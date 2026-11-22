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Το ΝΑΤΟ εξουσιοδότησε Σουηδό πιλότο να καταρρίψει ρωσικό πύραυλο, ωστόσο η αναχαίτιση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω εξαιρετικά δύσκολων καιρικών συνθηκών.

Τρία αντικείμενα κατέπεσαν στο πολωνικό έδαφος χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο σκόπιμης πρόκλησης.

Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιτήρησης κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, καθώς εντοπίστηκαν συνολικά έντεκα πιθανές απειλές κοντά στα σύνορα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαβεβαίωσε ότι η Συμμαχία παραμένει προσηλωμένη στην προστασία του πολωνικού εδάφους από οποιαδήποτε εξωτερική απειλή.

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Συναγερμός σήμανε στο ΝΑΤΟ την Παρασκευή (20/11), όταν ρωσικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, κατά τη διάρκεια εκτεταμένων επιθέσεων στη δυτική Ουκρανία.

Το ΝΑΤΟ έδωσε άδεια κατάρριψης ρωσικού πυραύλου σε σουηδικό μαχητικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΝΑΤΟ έδωσε υπό όρους άδεια σε Σουηδό πιλότο μαχητικού JAS 39 Gripen να καταρρίψει αντικείμενο που εκτιμήθηκε ότι ήταν ρωσικός πύραυλος κρουζ Kh-101. Ωστόσο, ο πιλότος δεν άνοιξε πυρ, καθώς οι εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες δεν του επέτρεψαν να ταυτοποιήσει με βεβαιότητα τον στόχο, ούτε οπτικά ούτε μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων του αεροσκάφους.

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Σύμφωνα με την πολωνική εφημερίδα Rzeczpospolita, το Κέντρο Συνδυασμένων Αεροπορικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ στο Ίντεμ της Γερμανίας εξουσιοδότησε υπό προϋποθέσεις Σουηδό πιλότο μαχητικού JAS 39 Gripen να καταρρίψει αντικείμενο που εκτιμήθηκε ότι ήταν ρωσικός πύραυλος κρουζ Kh-101.

Three Russian missiles flew into Poland Friday, prosecutors say Read: https://t.co/pQgYrNqjDY November 22, 2026

Ωστόσο, η αναχαίτιση δεν πραγματοποιήθηκε. Όπως εξήγησε ο επιχειρησιακός διοικητής των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Ιρενέους Νόβακ, οι «εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες» δεν επέτρεψαν την ταυτοποίηση του στόχου, ούτε οπτικά ούτε μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων του αεροσκάφους.

Παρά την άδεια χρήσης οπλισμού, ο πιλότος δεν άνοιξε πυρ. Η τύχη του συγκεκριμένου αντικειμένου παραμένει άγνωστη.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας επιχειρούσαν τα δικά μας και τα συμμαχικά ζεύγη επιφυλακής: πολωνικά F-16 και σουηδικά αεροσκάφη Gripen. Ένα αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού της ολλανδικής Πολεμικής Αεροπορίας βρισκόταν στον αέρα, διαθέσιμο για την υποστήριξη των πιλότων μας.

Ενεργοποιήθηκε επίσης το σύστημα αναγνώρισης και επιτήρησής μας, με το αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης Saab, το οποίο επιχειρούσε πάνω από τις περιφέρειες Υποκαρπαθίας και Λούμπλιν», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης και υπουργός Άμυνας, Βουαντίσουαφ Κοσινιάκ-Καμίς, σύμφωνα με ανακοίνωση του πολωνικού υπουργείου Άμυνας. Κανείς στην Πολωνία δεν τραυματίστηκε..

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Κατά τον Πολωνό υπουργό Άμυνας, τα ραντάρ εντόπισαν 11 πιθανές απειλές κοντά στα σύνορα.

During the overnight air defence operations over Poland, Swedish JAS Gripens scrambled to defend Allied airspace. The Swedish pilots tracked several targets during the operation and showed great courage as they operated in very difficult weather and low visibility conditions. https://t.co/M1YBaaOwB0 — Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) November 20, 2026

Τρία αντικείμενα εισήλθαν στην Πολωνία και κατέπεσαν στις περιφέρειες Κάτω Καρπαθίων και Λούμπλιν: ένας Kh-101 κοντά στο Νόβι Λιπόβιετς, δεύτερος πιθανός πύραυλος στο Ρούντνικ ναντ Σάνεμ και drone με κινητήρα τζετ στο Μουοντόχουφ. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές.

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Οι περιοχές βρίσκονται κοντά στο πεδίο ασκήσεων Νόβα Ντέμπα, όπου διεξάγεται η πολυεθνική άσκηση Koalicja 26.2 με συμμετοχή 11 χωρών.

Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν δύο πολωνικά F-16 και δύο σουηδικά Gripen, με υποστήριξη ολλανδικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού και πολωνικού Saab έγκαιρης προειδοποίησης.

Η Εισαγγελία του Λούμπλιν ανακοίνωσε ότι ο Kh-101 που εντοπίστηκε κοντά στο Νόβι Λιπόβιετς είχε κατασκευαστεί το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

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Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η πολεμική κεφαλή εξερράγη στον αέρα, διασκορπίζοντας θραύσματα σε μεγάλη έκταση.

Το εύρημα υποδηλώνει ότι η Ρωσία εξακολουθεί να παράγει πυραύλους παρά τις δυτικές κυρώσεις. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ζητήσει αυστηρότερο, 22ο ευρωπαϊκό πακέτο κυρώσεων κατά της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας και των δικτύων προμήθειας εξαρτημάτων.

Ο Κοσινιάκ-Καμίς και ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ εξετάζουν το ενδεχόμενο «σκόπιμης πρόκλησης». Είχε προηγηθεί δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι παλαιότερες παραβιάσεις ενδέχεται να έγιναν «κατά λάθος», καθώς και η αντίδραση Τουσκ στον χαρακτηρισμό του Πούτιν ως «φίλου» από τον Αμερικανό πρόεδρο: «Ο Θεός να μας προστατεύει από τέτοιους φίλους».

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W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej zwołałem naradę z udziałem ministrów, przedstawicieli Wojska Polskiego oraz szefów służb. https://t.co/rlK79MJl02 Advertisement November 20, 2026

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επισκέφθηκε τη Βαρσοβία το Σάββατο και διαβεβαίωσε ότι η Συμμαχία «θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή πολωνικού εδάφους».

Ο ανώτατος συμμαχικός διοικητής, Άλεξους Γκρίνκεβιτς, εξετάζει πιθανά κενά στην αποτρεπτική διάταξη ενόψει της συνεδρίασης του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, όπου την Πολωνία θα εκπροσωπήσει ο Πάβεου Ζαλέφσκι.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες παραβιάσεις από ρωσικά drones είχαν καταγραφεί τον Σεπτέμβριο του 2025, οδηγώντας σε συμμαχικές αναχαιτίσεις και ενίσχυση της αεράμυνας.

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