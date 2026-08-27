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Την εκτίμηση ότι η Ρωσία και ο πρόεδρός της, Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν πρόκειται να εξαπολύσουν επίθεση σε έδαφος κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχω κάνει επωφελείς συνομιλίες μαζί του. Δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», δήλωσε με έμφαση ο Αμερικανός ηγέτης.

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Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν μετά την αντίδραση του Κρεμλίνου, το οποίο απέρριψε ως «ιστορίες τρόμου» δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου σχετικά με ενδεχόμενο ρωσικό σχέδιο επίθεσης στη Συμμαχία.

Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ταξίδεψε μέσα στην εβδομάδα στη Μόσχα, με στόχο να αποτρέψει τη Ρωσία από μια πιθανή επίθεση εναντίον του ΝΑΤΟ.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη ρωσική πρωτεύουσα δεν συνδεόταν με ρωσικές απειλές κατά του ΝΑΤΟ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αντικείμενό της ήταν η κατάσταση στην Ουκρανία.

Trump:



Putin is not going to be attacking NATO territory. pic.twitter.com/M1zNGcLdsi — Clash Report (@clashreport) August 27, 2026

Ωστόσο, σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ρωσική επίθεση σε χώρα του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο Τζον Ράτκλιφ δεν μετέφερε κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα προς τη Μόσχα κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί.

«Ο Ράτκλιφ συναντάται με τον Ρώσο ομόλογό του κάθε έξι μήνες ή μία φορά τον χρόνο. Έχουν πολύ καλή σχέση. Δεν υπήρξε κανένα μήνυμα και τίποτα το ασυνήθιστο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό ενημερωτικό μέσο.