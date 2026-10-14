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Πέντε άτομα συνέλαβε η αστυνομία της Νορβηγίας, στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενη υπόθεση δωροδοκίας, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε πολεμικά πλοία του ΝΑΤΟ.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, η Eurojust, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης. Παράλληλες έρευνες πραγματοποιήθηκαν, εκτός από τη Νορβηγία, και σε εγκαταστάσεις στη Ρουμανία και τη Γερμανία.

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Οι συλλήψεις και οι έρευνες επικεντρώνονται σε εταιρεία, καθώς και σε υπεργολάβους που συνδέονται με αυτήν. Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να υπέβαλλαν πλαστά ή παραπλανητικά τιμολόγια για υπηρεσίες υποστήριξης πλοίων και των πληρωμάτων τους, κατά τη διάρκεια παραμονής τους σε λιμάνια της βορειοδυτικής Ευρώπης.

Οι υπηρεσίες αφορούσαν εργασίες και δραστηριότητες στην ξηρά, οι οποίες προβλέπονταν στις σχετικές συμβάσεις για την εξυπηρέτηση τόσο των πλοίων όσο και του προσωπικού τους. Η Eurojust εκτιμά ότι η οικονομική ζημία που προκλήθηκε στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ανέρχεται σε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.

Παράλληλα, η εταιρεία, η οποία δεν έχει κατονομαστεί, ερευνάται για τον φερόμενο ρόλο της στη δωροδοκία δημόσιων αξιωματούχων μέσω μεσάζοντα. Στόχος, σύμφωνα με τις κατηγορίες, ήταν να εξασφαλιστεί ευνοϊκή μεταχείριση από την Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει ως βασική αποστολή να διευκολύνει τα 32 κράτη-μέλη της Συμμαχίας, αλλά και τις συνεργαζόμενες χώρες, στην προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού, συστημάτων ασφαλείας και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης.