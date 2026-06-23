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Αναστάτωση επικράτησε στη Γαστούνη μετά τον τραυματισμό μιας 14χρονης, η οποία έπεσε από ύψος περίπου τριών μέτρων μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.gr, το περιστατικό συνέβη υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Από την πτώση, η ανήλικη τραυματίστηκε στο κεφάλι.

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Το κορίτσι εντόπισε η μητέρα του, η οποία αντέδρασε άμεσα και ειδοποίησε τις Αρχές. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στη 14χρονη και στη συνέχεια τη μετέφεραν στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να λάβει περαιτέρω φροντίδα.

Παρά τον τραυματισμό στο κεφάλι και την αιμορραγία που προκλήθηκε από την πτώση, η ανήλικη διατηρούσε τις αισθήσεις της και είχε επαφή με το περιβάλλον.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας, ενώ σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σταθερή.