν κλαπεί από τη Γερμανία, τη Σλοβακία και την Αυστρία και είχαν ήδη τοποθετηθεί σε εμπορευματοκιβώτια με τελικό προορισμό το Ισραήλ.

Από αστυνομικούς της Δ.Α.Ο.Ε. κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά -3- υπερπολυτελή κλεμμένα οχήματα, συνολικής αξίας -250.000- ευρώ. Τα οχήματα είχαν κλαπεί από τη Γερμανία, τη Σλοβακία και την Αυστρία και είχαν ήδη τοποθετηθεί σε εμπορευματοκιβώτια με τελικό προορισμό το Ισραήλ. Κήποι Έβρου: Από το Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων συνελήφθησαν -2- υπήκοοι Γαλλίας και ένας υπήκοος Λιβάνου, οι οποίοι επιχείρησαν, κάνοντας χρήση πλαστών εγγράφων, να εξάγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Σταθμού Συνοριακού Ελέγχου Κήπων τρία -3- υπεξαιρεμένα πολυτελή οχήματα, αξίας -100.000- ευρώ.

Από το Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων συνελήφθησαν -2- υπήκοοι Γαλλίας και ένας υπήκοος Λιβάνου, οι οποίοι επιχείρησαν, κάνοντας χρήση πλαστών εγγράφων, να εξάγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Σταθμού Συνοριακού Ελέγχου Κήπων τρία -3- υπεξαιρεμένα πολυτελή οχήματα, αξίας -100.000- ευρώ. Δυτική Αττική: Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Συνελήφθησαν -6- μέλη της οργάνωσης και εξιχνιάστηκαν δεκαεννέα -19- περιπτώσεις κλοπών.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Συνελήφθησαν -6- μέλη της οργάνωσης και εξιχνιάστηκαν δεκαεννέα -19- περιπτώσεις κλοπών. Λαύριο: Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρίου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε συστηματικά κλοπές οχημάτων και εξωλέμβιων μηχανών σκαφών, τα οποία διοχέτευε στο εξωτερικό (Αλβανία κ.ά.). Ταυτοποιήθηκαν -4- μέλη της οργάνωσης και εξιχνιάστηκαν -5- κλοπές οχημάτων και -18- κλοπές εξωλέμβιων μηχανών.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρίου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε συστηματικά κλοπές οχημάτων και εξωλέμβιων μηχανών σκαφών, τα οποία διοχέτευε στο εξωτερικό (Αλβανία κ.ά.). Ταυτοποιήθηκαν -4- μέλη της οργάνωσης και εξιχνιάστηκαν -5- κλοπές οχημάτων και -18- κλοπές εξωλέμβιων μηχανών. Διδυμότειχο: Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διδυμοτείχου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πολυτελές όχημα, το οποίο έφερε πλαστά στοιχεία κυκλοφορίας και είχε κλαπεί από την Ισπανία.