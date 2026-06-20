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Χρηματική αμοιβή ύψους 3.000 ευρώ για όποιον βοηθήσει στον εντοπισμό ή τη σύλληψη του οδηγού που σκόπιμα πάτησε και σκότωσε σκύλο στη Γαστούνη ανακοίνωσε, το Σάββατο (20/6), η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ). Η υπόθεση έχει ήδη εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα μέσω βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και έχει πυροδοτήσει κύμα οργής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο δράστης σταμάτησε το αυτοκίνητό του μόλις αντίκρισε το ζώο στον δρόμο. Αντί να το αποφύγει, επιτάχυνε και πέρασε πάνω του, με άμεσο αποτέλεσμα τον θάνατο του σκύλου. Το γεγονός καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έλαβε μεγάλη δημοσιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Τι ζητά η ΠΦΠΟ για τον σκύλο στη Γαστούνη

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία κινήθηκε σε δύο επίπεδα. Πρώτον, ανακοίνωσε δημόσια μέσω Facebook ότι «προσφέρει χρηματική αμοιβή 3.000€ σε όποιον βοηθήσει να βρεθεί ή να συλληφθεί ο καταζητούμενος εγκληματίας». Δεύτερον, απέστειλε επίσημη επιστολή στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ζητώντας να πληροφορηθεί εάν έχει σχηματιστεί δικογραφία, εάν έχουν ταυτοποιηθεί οι εμπλεκόμενοι, εάν τα αποδεικτικά στοιχεία έχουν αξιολογηθεί και εάν έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων.

Το περιστατικό στη Γαστούνη, όπως τονίζει η ΠΦΠΟ σε ανάρτησή της στο Facebook, έχει προκαλέσει «έντονη αγανάκτηση και ανησυχία τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και σε πολίτες και φιλοζωικούς φορείς σε ολόκληρη τη χώρα».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία απέστειλε επίσημο αίτημα προς το Αστυνομικό Τμήμα Γαστούνης Πηνειού, ζητώντας ενημέρωση σχετικά με την πορεία διερεύνησης της υπόθεσης θανάτωσης αδέσποτου σκύλου από όχημα στη Γαστούνη Ηλείας.

Το περιστατικό, το οποίο έχει καταγραφεί σε οπτικοακουστικό υλικό και έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα μέσω των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων, έχει προκαλέσει έντονη αγανάκτηση και ανησυχία τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και σε πολίτες και φιλοζωικούς φορείς σε ολόκληρη τη χώρα.

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Με την επιστολή της, η Ομοσπονδία ζητά να πληροφορηθεί, στο μέτρο που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, εάν έχει σχηματισθεί σχετική δικογραφία, εάν έχουν ταυτοποιηθεί ή αναζητούνται οι εμπλεκόμενοι, εάν έχουν συλλεχθεί και αξιολογηθεί τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και εάν έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των ζώων.

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία αναγνωρίζει το έργο των αρμόδιων αρχών και τονίζει ότι η διερεύνηση τέτοιων περιστατικών απαιτεί τον αναγκαίο χρόνο και την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και θανάτωσης ζώων αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και συμβάλλει στην εμπέδωση του αισθήματος δικαίου και ασφάλειας των πολιτών.

Η προστασία των ζώων δεν αποτελεί μόνο νομική υποχρέωση της Πολιτείας, αλλά και δείκτη πολιτισμού και κοινωνικής ευθύνης. Για τον λόγο αυτό, η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης και να στηρίζει κάθε προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανσή της».

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