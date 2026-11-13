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Οι Φινλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις επιβεβαίωσαν το περιστατικό, ενώ το πλοίο κατευθύνθηκε στη συνέχεια προς την Αγία Πετρούπολη.

Η επίθεση προκάλεσε έκτακτες προειδοποιήσεις σε Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία για εμφάνιση drones στον εναέριο χώρο τους.

Το ΝΑΤΟ κινητοποίησε άμεσα τις αεροπορικές του δυνάμεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης στην περιοχή της Βαλτικής.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες για πιθανή διεύρυνση της πολεμικής σύγκρουσης κοντά στα σύνορα των χωρών της Συμμαχίας.

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Στην καρδιά της Βαλτικής μεταφέρεται η ένταση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος φέρεται να έπληξε ρωσικό πολεμικό πλοίο στον Κόλπο της Φινλανδίας. Το περιστατικό, που σημειώθηκε την Τετάρτη, προκαλεί ανησυχία στις χώρες της περιοχής, καθώς οι πολεμικές επιχειρήσεις πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο τα σύνορα του ΝΑΤΟ.

Την επίθεση επιβεβαίωσαν οι Φινλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις, χωρίς ωστόσο να δώσουν στη δημοσιότητα το όνομα του πλοίου, την ακριβή τοποθεσία του πλήγματος ή λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση.

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🇫🇮 Finland and Estonia confirmed an EXPLOSION on a Russian Buyan-M corvette near Gogland on Nov. 11, 2026. Ukraine’s SBU says drones hit the Naro-Fominsk. The ship sailed back toward St. Petersburg under its own power. Casualties remain unconfirmed. Ukrainian drone strike on a Russian Buyan-M, August 2025. #Baltic — Military Conflicts (@Alex_RobertsJ) November 13, 2026

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο το πυραυλοφόρο πλοίο «Naro-Fominsk» στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επιχείρησης με drones στις ακτές της Βαλτικής. Από την πλευρά της, η Εσθονία ανέφερε ότι το πλοίο απέπλευσε αργότερα με κατεύθυνση πίσω προς την Αγία Πετρούπολη.

❗️11.11.2026. Attack on the strategic port of Ust-Luga (Baltic): while repelling it, the Russians lost a Ka-52, Mi-8 and MiG-31 (crews killed), the Buyan-M small missile ship “Naro-Fominsk” (Kalibr carrier, with fatalities on board) was hit. Port infrastructure, tank farms, pumping stations, pipelines and oil/petroleum product transshipment facilities were destroyed. Unprecedented aviation losses during the repelling of a single attack. — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 13, 2026

Το Κίεβο εξαπολύει κύματα στρατιωτικών drones προς τη βορειοδυτική περιφέρεια του Λένινγκραντ στη Ρωσία, η οποία περιλαμβάνει την Αγία Πετρούπολη καθώς και το λιμάνι Ουστ-Λούγκα στη Βαλτική Θάλασσα, έναν σημαντικό εξαγωγικό κόμβο για βασικά προϊόντα όπως το πετρέλαιο και τα σιτηρά.

Πρώτο πλήγμα ουκρανικών drones στη Βαλτική – Σε επιφυλακή οι χώρες του NATO

Το περιστατικό εκτιμάται ότι αποτελεί την πρώτη καταγεγραμμένη επίθεση ουκρανικών drones εναντίον ρωσικού πολεμικού πλοίου στη Βαλτική Θάλασσα, σε θαλάσσια περιοχή όπου διεξάγεται κανονικά η πολιτική ναυσιπλοΐα. Η εξέλιξη αυτή εντείνει τους φόβους για διεύρυνση της πολεμικής σύγκρουσης προς τις χώρες του ΝΑΤΟ που βρίσκονται κοντά στα ρωσικά και λευκορωσικά σύνορα.

Την ίδια ώρα, η ανησυχία εξαπλώθηκε στις χώρες της Βαλτικής. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία εξέδωσαν έκτακτες προειδοποιήσεις προς τους πολίτες, ζητώντας τους να κατευθυνθούν σε ασφαλή καταφύγια εξαιτίας της εμφάνισης drones στον εναέριο χώρο τους. Σε απάντηση, το ΝΑΤΟ κινητοποίησε άμεσα τις αεροπορικές του δυνάμεις, απογειώνοντας μαχητικά αεροσκάφη για την αντιμετώπιση της κατάστασης.