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Μετά την παραμονή τους στην Κεφαλονιά, η οικογένεια επισκέφθηκε τη Σαντορίνη, αναρτώντας σχετικό φωτογραφικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τραγουδίστρια επιστρέφει συχνά στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου διαμένει μόνιμα, προκειμένου να περάσει χρόνο με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Το ζευγάρι που είναι μαζί για είκοσι χρόνια έχει αποκτήσει τρία παιδιά και διατηρεί μια σχέση που έχει εξελιχθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου.

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Τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Ελλάδα συνεχίζουν η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης, έχοντας μαζί τους τα τρία παιδιά τους. Η οικογένεια, που περνά μεγάλο μέρος του καλοκαιριού στα ελληνικά νησιά, μοιράστηκε αυτή τη φορά μια νέα οικογενειακή φωτογραφία από τη Σαντορίνη.

Η τραγουδίστρια απολαμβάνει το φετινό καλοκαίρι στη χώρα μας μαζί με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους, επιλέγοντας για τις διακοπές τους δημοφιλείς προορισμούς τόσο του Ιονίου όσο και των Κυκλάδων.

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Μετά την παραμονή τους στην Κεφαλονιά, όπου πέρασαν στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης, η οικογένεια ταξίδεψε στη Σαντορίνη. Ο Γιώργος Μπούσαλης ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία στην οποία ποζάρουν όλοι μαζί χαμογελαστοί, έχοντας πίσω τους το χαρακτηριστικό γαλάζιο του Αιγαίου και απολαμβάνοντας όμορφες οικογενειακές στιγμές.

Η Καλομοίρα τα τελευταία χρόνια έχει ως μόνιμη βάση τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ζει μαζί με την οικογένειά της. Ωστόσο, σχεδόν κάθε καλοκαίρι επιστρέφει στην Ελλάδα, συνδυάζοντας τις διακοπές της με την ευκαιρία να περάσει χρόνο με συγγενείς και φίλους.

Η σχέση της Καλομοίρας με τον Γιώργο Μπούσαλη

Η σχέση της Καλομοίρας και του Γιώργου Μπούσαλη έχει συμπληρώσει πλέον δύο δεκαετίες. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και παντρεύτηκαν το 2010. Μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τους δίδυμους γιους τους, Δημήτρη και Νίκο, και την κόρη τους, Αναστασία.

Η οικογένεια αποτελεί για την Καλομοίρα απόλυτη προτεραιότητα, όπως έχει δηλώσει πολλές φορές στο παρελθόν. Η ίδια έχει μιλήσει δημόσια και για την πορεία της σχέσης της με τον σύζυγό της, εξηγώντας πως και οι δύο έχουν αλλάξει σημαντικά μέσα στα χρόνια.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη διαδικτυακή εκπομπή του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τον γάμο τους και για το πώς έχει εξελιχθεί η σχέση τους με την πάροδο του χρόνου. «Με τον Γιώργο είμαστε 20 χρόνια μαζί και παντρεμένοι 15. Θα έλεγα ότι ήταν σαν να παντρεύτηκα τρεις φορές τον ίδιο άντρα. Στην αρχή ήταν πιο νέος και πιο νευρικός. Τώρα είναι πιο ήρεμος και σκέφτεται περισσότερο πώς θα μου μιλήσει. Δεν είναι τόσο απότομος.

Στην αρχή της σχέσης μας, ο Γιώργος ζήλευε λίγο, αλλά μετά καθόλου. Εγώ ζηλεύω πιο πολύ από τον Γιώργο. Στην αρχή έψαχνα κινητά και τέτοια, αλλά πλέον του έχω εμπιστοσύνη», είχε εξομολογηθεί η Καλομοίρα.