Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι σύγχρονοι κινητήρες δεν απαιτούν παρατεταμένη λειτουργία στο ρελαντί, καθώς τα εξελιγμένα συστήματα ψύξης απομακρύνουν τη θερμότητα ακόμη και μετά την απενεργοποίηση του οχήματος.

Η άμεση διακοπή του κινητήρα μετά από καθημερινές διαδρομές δεν προκαλεί πλέον φθορές, ενώ το άσκοπο ρελαντί αυξάνει άσκοπα την κατανάλωση και τους ρύπους.

Ωστόσο, μετά από έντονη καταπόνηση, όπως πολύωρη οδήγηση με υψηλές ταχύτητες ή ρυμούλκηση φορτίου, συνιστάται μια σύντομη αναμονή ή ήπια οδήγηση πριν τη στάθμευση.

Αυτή η πρακτική επιτρέπει τη σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας στον υπερσυμπιεστή και τα μηχανικά μέρη, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη μακροζωία του κινητήρα.

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Μετά από ένα πολύωρο ταξίδι, πολλοί οδηγοί έχουν την ίδια απορία: πρέπει να σβήσουμε αμέσως τον κινητήρα ή να τον αφήσουμε να λειτουργήσει για λίγη ώρα στο ρελαντί;

Η συμβουλή αυτή κυκλοφορεί εδώ και δεκαετίες και για πολλούς θεωρείται απαραίτητη, ειδικά στα αυτοκίνητα με υπερτροφοδοτούμενους (turbo) κινητήρες. Ωστόσο, οι σύγχρονες τεχνολογίες έχουν αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα και η απάντηση σήμερα δεν είναι ίδια για όλα τα οχήματα.

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Γιατί παλαιότερα συνιστούσαν να μην σβήνει αμέσως ο κινητήρας

Στα παλαιότερα turbo αυτοκίνητα, ο υπερσυμπιεστής λειτουργούσε σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Αν ο οδηγός έσβηνε αμέσως τον κινητήρα μετά από γρήγορη οδήγηση ή μεγάλο ταξίδι, σταματούσε και η κυκλοφορία του λαδιού που λιπαίνει και ψύχει τα ρουλεμάν του turbo.

Αυτό μπορούσε να προκαλέσει υπερθέρμανση του λαδιού, δημιουργία επικαθίσεων άνθρακα και, μακροπρόθεσμα, πρόωρη φθορά του turbo.

Τι ισχύει σήμερα για τα περισσότερα αυτοκίνητα

Οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν πλέον εξελίξει σημαντικά τα συστήματα ψύξης και λίπανσης των κινητήρων.

Σε πολλά σύγχρονα turbo μοντέλα, το σύστημα διαχείρισης του κινητήρα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί αντλίες νερού ή ανεμιστήρες ακόμη και αφού σβήσει ο κινητήρας, ώστε να απομακρυνθεί η θερμότητα από τον υπερσυμπιεστή. Αυτό σημαίνει ότι, στις περισσότερες καθημερινές διαδρομές, δεν χρειάζεται να περιμένετε ένα ή δύο λεπτά πριν σβήσετε το αυτοκίνητο.

Παρόλα αυτά, ορισμένοι κατασκευαστές εξακολουθούν να συνιστούν ένα σύντομο διάστημα λειτουργίας στο ρελαντί όταν έχει προηγηθεί έντονη καταπόνηση του κινητήρα.

Πότε είναι καλή ιδέα να περιμένετε λίγο

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου λίγη υπομονή μπορεί να ωφελήσει τον κινητήρα.

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Αυτό ισχύει κυρίως όταν:

έχει προηγηθεί πολύωρη οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο με υψηλή ταχύτητα,

έχετε κινηθεί για αρκετή ώρα σε ανηφορικές διαδρομές,

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ρυμουλκούσατε βαρύ φορτίο,

οδηγούσατε σπορ ή με υψηλές στροφές κινητήρα.

Σε αυτές τις συνθήκες, η λειτουργία του κινητήρα για περίπου 30-60 δευτερόλεπτα, ή ακόμη και η ήπια οδήγηση στα τελευταία χιλιόμετρα πριν σταθμεύσετε, βοηθά στη σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας του turbo και των υπόλοιπων μηχανικών μερών.

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Η ήπια οδήγηση πριν τον τερματισμό ίσως είναι ακόμη καλύτερη

Αρκετοί μηχανικοί επισημαίνουν ότι πιο σημαντικό από το να αφήσετε το αυτοκίνητο στο ρελαντί είναι να μειώσετε τον ρυθμό οδήγησης στα τελευταία λεπτά της διαδρομής.

Αντί να φτάσετε στον προορισμό σας μετά από έντονη επιτάχυνση και να σβήσετε αμέσως τον κινητήρα, προτιμήστε τα τελευταία 3-5 λεπτά να κινηθείτε με χαμηλότερο φορτίο. Έτσι, τόσο το turbo όσο και το λιπαντικό προλαβαίνουν να πέσουν σε ασφαλέστερες θερμοκρασίες πριν σταματήσει η λειτουργία του κινητήρα.

Μήπως το υπερβολικό ρελαντί κάνει περισσότερο κακό;

Από την άλλη πλευρά, η πολύωρη λειτουργία του κινητήρα στο ρελαντί χωρίς λόγο δεν θεωρείται πλέον καλή πρακτική.

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Η AAA επισημαίνει ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα δεν χρειάζονται παρατεταμένο ρελαντί ούτε για προθέρμανση ούτε μετά από φυσιολογική χρήση. Αντίθετα, αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου, οι εκπομπές ρύπων και σε ορισμένες περιπτώσεις η φθορά του κινητήρα.

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Για τους περισσότερους οδηγούς σύγχρονων αυτοκινήτων, το να σβήσουν τον κινητήρα αμέσως μετά από μια συνηθισμένη διαδρομή δεν αποτελεί πρόβλημα.

Ωστόσο, αν έχει προηγηθεί πολύωρο ταξίδι με υψηλές ταχύτητες, έντονη επιτάχυνση ή μεγάλη καταπόνηση του κινητήρα, μια σύντομη περίοδος λειτουργίας στο ρελαντί ή, ακόμη καλύτερα, μια πιο ήπια οδήγηση στα τελευταία χιλιόμετρα μπορεί να συμβάλει στη μακροζωία του turbo και του κινητήρα.

Με πληροφορίες από AAA , torque.com,honestjohn

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