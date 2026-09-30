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Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου σχηματίστηκε από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου, μετά από καταγγελία για λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανήλικου γιου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγελία υποβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος προς την Αστυνομία. Σε αυτήν γινόταν αναφορά σε βίντεο που φέρεται να καταγράφει τον δικηγόρο να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του παιδιού, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα TikTok.

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Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές Αρχές σχημάτισαν αυτεπάγγελτα δικογραφία και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σε βάρος του αναφέρεται ότι διερευνώνται, μεταξύ άλλων, αδικήματα που αφορούν ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η HuffPost δεν δημοσιοποιεί προς το παρόν το όνομα του δικηγόρου, αναμένοντας την επίσημη ανακοίνωση των Αρχών.

Αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα στους αστυνομικούς

Οι έρευνες οδήγησαν τους αστυνομικούς στην κατοικία του δικηγόρου στη Βούλα. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, όταν οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο, εκείνος δεν ανταποκρίθηκε στις εκκλήσεις τους και αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα.

Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε η παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, ενώ παράλληλα συνεχίστηκε η διαδικασία για τον εντοπισμό του.

Τελικά, περίπου στις 06:30 το πρωί της Τετάρτης, ο δικηγόρος φέρεται να εξήλθε από την κατοικία του και παραδόθηκε στους αστυνομικούς. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου, όπου ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και το περιεχόμενο του βίντεο που προκάλεσε την αστυνομική κινητοποίηση.