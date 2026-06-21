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Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το βίντεο του περιστατικού και αναζητούν τον δράστη, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι το όχημα οδηγούσε γυναίκα.

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία προκήρυξε αμοιβή τριών χιλιάδων ευρώ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του οδηγού και του αυτοκινήτου.

Η πράξη αυτή διώκεται ποινικά με αυστηρές ποινές φυλάκισης και υψηλά διοικητικά πρόστιμα, καθώς ο νόμος απαγορεύει ρητά τη θανάτωση και την εγκατάλειψη κάθε ζώου.

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Η υπόθεση της Γαστούνης έχει προκαλέσει κύμα οργής και αποτροπιασμού σε όλη τη χώρα. Μια μικρόσωμη αδέσποτη σκυλίτσα, γνωστή στην περιοχή με το όνομα «Σίσι», σκοτώθηκε όταν όχημα σταμάτησε μπροστά της και μετά ξεκίνησε και πέρασε από πάνω της, με τον/την οδηγό να απομακρύνεται από το σημείο χωρίς να σταματήσει.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο, έχει ήδη μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την ταυτοποίηση του οδηγού και του οχήματος, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που εξετάζονται, υπάρχουν ενδείξεις ότι πίσω από το τιμόνι ενδέχεται να βρισκόταν γυναίκα. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση και η προανάκριση συνεχίζεται.

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Η εικόνα ενός ζώου που ζούσε για χρόνια στην περιοχή και ήταν γνωστό στους κατοίκους να χάνει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο έχει κινητοποιήσει φιλοζωικές οργανώσεις, πολίτες και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμη περιστατικό εγκατάλειψης ή αδιαφορίας στον δρόμο, αλλά ως πράξη που, εφόσον αποδειχθεί πρόθεση, μπορεί να έχει βαρύτατες ποινικές συνέπειες.

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία με προέδρο την κα Χριστίνα Νομικού, έχει προχωρήσει στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες και ανακοίνωσε αμοιβή ύψους 3.000 ευρώ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του ατόμου που οδηγούσε το όχημα. Η έκκληση απευθύνεται σε όποιον γνωρίζει ή έχει δει κάτι σχετικό με το αυτοκίνητο, τη διαδρομή του ή τον οδηγό, ώστε να ενημερώσει τις Αρχές και να συνδράμει στην έρευνα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αστυνομικές αρχές συγκεντρώνουν και αξιολογούν οπτικό υλικό από την περιοχή και τη διαδρομή που φέρεται να ακολούθησε το όχημα. Το γεγονός ότι οι πινακίδες δεν διακρίνονται καθαρά στο βίντεο δυσκολεύει την ταυτοποίηση, ωστόσο εκτιμάται ότι η σύλληψη του οδηγού είναι πλέον θέμα χρόνου.

Η υπόθεση της «Σίσι» δεν είναι απλώς ένα ακόμη περιστατικό κακοποίησης ζώου. Είναι μια υπενθύμιση ότι η βία απέναντι στα ζώα δεν μπορεί να θεωρείται «δευτερεύον» ζήτημα, ούτε να αντιμετωπίζεται ως πράξη χωρίς κοινωνικό και ποινικό βάρος. Η νομοθεσία είναι πλέον σαφής και αυστηρή.

Ο νόμος απαγορεύει την κακοποίηση, την κακή και βάναυση μεταχείριση κάθε ζώου, καθώς και τον φόνο ή τον βασανισμό του. Για πράξεις κακοποίησης προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή. Για σοβαρότερες πράξεις, όπως ο φόνος ή ο βασανισμός ζώου, η ποινή μπορεί να φτάσει σε κάθειρξη έως δέκα έτη, μαζί με χρηματική ποινή.

Παράλληλα, προβλέπονται και διοικητικά πρόστιμα. Για κακοποίηση, κακή ή βάναυση μεταχείριση ζώου τα πρόστιμα κυμαίνονται από 5.000 έως 15.000 ευρώ ανά ζώο, ανάλογα με τη σοβαρότητα της πράξης. Για φόνο ή βασανισμό ζώου, το διοικητικό πρόστιμο φτάνει από 30.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι σε περίπτωση τραυματισμού ζώου σε τροχαίο, ο υπαίτιος έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει άμεσα τον οικείο δήμο ή την Ελληνική Αστυνομία, ώστε να παρασχεθεί στο ζώο η αναγκαία κτηνιατρική φροντίδα. Η εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου μετά από τροχαίο ατύχημα επισύρει ξεχωριστό διοικητικό πρόστιμο.

Η θανάτωση της «Σίσι» στη Γαστούνη έχει ήδη μετατραπεί σε υπόθεση δημόσιας ευαισθησίας. Και το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: όποιος σηκώνει χέρι, όποιος βασανίζει, εγκαταλείπει ή σκοτώνει ζώο, δεν έχει απέναντί του μόνο την κοινωνική κατακραυγή. Έχει απέναντί του και τον νόμο.