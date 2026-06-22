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Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στα Καλάβρυτα, σχηματίσθηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι (δύο 17χρονοι, ένας 14χρονος), βρισκόμενοι σε κέντρο φιλοξενίας, στα Καλάβρυτα, έπειτα από συμπλοκή, επιτέθηκαν με σπιράλ καλώδιο, κοπίδι, ξύλινα και μεταλλικά αντικείμενα, σε δυο ανήλικους φιλοξενούμενους, ηλικίας 17 και 15 ετών αντίστοιχα.

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Μάλιστα, ο ένας 17χρονος γρονθοκόπησε το 17χρονο θύμα, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει σωματικές βλάβες.

Επιπλέον, ο 14χρονος χτύπησε στο πρόσωπο με μεταλλικό σωλήνα εργαζόμενη, προκαλώντας της σωματική βλάβη, ενώ ο 17χρονος κατηγορούμενος την απειλούσε λεκτικά.

Στον τόπο του περιστατικού μετέβησαν αστυνομικοί του τμήματος Καλαβρύτων, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρεις ανηλίκους.

Στο σημείο, βρέθηκαν ένα κοπίδι, ένας μεταλλικός σωλήνας, κομμάτι ξύλου, καθώς και ένα σπιράλ καλώδιο, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συμπλοκή.

Οι συλληφθέντες, πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Ποιοι συμμετείχαν στο επεισόδιο

Σύμφωνα με πληροφορίες 3 ανήλικοι αιγυπτιακής καταγωγής επιτέθηκαν σε έναν ανήλικο από το Κονγκό και έναν από την Υεμένη.

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Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των τριών Αιγυπτίων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για άσκηση βίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε και εργαζόμενος της δομής, ο οποίος επιχείρησε να παρέμβει ώστε να χωρίσει τους ανηλίκους και να αποτρέψει την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 21/6 ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, με τους κατηγορουμένους να παίρνουν προθεσμία έως την Τρίτη για να απολογηθούν. Μέχρι τότε θα παραμένουν κρατούμενοι

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Πηγή: kalavrytanews.com