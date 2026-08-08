Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η υπερβολική χρήση του κλιματιστικού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και υψηλότερους λογαριασμούς για τα νοικοκυριά.

Η ρύθμιση του θερμοστάτη στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου προσφέρει ιδανική ισορροπία μεταξύ δροσιάς και οικονομίας.

Η σταθερή λειτουργία της συσκευής αποδεικνύεται πιο αποδοτική από τη συνεχή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση, ενώ η χρήση της λειτουργίας αυτόματης ταχύτητας ανεμιστήρα βοηθά στην καλύτερη διαχείριση.

Η σωστή κατεύθυνση των περσίδων προς τα πάνω εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή του ψυχρού αέρα στον χώρο.

Ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων και η αποφυγή της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας συμβάλλουν καθοριστικά στη μείωση του θερμικού φορτίου και της ενεργειακής δαπάνης.

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Ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά ο θερμότερος μήνας του καλοκαιριού και, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν, το κλιματιστικό αποτελεί για πολλά νοικοκυριά απαραίτητο «σύμμαχο» για τη διατήρηση μιας ανεκτής θερμοκρασίας στο σπίτι.

Η λανθασμένη ή υπερβολική χρήση του, ωστόσο, μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και να οδηγήσει σε ιδιαίτερα αυξημένους λογαριασμούς. Ορισμένες ρυθμίσεις και καθημερινές συνήθειες που συχνά θεωρούνται σωστές, στην πραγματικότητα υποχρεώνουν το κλιματιστικό να λειτουργεί στα όριά του.

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Η πολύ χαμηλή θερμοκρασία δεν σημαίνει ταχύτερη ψύξη

Ένα από τα συνηθέστερα λάθη είναι η επιλογή πολύ χαμηλής θερμοκρασίας στον θερμοστάτη, συνήθως στους 18°C ή 20°C, με την προσδοκία ότι το δωμάτιο θα κρυώσει πιο γρήγορα.

Πρόκειται, όμως, για λανθασμένη αντίληψη. Η ρύθμιση του θερμοστάτη σε τόσο χαμηλά επίπεδα δεν σημαίνει ότι η συσκευή θα παράγει πιο κρύο αέρα. Αντίθετα, αναγκάζεται να λειτουργεί συνεχώς σε υψηλή ισχύ, καταναλώνοντας πολύ περισσότερη ενέργεια στην προσπάθειά της να φτάσει σε μια θερμοκρασία που, ειδικά σε συνθήκες καύσωνα, μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθεί.

Για έναν καλύτερο συνδυασμό δροσιάς και οικονομίας, η θερμοκρασία συνιστάται να βρίσκεται περίπου μεταξύ 26°C και 27°C. Παράλληλα, οι σύγχρονες συσκευές διαθέτουν λειτουργίες που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της κατανάλωσης. Η επιλογή Eco ή Sleep, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, μπορεί να περιορίσει την ενεργειακή δαπάνη.

Εξίσου σημαντικό είναι να αποφεύγεται το συνεχές άνοιγμα και κλείσιμο του κλιματιστικού. Η σταθερή λειτουργία σε μια λογική θερμοκρασία είναι συνήθως πιο οικονομική από τη διαρκή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής.

Προσοχή στη λειτουργία Turbo και στην ταχύτητα του ανεμιστήρα

Η χρήση της λειτουργίας Turbo, αλλά και η διατήρηση του ανεμιστήρα στη μέγιστη ένταση για πολλές ώρες, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αισθητή αύξηση της κατανάλωσης.

