Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος αρνείται κατηγορηματικά την εμπλοκή του σε υπόθεση κακοποίησης του ανήλικου γιου του και χαρακτηρίζει τη σχετική μήνυση ως στημένη.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το ηχητικό ντοκουμέντο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η υπόθεση συνδέεται με προγενέστερη αντιδικία με πρόσωπο κατά του οποίου έχει ήδη καταθέσει μηνύσεις και ασφαλιστικά μέτρα.

Θεοδωρόπουλος επικαλείται μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας για να αποδείξει την αθωότητά του και την απουσία του από τον επίμαχο χώρο.

Παράλληλα, ο ίδιος ανακοίνωσε την έναρξη νέων νομικών ενεργειών, περιλαμβανομένων αγωγών και μηνύσεων, εναντίον του ατόμου που τον κατηγορεί για την υπόθεση.

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Ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση κακοποίησης του γιου του και υποστήριξε ότι η μήνυση είναι «στημένη», χαρακτηρίζοντας ως προϊόν AI το επίμαχο ηχητικό που κυκλοφόρησε στο TikTok.

«Είμαι ελεύθερος ανάμεσά σας. Δεν υπάρχει καμία μήνυση. Έχω μηνύσει εγώ αυτόν τον εγκληματία, ο οποίος έχει ασφαλιστικά μέτρα τα οποία έχουν κατατεθεί τον Απρίλιο και προσέφερε αυτή την απειλή, την εξύβριση και τη συκοφαντική δυσφήμιση, αλλά και για τη ζωή μας», ανέφερε αρχικά ο γνωστός δικηγόρος.

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«Έχει κάνει μια στημένη μήνυση χθες το βράδυ, όταν η σύζυγός μου, πήγε τα παιδιά μου στο φροντιστήριο πέντε η ώρα. Δεν μπορούσε να είναι δυνατόν ποτέ να είμαι με τα παιδιά μου, διότι η κάμερα του σπιτιού μας, της οικίας μας, η κάμερα του φροντιστηρίου αλλά και οι καθηγητές είναι αδιάψευστοι μάρτυρες ότι δεν υπήρξε ποτέ καμία κακοποίηση», πρόσθεσε.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο δικηγόρος, «αυτά είναι η ζωή μου. Πρώτα τα παιδιά μου, η σύζυγός μου και τα παιδιά μου και κανένας δεν θα τα σπιλώσει. Γι’ αυτό τον λόγο είμαι εδώ και δεν φοβάμαι κανέναν».

Στην συνέχεια, ο Α. Θεοδωρόπουλος υποστήριξε ότι η υπόθεση συνδέεται με προηγούμενη αντιδικία και ασφαλιστικά μέτρα, προτρέποντας τον κόσμο να μην πιστέψει μία ιστορία, η οποία είναι στημένη.

«Ο κύριος λοιπόν αυτός είναι ένας εγκληματίας του κοινού ποινικού δικαίου, ο οποίος εκδιώχθηκε από την Ελλάδα διότι είχε είκοσι μηνύσεις, είκοσι ασφαλιστικά μέτρα και βρήκε καταφύγιο στην Κύπρο. Έχουμε κάνει μηνύσεις και στην Κύπρο. Κάναμε ασφαλιστικά εδώ», είπε. Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι έχει δεχθεί απειλές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Συνεχίζει, παρότι ζήτησε συγγνώμη το καλοκαίρι, να μας απειλεί ότι θα μας στείλει ανθρώπους να μας σκοτώσουν. Απειλεί ότι θα έρθει στα σπίτια μας».

AI το ηχητικό

Ο γνωστός δικηγόρος δήλωσε ότι το επίμαχο βίντεο «είναι προϊόν AI», προσθέτοντας ότι είναι ηχητικό το οποίο έχει την φωνή του. «Δεν υπήρξε ποτέ γεγονός, ποτέ δεν θα χρησιμοποιούσα βία σε κανέναν, ούτε θα είχα τέσσερα παιδιά και η σύζυγός μου θα ήταν εκείνη, η οποία θα ήταν μάρτυρας αν είχα προβεί σε κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος προανήγγειλε νέες νομικές ενέργειες: «Σήμερα μαζί με την κυρία Φραγκάκη, η οποία θα έρθει τώρα, προβαίνουμε σε μηνύσεις, σε δεύτερα και τρίτα ασφαλιστικά και αγωγές εναντίον του».