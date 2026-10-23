Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Υπόθεση καταγγελλόμενης βίας μεταξύ ανηλίκων ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, με επίκεντρο το 5ο Γυμνάσιο της πόλης. Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε ο πατέρας μιας 14χρονης μαθήτριας, τέσσερις συμμαθητές της φέρονται να την εξύβρισαν και να της προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε τρία διαφορετικά περιστατικά.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι τέσσερις ανήλικοι, καθώς και οι γονείς τους ή τα πρόσωπα που έχουν την επιμέλειά τους. Την έρευνα ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, μέσω του Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων.

Advertisement

Advertisement

Η καταγγελία για το πλαστικό μπουκάλι

Το τελευταίο περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 22 Οκτωβρίου, όταν, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο πατέρας στην Αστυνομία, οι τέσσερις ανήλικοι εξύβρισαν την κόρη του και της πέταξαν πλαστικό μπουκάλι, προκαλώντας της σωματικές βλάβες.

Η 14χρονη μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωσή τους, έλαβε εξιτήριο, ενώ της χορηγήθηκε έγγραφο για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Οι καταγγελίες για δύο προηγούμενα περιστατικά

Σύμφωνα με τον πατέρα της μαθήτριας, είχαν προηγηθεί ακόμη δύο περιστατικά στο ίδιο σχολικό συγκρότημα.

Ειδικότερα, στις αρχές Οκτωβρίου, ένας από τους ανήλικους φέρεται να εξύβρισε τη 14χρονη εντός του σχολείου.

Για ένα ακόμη συμβάν, που φέρεται να σημειώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, ο πατέρας κατήγγειλε ότι δύο άλλοι ανήλικοι έσπρωξαν την κόρη του, με αποτέλεσμα να πέσει σε εσωτερική σκάλα του σχολείου.

Οι αναφορές για τα τρία περιστατικά περιλαμβάνονται στην αστυνομική καταγραφή και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Συνελήφθησαν και οι γονείς

Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθησαν και οι γονείς των τεσσάρων ανηλίκων, με την αιτιολογία ότι φέρονται να παρέλειψαν να τους αποτρέψουν από την τέλεση των καταγγελλόμενων πράξεων.

Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, η υπόθεση αφορά καταγγελίες για σωματική βλάβη και εξύβριση. Η διερεύνηση των περιστατικών βρίσκεται στην αρμοδιότητα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών.