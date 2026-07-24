Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Europol στοχεύει το «The Com», ένα χαλαρό δίκτυο διαδικτυακών ομάδων που εκμεταλλεύεται ανηλίκους μέσω κοινωνικών δικτύων και παιχνιδιών για την παραγωγή βίαιου και σεξουαλικού περιεχομένου.

Τα μέλη του δικτύου χρησιμοποιούν απειλές και εκβιασμούς για να χειραγωγήσουν ανηλίκους, ωθώντας τους σε αυτοτραυματισμούς, βασανισμούς ζώων, βίαιες επιθέσεις και παραγωγή παράνομου υλικού για την απόκτηση κύρους.

Σε συντονισμένη επιχείρηση, ερευνητές από εννέα ευρωπαϊκές χώρες εντόπισαν 4.340 διευθύνσεις URL με εξτρεμιστικό περιεχόμενο, αποσκοπώντας στην αποδιοργάνωση του δικτύου και τη συλλογή στοιχείων για μελλοντικές ποινικές έρευνες.

Οι ομάδες του «The Com» στερούνται κεντρικής διοίκησης, υιοθετούν μηδενιστικές ή εξτρεμιστικές αντιλήψεις και διακινούν εγχειρίδια για τη διάπραξη βίαιων εγκλημάτων, εμπρησμών και επικίνδυνων πρακτικών όπως το swatting.

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Ένα σκοτεινό διεθνές δίκτυο που διεισδύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις εφαρμογές μηνυμάτων και στα διαδικτυακά παιχνίδια, προσεγγίζοντας και εκβιάζοντας ανηλίκους ώστε να αυτοτραυματιστούν, να κακοποιήσουν ζώα, να παράγουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ή ακόμη και να πραγματοποιήσουν βίαιες επιθέσεις, βρίσκεται στο στόχαστρο της Europol.

Πρόκειται για το «The Com», ένα χαλαρό οικοσύστημα διαδικτυακών ομάδων το οποίο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία, έχει εξελιχθεί κατά την τελευταία διετία σε παγκόσμια απειλή, με τους ανηλίκους να εμφανίζονται τόσο ως θύματα όσο και ως δράστες.

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Ορισμένες από τις ομάδες του δικτύου έχουν υιοθετήσει ακροδεξιές εξτρεμιστικές και «επιταχυντικές» αντιλήψεις, επιδιώκοντας να επισπεύσουν την κοινωνική κατάρρευση μέσω βίαιων επιθέσεων και της διαφθοράς της νεολαίας. Το «The Com», πάντως, δεν αποτελεί μία ενιαία οργάνωση με κεντρική διοίκηση ή κοινή ιδεολογία. Κοινό στοιχείο των ομάδων του είναι μια μισανθρωπική και μηδενιστική κοσμοθεωρία, μέσα στην οποία η βία συχνά μετατρέπεται σε αυτοσκοπό.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026, ερευνητές από εννέα ευρωπαϊκές χώρες εντόπισαν και παρέπεμψαν στις διαδικτυακές πλατφόρμες περίπου 4.340 διευθύνσεις URL που συνδέονταν με βίαιο εξτρεμιστικό περιεχόμενο.

Στόχος των λεγόμενων «Ημερών Παραπομπής» ήταν να αποδιοργανωθεί το διαδικτυακό οικοσύστημα του «The Com», να περιοριστεί η διάδοση της προπαγάνδας του και να εντοπιστούν νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε ποινικές έρευνες.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Μονάδα Αναφοράς Διαδικτυακού Περιεχομένου της Europol και το ισπανικό Κέντρο Πληροφοριών κατά της Τρομοκρατίας και του Οργανωμένου Εγκλήματος.

Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα κλειστά δωμάτια κακοποίησης

Η ονομασία «The Com» προέρχεται από τη λέξη «Community» και χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύνολο περιθωριακών διαδικτυακών ομάδων, χωρίς ενιαία οργανωτική δομή.

Τα μέλη τους χρησιμοποιούν δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και διαδικτυακά παιχνίδια για να προσεγγίζουν νεαρούς χρήστες και ευάλωτα θύματα.

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Το περιεχόμενο που συναντούν τα παιδιά μπορεί αρχικά να φαίνεται αθώο. Σταδιακά, όμως, οδηγούνται σε ιδιωτικά φόρουμ και κλειστά δωμάτια συνομιλιών, όπου αρχίζει η χειραγώγηση, η ριζοσπαστικοποίηση και η κακοποίησή τους.

Σύμφωνα με τη Europol, οι δράστες μπορεί να εξαναγκάσουν τα θύματα να αυτοτραυματιστούν, να βασανίσουν ζώα, να επιτεθούν σε άλλα πρόσωπα ή να δημιουργήσουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Για να τα διατηρούν υπό τον έλεγχό τους χρησιμοποιούν απειλές, σεξουαλικό εκβιασμό και τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων. Το περιεχόμενο είναι συχνά γεμάτο κωδικοποιημένες λέξεις, σύμβολα και emoji, των οποίων το πραγματικό νόημα μπορεί να είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό από γονείς και άλλους ενηλίκους.

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Η Europol προειδοποιεί ότι οι αλγόριθμοι των κοινωνικών δικτύων μπορούν να εκθέσουν νεαρά άτομα σε εξτρεμιστικό και βίαιο υλικό ακόμη και όταν δεν το αναζητούν.

«Τοίχοι αίματος» και κύρος μέσα από τον πόνο των θυμάτων

Στο εσωτερικό του «The Com», η παραγωγή όσο το δυνατόν πιο ακραίου και επιβλαβούς περιεχομένου αποτελεί μέσο απόκτησης κύρους.

Όσο πιο σοκαριστικό είναι το υλικό που ένα μέλος παράγει ή αποσπά από τα θύματά του, τόσο υψηλότερη θέση αποκτά μέσα στη διαδικτυακή κοινότητα. Ορισμένες πράξεις μεταδίδονται ζωντανά στα κοινωνικά δίκτυα, με διαδικτυακούς θεατές να ενθαρρύνουν τους δράστες, ενώ στη συνέχεια τα βίντεο αποθηκεύονται και αναδιανέμονται.

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Το περιεχόμενο που εντοπίστηκε κατά την επιχείρηση περιλάμβανε εικόνες και βίντεο αυτοτραυματισμών, αυτοκτονιών, σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, βασανισμού ζώων και βίαιων επιθέσεων.

Η Europol περιγράφει ακόμη τις πρακτικές των λεγόμενων «blood walls» και «cut-signs», οι οποίες σε ορισμένες ομάδες αποτελούν ακόμη και προϋπόθεση εισόδου.

Οι «τοίχοι αίματος» είναι επιγραφές ή ζωγραφιές φτιαγμένες με αίμα, στις οποίες εμφανίζεται το διαδικτυακό ψευδώνυμο του εκβιαστή ή η ονομασία της ομάδας του.

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Τα «cut-signs» αφορούν περιπτώσεις κατά τις οποίες τα θύματα εξαναγκάζονται να χαράξουν στο σώμα τους το όνομα του δράστη. Οι εικόνες και τα βίντεο των τραυμάτων αναρτώνται στη συνέχεια για να ενισχύσουν τη φήμη του εκβιαστή.

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Στο υλικό χρησιμοποιούνται συχνά σατανιστικά σύμβολα και εκφράσεις, ώστε να προκαλείται μεγαλύτερος φόβος, ενώ ορισμένες ομάδες ενσωματώνουν ακροδεξιά σύμβολα και συνθηματολογία είτε για να εκφράσουν την ιδεολογική τους ταυτότητα είτε απλώς για να σοκάρουν.

Επιθέσεις στον δρόμο, εμπρησμοί και εγχειρίδια δολοφονίας

Οι δραστηριότητες του δικτύου δεν περιορίζονται στον ψηφιακό εκβιασμό. Περιλαμβάνουν βίαιες επιθέσεις σε ανυποψίαστους περαστικούς, μια πρακτική γνωστή ως «manhunt», καθώς και εμπρησμούς.

Παράλληλα, ομάδες του «The Com» παράγουν και διακινούν εγχειρίδια με οδηγίες για δολοφονίες, κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, χειραγώγηση ανηλίκων, σεξουαλικό εκβιασμό και διάπραξη βίαιων επιθέσεων.

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Άλλοι οδηγοί εξηγούν πώς μπορούν να αποκαλυφθούν και να δημοσιοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα ενός θύματος ή πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η πρακτική του «swatting».

Στην περίπτωση αυτή, ο δράστης πραγματοποιεί ψευδή κλήση έκτακτης ανάγκης στις Αρχές, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ή πρόκειται να διαπραχθεί σοβαρό έγκλημα στη διεύθυνση του θύματος. Η κλήση μπορεί να προκαλέσει ένοπλη αστυνομική επέμβαση, θέτοντας σε κίνδυνο το ίδιο το θύμα και την οικογένειά του.

Εκατοντάδες έρευνες για ένα δίκτυο που εξαπλώνεται

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση και τις τάσεις της τρομοκρατίας το 2026 χαρακτηρίζει τον μηδενιστικό βίαιο εξτρεμισμό αποσταθεροποιητική ιδεολογία, επισημαίνοντας ότι ορισμένες ομάδες και πρόσωπα του συγκεκριμένου οικοσυστήματος επιδιώκουν ανοιχτά την υπονόμευση των κοινωνικών δομών.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας της Europol έχει λάβει εκατοντάδες αιτήματα από κράτη-μέλη και συνεργαζόμενες τρίτες χώρες σχετικά με εγκλήματα που διαπράττονται στο περιβάλλον του «The Com».

Η κοινή δράση εντάσσεται στην ευρωπαϊκή αντιτρομοκρατική στρατηγική ProtectEU, ένας από τους βασικούς στόχους της οποίας είναι η προστασία των πολιτών στο διαδίκτυο και η αντιμετώπιση της εκμετάλλευσης των ψηφιακών πλατφορμών και των διαδικτυακών παιχνιδιών από εξτρεμιστικά δίκτυα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Σουηδία.

Η ανακοίνωση της Europol δεν αναφέρεται σε συλλήψεις. Η δράση επικεντρώθηκε στον εντοπισμό και την παραπομπή του παράνομου περιεχομένου, στην αποδιοργάνωση του διαδικτυακού δικτύου και στη συλλογή νέων στοιχείων για τις αρμόδιες διωκτικές Αρχές.