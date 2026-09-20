Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας 14χρονος στα Βριλήσσια, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου και παραμένει για νοσηλεία, καθώς φέρει σοβαρούς τραυματισμούς.

Advertisement

Advertisement

Μεταξύ άλλων, έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό, με τους γιατρούς να εξετάζουν την κατάστασή του, καθώς υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί ακόμη και σε αφαίρεση του οργάνου.

Για την υπόθεση η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 14χρονου φερόμενου ως δράστη, αλλά και της μητέρας του. Η γυναίκα αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Ο 14χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.