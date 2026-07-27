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Ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες το απόγευμα της Δευτέρας (27/07/2026) πάνω στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου με την φωτιά ευτυχώς να τίθεται γρήγορα υπό έλεγχο.

Η επέμβαση των ανθρώπων της Γέφυρας Α.Ε. ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η φωτιά στο αυτοκίνητο στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και να σβήσει πριν επεκταθεί.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής για την πλήρη αντιμετώπιση του περιστατικού και την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό.

Πηγή: nafpaktianews.gr