Η λειτουργία Turbo έχει σχεδιαστεί κυρίως για την αρχική φάση λειτουργίας του κλιματιστικού, περίπου για τα πρώτα 10 έως 15 λεπτά, ώστε να απομακρυνθεί γρήγορα η έντονη ζέστη από τον χώρο. Εάν παραμείνει ενεργοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο συμπιεστής εξακολουθεί να λειτουργεί στο 100% των δυνατοτήτων του, με αποτέλεσμα την αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

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Από την άλλη πλευρά, δεν είναι σωστό ο ανεμιστήρας να βρίσκεται συνεχώς και στη χαμηλότερη ρύθμιση, ιδιαίτερα σε συνθήκες καύσωνα. Με αυτόν τον τρόπο δεν επιτυγχάνεται σωστή ανακυκλοφορία του αέρα και η συσκευή χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να φτάσει τον χώρο στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Η επιλογή Auto για την ταχύτητα του ανεμιστήρα αποτελεί μια πιο ισορροπημένη λύση, καθώς επιτρέπει στο κλιματιστικό να προσαρμόζει αυτόματα την ένταση λειτουργίας ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου.

Οι περσίδες παίζουν ρόλο στην απόδοση

Σημαντική είναι και η σωστή κατεύθυνση των περσίδων της εσωτερικής μονάδας. Ο ψυχρός αέρας είναι βαρύτερος από τον θερμό και, ως εκ τούτου, έχει την τάση να κατευθύνεται προς τα κάτω. Όταν οι περσίδες είναι στραμμένες προς το πάτωμα ή προς ένα συγκεκριμένο σημείο του δωματίου, μπορεί να δημιουργηθεί έντονη ψύξη μόνο σε εκείνη την περιοχή, ενώ άλλα σημεία του χώρου παραμένουν πιο ζεστά.

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Η κατάσταση αυτή μπορεί να επηρεάσει και τον αισθητήρα της εσωτερικής μονάδας, ο οποίος ενδέχεται να «αντιλαμβάνεται» ότι ολόκληρο το δωμάτιο δεν έχει ψυχθεί επαρκώς και να συνεχίζει τη λειτουργία της συσκευής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Για τον λόγο αυτό, οι περσίδες είναι προτιμότερο να κατευθύνονται προς τα πάνω ή οριζόντια, ώστε ο ψυχρός αέρας να διαχέεται καλύτερα και πιο ομοιόμορφα σε ολόκληρο τον χώρο.

Καθαρά φίλτρα και σωστή συντήρηση για χαμηλότερη κατανάλωση

Η ενεργειακή απόδοση ενός κλιματιστικού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό τόσο από την κατάσταση της συσκευής όσο και από τις συνθήκες που επικρατούν στον χώρο.

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Ένα από τα βασικά σημεία που χρειάζονται προσοχή είναι τα φίλτρα. Όταν αυτά έχουν συγκεντρώσει σκόνη και ρύπους, περιορίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. Ως αποτέλεσμα, το μοτέρ χρειάζεται να καταναλώσει περισσότερη ενέργεια προκειμένου να προσφέρει την ίδια απόδοση.

Ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων, σε συνδυασμό με έναν ετήσιο έλεγχο της πίεσης του ψυκτικού υγρού από εξειδικευμένο τεχνικό, συμβάλλει στη διατήρηση της συσκευής σε καλή κατάσταση και στη μέγιστη δυνατή ενεργειακή της απόδοση.

Μειώστε το θερμικό φορτίο του σπιτιού

Δεν είναι μόνο οι ρυθμίσεις του κλιματιστικού που επηρεάζουν την κατανάλωση. Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι συνθήκες που επικρατούν μέσα στον χώρο. Το άμεσο ηλιακό φως αυξάνει σημαντικά τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του σπιτιού. Για τον περιορισμό της θερμικής επιβάρυνσης, είναι χρήσιμο να παραμένουν κλειστές οι κουρτίνες ή τα παντζούρια κατά τις ώρες έντονης ηλιοφάνειας.

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Παράλληλα, καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση συσκευών που παράγουν ή αποθηκεύουν σημαντικά ποσά θερμότητας κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας.

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Με τη μείωση του θερμικού φορτίου, το κλιματιστικό δεν χρειάζεται να καταβάλλει τόσο μεγάλη προσπάθεια για να διατηρήσει την επιθυμητή θερμοκρασία, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.