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Τον απολογισμό από το φετινό καλοκαίρι της στην Ελλάδα μοιράστηκε η Μαρία Μενούνος μέσα από μια ανάρτησή της στο Instagram το βράδυ της Πέμπτης.

Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια δημοσίευσε σειρά φωτογραφιών από τις στιγμές που έζησε στη χώρα μας, ενώ σε ορισμένες από αυτές εμφανίζεται να φορά μπικίνι στα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Στο μήνυμά της περιέγραψε το ταξίδι της ως «ένα ταξίδι που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

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«Οικογενειακές αγκαλιές που κράτησαν λίγο περισσότερο, η Αθηνά να κάνει τους πάντες να χαμογελούν μιλώντας ελληνικά, ατελείωτες βουτιές στο Αιγαίο, νησιωτικές εξορμήσεις στο Ιόνιο, ο εορτασμός των 50ών γενεθλίων του αγαπημένου μας φίλου Σωτήρη, στιγμές ουσιαστικής σύνδεσης με φίλους», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ανάμεσα στις αναμνήσεις που ξεχώρισε από την παραμονή της στην Ελλάδα, η Μαρία Μενούνος αναφέρθηκε επίσης στην «υπερβολική φέτα (αν υπάρχει ποτέ τέτοιο πράγμα!)», στα ηλιοβασιλέματα που έμοιαζαν σαν ζωγραφιές, αλλά και στις προσευχές που ψιθύρισε σε μέρη όπου η ελπίδα παραμένει ζωντανή εδώ και γενιές, κάνοντας αναφορά και στο προσκύνημά της στην Παναγία της Τήνου.

Παράλληλα, μίλησε για τις ατελείωτες νυχτερινές συζητήσεις με φίλους, όπως το χιουμοριστικό ερώτημα «αν προσγειώνονταν τώρα εξωγήινοι εδώ, θα πήγαινες μαζί τους;», τα γέλια που αντηχούσαν πάνω από τη θάλασσα και το συναίσθημα ότι η καρδιά της ήταν πιο γεμάτη από όταν έφτασε στη χώρα.

«Κάθε χρόνο η Ελλάδα μου προσφέρει κάτι που δεν ήξερα ότι μου έλειπε. Φέτος μου υπενθύμισε πως τα πιο όμορφα κομμάτια της ζωής δεν είναι οι τόποι που επισκεπτόμαστε, αλλά οι άνθρωποι με τους οποίους μοιραζόμαστε αυτές τις εμπειρίες», σημείωσε η παρουσιάστρια.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Μαρία Μενούνος ευχαρίστησε όλους τους φίλους που τη φιλοξένησαν και δημιούργησαν μαζί της αναμνήσεις που, όπως είπε, θα τη συνοδεύουν για πάντα. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υπέροχους φίλους μας που μας φιλοξένησαν και δημιούργησαν μαζί μας αναμνήσεις που θα μας συνοδεύουν για πάντα. Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, Ελλάδα! 🇬🇷», έγραψε.