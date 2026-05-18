Ένα ακόμη περιστατικό βίας με νεαρούς δράστες και καταγραφή μέσω κινητού τηλεφώνου σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στην περιοχή του Ευόσμου. Η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται από τις Αρχές ως «κακόγουστη φάρσα», αλλά ως πράξη με ποινικές διαστάσεις: σωματική βλάβη, εξύβριση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Με χειροπέδες κατέληξαν έξι νεαροί στη Θεσσαλονίκη, μετά από επίθεση σε βάρος 22χρονου το βράδυ της Κυριακής, έξω από κατάστημα στην περιοχή του Ευόσμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι κατηγορούμενοι –τρεις αλβανικής καταγωγής και τρεις Έλληνες, ηλικίας από 16 έως 19 ετών– φέρονται να εξύβριζαν τον νεαρό, να τον έβρεχαν με νεροπίστολα και να τον χτυπούσαν, ενώ παράλληλα κατέγραφαν τις πράξεις τους με κινητά τηλέφωνα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξύβριση και απλή σωματική βλάβη.

Advertisement

Advertisement

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά υποθέσεων όπου η βία δεν περιορίζεται μόνο στο ίδιο το χτύπημα. Η βιντεοσκόπηση, ο εξευτελισμός και η πιθανή διάχυση του υλικού στα κοινωνικά δίκτυα μετατρέπουν την επίθεση σε δημόσιο θέαμα, με το θύμα να υφίσταται δεύτερο τραυματισμό: όχι μόνο σωματικό, αλλά και ψυχολογικό.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, στην Πάτρα, μία 13χρονη κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τρεις συμμαθήτριές της μετά το σχολείο. Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, δύο ανήλικες φέρονται να τη χτύπησαν στο πρόσωπο, ενώ τρίτη 13χρονη κατέγραφε την πράξη με κινητό τηλέφωνο. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο ανήλικες, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Τον Φεβρουάριο του 2026, στη Θεσσαλονίκη, είχε καταγραφεί σε βίντεο ο άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομηλίκους του έξω από σχολικό συγκρότημα στη λεωφόρο Καραμανλή. Στις εικόνες, ομάδα ανηλίκων φαίνεται να τον χτυπά με γροθιές και κλοτσιές, μπροστά σε περαστικούς, πριν επέμβουν αστυνομικές δυνάμεις.

Ανάλογη εικόνα είχε καταγραφεί και στην Ηλιούπολη, τον Σεπτέμβριο του 2025, όπου τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν για τον ξυλοδαρμό 18χρονου σε πάρκο. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δύο 15χρονες βιντεοσκοπούσαν την επίθεση, ενώ εξύβριζαν το θύμα και άλλα ανήλικα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο.

Στη Θεσσαλονίκη, ακόμη ένα περιστατικό που εξιχνιάστηκε στις αρχές του 2026 αφορούσε επίθεση σε βάρος 14χρονης στην περιοχή της Καμάρας, τον Οκτώβριο του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ανήλικοι την προσέγγισαν, τρεις από αυτούς της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, ενώ τέταρτη εμπλεκόμενη βιντεοσκοπούσε το συμβάν.

Η συσσώρευση τέτοιων περιστατικών δεν σημαίνει ότι η χώρα βρίσκεται απαραίτητα σε πρωτοφανή έξαρση βίας ανηλίκων σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Ωστόσο, δείχνει ότι η καθημερινή, ορατή και συχνά «ψηφιακά επιδεικτική» βία μεταξύ νέων έχει αποκτήσει ανησυχητικά χαρακτηριστικά. Η Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Βίας και την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας Ανηλίκων 2025-2030 αναφέρει ότι οι ανήλικοι ύποπτοι ανά 100.000 κατοίκους στην Ελλάδα αυξήθηκαν από 353 το 2019 σε 434 το 2022, ενώ η χώρα παραμένει εκτός της πρώτης δεκάδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Advertisement

Στην Αττική, τα στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης δείχνουν ότι το 2025 καταγράφηκαν 1.975 υποθέσεις νεανικής παραβατικότητας, 2.837 δράστες και 2.211 συλλήψεις. Οι συλλήψεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 12,75% σε σχέση με το 2024, ενώ οι στοχευμένες δράσεις της αστυνομίας έφτασαν τους 46.623 ελέγχους ατόμων.

Στη Θεσσαλονίκη, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν 165 επιχειρησιακές δράσεις «ήπιας αστυνόμευσης» για την παραβατικότητα ανηλίκων, με 22.282 ελέγχους, 21 προσαγωγές και 15 συλλήψεις. Παράλληλα, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δείχνουν μείωση των σχετικών υποθέσεων από 905 το 2024 σε 771 το 2025, των δραστών από 1.103 σε 944 και των συλλήψεων από 641 σε 579.

Το κρίσιμο στοιχείο, όμως, δεν είναι μόνο οι αριθμοί. Είναι η μορφή που παίρνει η βία: ομάδες νεαρών, δημόσιοι χώροι, σχολικά περιβάλλοντα, κινητά τηλέφωνα, εξευτελισμός, διάχυση εικόνας. Το κινητό δεν λειτουργεί πια απλώς ως μέσο καταγραφής, αλλά συχνά ως μέρος της ίδιας της επίθεσης.

Advertisement

Η υπόθεση του Ευόσμου, με τον 22χρονο να φέρεται να δέχεται χτυπήματα ενώ βρεχόταν με νεροπίστολα και βιντεοσκοπούνταν, συμπυκνώνει ακριβώς αυτή τη νέα, ανησυχητική διάσταση: τη βία ως «περιεχόμενο». Και αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί μόνο με συλλήψεις. Χρειάζεται πρόληψη, σχολική παρέμβαση, ευθύνη των οικογενειών, άμεση αντίδραση των πλατφορμών και σταθερό μήνυμα ότι ο εξευτελισμός ενός ανθρώπου δεν είναι παιχνίδι, ούτε βίντεο για διαμοιρασμό.