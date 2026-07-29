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Ένα ακόμη πρωτοφανές περιστατικό παράνομης στάθμευσης ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με έναν οδηγό να προκαλεί έκπληξη όταν αποφάσισε να παρκάρει το πολυτελές αυτοκίνητό του κυριολεκτικά πάνω στην αμμουδιά, σε απόσταση αναπνοής από τις ξαπλώστρες της παραλίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Σαντορίνη, όπου, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τουρίστας από τη Δανία οδήγησε το όχημά του μέχρι την παραλία, αφήνοντάς το σταθμευμένο πάνω στην άμμο, δίπλα σε ομπρέλες και λουόμενους.

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Όπως καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οδηγός κατεβαίνει με το αυτοκίνητο στην αμμουδιά, το σταθμεύει δίπλα στους λουόμενους και στη συνέχεια αποχωρεί, σαν να επρόκειτο για έναν κανονικό χώρο στάθμευσης.

Η εικόνα προκάλεσε την έκπληξη των παρευρισκομένων, οι οποίοι έσπευσαν να καταγράψουν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα, καθώς το πολυτελές όχημα βρισκόταν κυριολεκτικά λίγα μέτρα από τη θάλασσα.

Το σχετικό βίντεο έγινε γρήγορα viral στο Instagram, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και δεκάδες σχόλια. Πολλοί χρήστες αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ, ενώ άλλοι εξέφρασαν τον προβληματισμό και την αποδοκιμασία τους για την επιλογή του οδηγού, επισημαίνοντας τόσο την αντικοινωνική συμπεριφορά όσο και την έλλειψη σεβασμού προς τον δημόσιο χώρο.