Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μία φωτογραφία που απεικονίζει ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο μέσα στο νερό στην ακτή έγινε πρόσφατα viral στα κοινωνικά δίκτυα.

Το περιστατικό αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους που ενέχει η στάθμευση οχημάτων στην άμμο και την παραλία.

Η επαφή με το θαλασσινό νερό προκαλεί εκτεταμένες φθορές στα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη του οχήματος, ενώ εγκυμονεί κινδύνους πυρκαγιάς για τα ηλεκτρικά μοντέλα.

Η νομοθεσία απαγορεύει αυστηρά την είσοδο και στάθμευση οχημάτων στις παραλίες, προβλέποντας μάλιστα υψηλά πρόστιμα όταν παρεμποδίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού.

Σε περίπτωση βύθισης οχήματος στην άμμο, οι οδηγοί οφείλουν να απομακρύνουν άμεσα τους επιβάτες και να ζητήσουν βοήθεια από ειδικά συνεργεία.

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Μία εικόνα που προκαλεί αρχικά γέλιο, αλλά κρύβει σοβαρούς κινδύνους, κάνει τον γύρο του Διαδικτύου. Ένα Opel Corsa εμφανίζεται σταθμευμένο στην άκρη της ακτής, με τη δεξιά πλευρά του μέσα στο νερό, αποδεικνύοντας ότι η απόσταση λίγων μέτρων από τη θάλασσα μπορεί να εξελιχθεί σε πανάκριβη περιπέτεια.

Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στο Facebook και έγινε viral. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γνωστοποιηθεί επισήμως η ακριβής τοποθεσία, η ταυτότητα του οδηγού ή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο βρέθηκε με τις ρόδες μέσα στη θάλασσα.

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Ανεξάρτητα, πάντως, από το εάν επρόκειτο για λανθασμένη εκτίμηση, προσπάθεια να φτάσει ο οδηγός όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ακτή ή υποχώρηση του εδάφους, το περιστατικό αποτελεί μία ισχυρή προειδοποίηση.

Η παραλία δεν είναι χώρος στάθμευσης

Η άμμος και τα βότσαλα μπορεί να φαίνονται συμπαγή, ιδιαίτερα σε έναν οδηγό τετρακίνητου οχήματος. Κάτω όμως από το βάρος του αυτοκινήτου και την επίδραση του νερού, το έδαφος μπορεί να υποχωρήσει αιφνιδιαστικά.

Η τετρακίνηση προσφέρει καλύτερη πρόσφυση, δεν εμποδίζει όμως ένα βαρύ όχημα να βυθιστεί. Όσο περισσότερο πατά ο οδηγός το γκάζι, τόσο βαθύτερα σκάβουν οι τροχοί. Παράλληλα, ακόμη και ένα μικρό κύμα, η κίνηση ενός σκάφους ή μία μεταβολή της στάθμης του νερού μπορούν να φέρουν τη θάλασσα πολύ πιο κοντά στο αυτοκίνητο μέσα σε λίγα λεπτά.

Ο επίσημος οδηγός καλών πρακτικών του ΟΦΥΠΕΚΑ αναφέρει ρητά ότι τα μηχανοκίνητα οχήματα δεν πρέπει να εισέρχονται στην παραλία και ότι η στάθμευσή τους επιτρέπεται μόνο στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Η κίνηση πάνω σε αμμοθίνες καταστρέφει επίσης τη βλάστηση που συγκρατεί την άμμο και προστατεύει την ακτή από τη διάβρωση. ΟΦΥΠΕΚΑ – Οδηγός προστασίας παραλιών

Το αλάτι δεν συγχωρεί

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Το θαλασσινό νερό είναι πολύ πιο καταστροφικό από το γλυκό. Το αλάτι επιταχύνει τη διάβρωση στο αμάξωμα, στο σύστημα πέδησης, στην εξάτμιση, στα ρουλεμάν, στις καλωδιώσεις, στους αισθητήρες και στις ηλεκτρονικές μονάδες.

Οι βλάβες δεν εμφανίζονται πάντοτε αμέσως. Ένα αυτοκίνητο μπορεί αρχικά να λειτουργεί κανονικά και ύστερα από ημέρες ή εβδομάδες να αρχίσει να παρουσιάζει βραχυκυκλώματα, προειδοποιητικές ενδείξεις ή σοβαρές ηλεκτρικές δυσλειτουργίες.

