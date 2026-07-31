Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η περίοδος των δασικών πυρκαγιών στη Νότια Ευρώπη διαρκούσε συνήθως από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο, ωστόσο τα δεδομένα δείχνουν πλέον ότι αυτή η περίοδος επιμηκύνεται και εντείνεται.

Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα και εντονότερα κύματα καύσωνα, τα οποία ξηραίνουν τη βλάστηση, διευκολύνοντας την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), έως τις 22 Ιουλίου, η συνολική καμένη έκταση στις τέσσερις κύριες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρέχονται από τη Μεσόγειο (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα) ήταν ήδη κατά 70% μεγαλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Παρόλο που η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, σχεδόν 370.000 εκτάρια δασικής και αγροτικής έκτασης έχουν ήδη γίνει στάχτη στην περιοχή, έναντι ετήσιου μέσου όρου μικρότερου των 220.000 εκταρίων για την περίοδο 2006-2025.

You will find more infographics at Statista

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος στην Ισπανία και τη Γαλλία, όπου πραγματοποιήθηκαν μαζικές εκκενώσεις και κινητοποιήθηκαν χιλιάδες πυροσβέστες τις τελευταίες εβδομάδες.

Ενώ στην Ισπανία η έκταση που κάηκε έως τις 22 Ιουλίου ήταν ήδη διπλάσια από τον μέσο όρο των προηγούμενων ετών, η Γαλλία κατέγραψε φέτος αύξηση της καμένης έκτασης που ξεπερνά το 500%.

Συνήθως, η Ιταλία είναι η χώρα της ΕΕ που πλήττεται από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές μετά την Ισπανία, ωστόσο φέτος η Γαλλία αναμένεται να βρεθεί στη δεύτερη θέση.

Η Ελλάδα, η οποία κατά μέσο όρο καταγράφει καμένες εκτάσεις αντίστοιχες με αυτές της Ιταλίας, παρουσιάζει φέτος, μέχρι στιγμής, αξιοσημείωτα περιορισμένη δραστηριότητα πυρκαγιών.