Πήρε προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις η 60χρονη που πάτησε το σκυλάκι με το αυτοκίνητό της

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η 60χρονη οδηγός έλαβε προθεσμία σαράντα οκτώ ωρών για να καταθέσει γραπτές εξηγήσεις σχετικά με τον θάνατο σκύλου που προκάλεσε με το αυτοκίνητό της στη Γαστούνη.

Η ίδια υποστήριξε στις Αρχές ότι σταμάτησε το όχημα θεωρώντας πως το ζώο είχε απομακρυνθεί, ενώ παραδέχθηκε ότι αποχώρησε από το σημείο λόγω φόβου.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και μαρτυριών για την ολοκλήρωση της δικογραφίας που θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αμαλιάδας.

Φιλοζωικές οργανώσεις παρακολουθούν στενά την υπόθεση, η οποία ενδέχεται να επιφέρει σοβαρές ποινικές συνέπειες εφόσον αποδειχθεί πρόθεση από την πλευρά της οδηγού.

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Προθεσμία για να δώσει γραπτές εξηγήσεις ως ύποπτη εντός 48ώρου, πήρε η 60χρονη για τον φρικτό θάνατο της σκυλίτσας στη Γαστούνη, η οποία έχασε τη ζωή της όταν την πάτησε με το αυτοκίνητό της.

Προθεσμία για εξηγήσεις πήρε η 60χρονη

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση της δικογραφίας που θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αμαλιάδας. Στην προφορική της κατάθεση υποστήριξε ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει το σκυλάκι. Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή μαρτυριών και αποδεικτικών στοιχείων για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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Η ταυτοποίηση της φερόμενης ως δράστιδας πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, ύστερα από αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις πολιτών που είδαν ή άκουσαν το περιστατικό.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, η 60χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είδε το σκυλί στη μέση του δρόμου και σταμάτησε, προκειμένου να μην το πατήσει.

Όπως φέρεται να ανέφερε, περίμενε για λίγο, πίστεψε ότι το ζώο είχε φύγει και στη συνέχεια ξεκίνησε ξανά.

«Είδα το σκυλί στη μέση του δρόμου. Σταμάτησα για να μην το πατήσω. Περίμενα για λίγο και πίστευα ότι έφυγε και ξεκίνησα ξανά. Κατάλαβα ότι το πάτησα, αλλά φοβήθηκα και γι’ αυτό έφυγα», φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και άλλα δύο άτομα, ένας άνδρας στη θέση του συνοδηγού και ένα παιδί στο πίσω κάθισμα.

Η εικόνα ενός ζώου που ζούσε για χρόνια στην περιοχή και ήταν γνωστό στους κατοίκους να χάνει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο έχει κινητοποιήσει φιλοζωικές οργανώσεις, πολίτες και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμη περιστατικό εγκατάλειψης ή αδιαφορίας στον δρόμο, αλλά ως πράξη που, εφόσον αποδειχθεί πρόθεση, μπορεί να έχει βαρύτατες ποινικές συνέπειες.

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία με προέδρο την κα Χριστίνα Νομικού, έχει προχωρήσει στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες και ανακοίνωσε αμοιβή ύψους 3.000 ευρώ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του ατόμου που οδηγούσε το όχημα. Η έκκληση απευθύνεται σε όποιον γνωρίζει ή έχει δει κάτι σχετικό με το αυτοκίνητο, τη διαδρομή του ή τον οδηγό, ώστε να ενημερώσει τις Αρχές και να συνδράμει στην έρευνα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αστυνομικές αρχές συγκεντρώνουν και αξιολογούν οπτικό υλικό από την περιοχή και τη διαδρομή που φέρεται να ακολούθησε το όχημα. Το γεγονός ότι οι πινακίδες δεν διακρίνονται καθαρά στο βίντεο δυσκολεύει την ταυτοποίηση, ωστόσο εκτιμάται ότι η σύλληψη του οδηγού είναι πλέον θέμα χρόνου.