Εάν το νερό φτάσει στην εισαγωγή αέρα του κινητήρα, η προσπάθεια επανεκκίνησης μπορεί να προκαλέσει υδραυλικό πλήγμα και ολοκληρωτική καταστροφή του μοτέρ. Γι’ αυτό ένα όχημα που έχει δεχθεί σημαντική ποσότητα νερού δεν πρέπει να τεθεί ξανά σε λειτουργία πριν ελεγχθεί από εξειδικευμένο τεχνικό. AAA – Οδηγίες για οχήματα που έχουν πλημμυρίσει

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Ιδιαίτερη προσοχή στα ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά

Οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι στεγανοποιημένες, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ένα όχημα μπορεί να παραμείνει με ασφάλεια μέσα σε θαλασσινό νερό.

Η αμερικανική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας NHTSA προειδοποιεί ότι ένα πλημμυρισμένο ηλεκτρικό ή υβριδικό αυτοκίνητο μπορεί να παρουσιάσει βραχυκύκλωμα, υψηλή τάση και κίνδυνο πυρκαγιάς. Δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ή να συνδεθεί σε φορτιστή. Μετά την απομάκρυνσή του χρειάζεται να παραμείνει σε υπαίθριο χώρο, μακριά από κτίρια, άλλα οχήματα και εύφλεκτα υλικά, μέχρι να εξεταστεί από πιστοποιημένο τεχνικό. NHTSA – Ασφάλεια πλημμυρισμένων οχημάτων

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Τα πρόστιμα όταν εμποδίζεται η πρόσβαση

Η τοποθέτηση αυτοκινήτου ή άλλου βαρέος τροχοφόρου με τρόπο που εμποδίζει την ελεύθερη διέλευση του κοινού προς τη θάλασσα χαρακτηρίζεται ρητά ως παράβαση.

Το πρόστιμο υπολογίζεται σε 500 ευρώ για κάθε μέτρο διέλευσης που παρεμποδίζεται, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερο από 2.000 ευρώ ούτε μεγαλύτερο από 60.000 ευρώ. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης προβλέπεται διπλασιασμός. Η επιβολή της συγκεκριμένης κύρωσης προϋποθέτει, βεβαίως, διαπίστωση ότι το όχημα πράγματι παρεμποδίζει την πρόσβαση. Υπουργική Απόφαση 49853 ΕΞ 2024 – ΦΕΚ 2172/Β

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Τι πρέπει να κάνει αμέσως ο οδηγός

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Εάν ένα αυτοκίνητο αρχίσει να βυθίζεται στην άμμο ή πλησιάζει επικίνδυνα το νερό:

Απομακρύνουμε αμέσως επιβάτες και παιδιά από το όχημα.

Σταματάμε να πατάμε γκάζι, καθώς οι τροχοί θα σκάψουν βαθύτερα.

Δεν επιχειρούμε αυτοσχέδια ρυμούλκηση από προφυλακτήρες ή ακατάλληλα σημεία.

Καλούμε οδική βοήθεια ή ειδικό όχημα ανάκτησης.

Εάν υπάρχει άνοδος του νερού ή κίνδυνος για ανθρώπους, καλούμε το Λιμενικό στο 108 ή τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 .

ή τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης . Δεν βάζουμε ξανά μπροστά κινητήρα που έσβησε μέσα στο νερό.

Σε ηλεκτρικό ή plug-in υβριδικό δεν αγγίζουμε καλώδια ή εξαρτήματα, δεν το φορτίζουμε και ενημερώνουμε τους διασώστες για τον τύπο του οχήματος.

Φωτογραφίζουμε την κατάσταση και ειδοποιούμε ασφαλιστική εταιρεία και συνεργείο, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για θαλασσινό νερό.

Η εικόνα του αυτοκινήτου δίπλα στο κύμα μπορεί να προσφέρεται για αστεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην πραγματικότητα, όμως, λίγα επιπλέον μέτρα περπατήματος είναι ασύγκριτα προτιμότερα από έναν απεγκλωβισμό, ένα βαρύ πρόστιμο ή μια ζημιά που μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και την αξία του οχήματος.

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