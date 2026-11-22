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Η ασθενής ισχυρίζεται ότι η νοσηλεύτρια μετέφερε παράνομα πάνω από 106.000 ευρώ από τον τραπεζικό της λογαριασμό και αφαίρεσε 25.000 ευρώ σε μετρητά.

Η κατηγορούμενη νοσηλεύτρια αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα χρηματικά ποσά που έλαβε αποτελούσαν δεδουλευμένες αμοιβές για τις υπηρεσίες που προσέφερε.

Η οικογένεια της νεαρής γυναίκας εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την έλλειψη εξελίξεων στην υπόθεση, παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών που έχουν διατυπωθεί.

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Μία νέα περίπτωση κακοποίησης ασθενούς βλέπει το φως της δημοσιότητας, με θύμα μία 23χρονη, η οποία είναι τετραπληγική λόγω ενός σοβαρού τροχαίου το 2022. Η νεαρή κοπέλα έπεσε θύμα οικονομικής εκμετάλλευσης από την ίδια της τη νοσηλεύτρια που είχε αναλάβει τη φροντίδα της, η οποία, όπως καταγγέλλεται, της χορηγούσε φάρμακα εν αγνοία της και την έκλεβε.

Όπως αποκάλυψε η κοπέλα μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», από τον Ιανουάριο του 2023 άρχισε να εμφανίζει σοβαρά συμπτώματα που δεν μπορούσε να εξηγήσει.

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«Ξεκινάω να έχω συμπτώματα τα οποία δεν τα είχα πριν, είχα αρκετές παραισθήσεις. Πήγα σε ψυχίατρο, μου έδωσε μία αγωγή για να μπορώ να κοιμάμαι καλύτερα. (…) Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο χειρότερα γινόντουσαν τα συμπτώματα. Είχα φτάσει σε σημείο που δεν επικοινωνούσα καθόλου με το περιβάλλον. Είχα την εικόνα ενός τοξικομανούς», ανέφερε.

«Ανακαλύψαμε ότι μου χορηγούσε βενζοδιαζεπίνες»

Σύμφωνα με την ίδια, η αιτία της κατάστασής της αποκαλύφθηκε αργότερα, όταν διαπιστώθηκε πως λάμβανε φαρμακευτικές ουσίες χωρίς τη γνώση της.

«Ανακαλύψαμε ότι μου χορηγούσε βενζοδιαζεπίνες», κατήγγειλε.

Μάλιστα, η 23χρονη υποστήριξε ότι οι εξετάσεις έδειξαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις των συγκεκριμένων ουσιών στον οργανισμό της.

«Το όριο στις βενζοδιαζεπίνες είναι 200 και εγώ είχα πάνω από 2.800», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η κατάσταση θα μπορούσε να της κοστίσει τη ζωή.

«Μπήκα χειρουργείο. Αν δεν ήμουν 22 και ήμουν 32 ή 42, θα μπορούσα να έχω πεθάνει από καρδιακή προσβολή», συμπλήρωσε.

Η υπόθεση έλαβε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν η νεαρή γυναίκα διαπίστωσε, όπως λέει, ότι έλειπαν χρήματα από τον τραπεζικό της λογαριασμό.

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«Πήγα κάτι να αγοράσω και συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχουν χρήματα στον λογαριασμό», ανέφερε.

Κατά την καταγγελία της, η νοσηλεύτρια φέρεται να είχε μεταφέρει διατραπεζικά συνολικά 106.020 ευρώ από τον λογαριασμό της. Από την πλευρά της, η νοσηλεύτρια υποστήριξε ότι τα ποσά αφορούσαν δεδουλευμένες αμοιβές που της οφείλονταν.

Παράλληλα, η οικογένεια καταγγέλλει ότι εξαφανίστηκαν ακόμη 25.000 ευρώ σε μετρητά από το σπίτι.

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Την έκλεβε

Σύμφωνα με την 23χρονη, η περίεργη αυτή αποκάλυψη για την υγεία της, ήρθε μετά από μία άλλη.

«Πήγα κάτι να αγοράσω και συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχουν χρήματα στον λογαριασμό».

Συνολικά 106.020 ευρώ καταγγέλλει στις «Εξελίξεις Τώρα» ότι η νοσηλεύτρια έκλεβε διατραπεζικά από τον δικό της λογαριασμό, ωστόσο η ίδια η νοσηλεύτρια απέδωσε ότι τα χρήματα αυτά ήταν τα χρωστούμενα δεδουλευμένα της.

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Εκτός από τα χρήματα στον λογαριασμό της 23χρονης που έκαναν «φτερά», εξαφανίστηκαν από το σπίτι και άλλες 25.000€.

Η 23χρονη αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν, παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών της, να μην έχει υπάρξει μέχρι σήμερα κάποια εξέλιξη. Το κουβάρι των αποκαλύψεων αφήνει πίσω του για την κοπέλα αλλά και την οικογένειά της, ένα τεράστιο «γιατί».

«Αποπειράθηκε να με σκοτώσει ουσιαστικά, και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα».

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Ξεσπάει η μητέρα της 23χρονης

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας της 23χρονης, η νοσηλεύτρια που φρόντιζε τη νεαρή έκανε τα πάντα για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της οικογένειας.

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«Μοιραζόμουν μαζί της τον πόνο και έκλαιγε και εκείνη μαζί μου».

Όμως μετά από έναν χρόνο φροντίδας όπως καταγγέλλει η μητέρα, αποκαλύφθηκε όχι μόνο ότι απέσπασε μεγάλο χρηματικό ποσό από τους λογαριασμούς της κόρης της αλλά και ότι τη νάρκωνε σταδιακά.

Όταν η οικογένεια μίλησε στη νοσηλεύτρια και της ανέφεραν ότι τα ανακάλυψαν όλα, τότε σύμφωνα με τη μητέρα της 23χρονης, η ίδια κατηγόρησε την τετραπληγική ασθενή για τη μεταφορά των χρημάτων.

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«Της είπαμε ‘γιατί οι μεταφορές γίνονται σε σένα;’ ‘Δεν ξέρω τίποτα’. (…) Της έλεγαν ο άντρας μου και ο κουμπάρος μου ‘εσύ πας τα παίρνεις και το βράδυ τα βγάζεις’. ‘Η κόρη σου’ μου είπε ‘η τρελή τα βάζει και ‘γω τώρα θα βρω τον μπελά μου’».

«Μου χρωστούσε τα δεδουλευμένα μου» λέει η κοπέλα που κατηγορείται από την τετραπληγική καταγγέλλουσα.

«Γιατί μου ξεφτίλισες το παιδί, γιατί πήγες να μου το σκοτώσεις, γιατί μου βασάνισες το παιδί», λέει η μητέρα.