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Σε συμπλοκή κατέληξε το ραντεβού που φέρεται να έδωσαν πέντε 14χρονοι σε χώρο σχολείου στο Ηράκλειο, με έναν από αυτούς να τραυματίζεται στο πρόσωπο και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, όταν οι πέντε ανήλικοι συναντήθηκαν στον χώρο του σχολείου και για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο συνεπλάκησαν.

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Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους 14χρονους τραυματίστηκε στο πρόσωπο. Μεταφέρθηκε για ιατρική εξέταση, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα στη μύτη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή, καθώς και τον ρόλο των ανηλίκων που εμπλέκονται.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη πέντε γονέων των ανήλικων που φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο.