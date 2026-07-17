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Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 20:00.

Η νομοθεσία επιβάλλει την αναγραφή της προγενέστερης τιμής, η οποία ορίζεται ως η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων τριάντα ημερών πριν από την έκπτωση.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να παρουσιάζουν τις μειώσεις τιμών με διαφάνεια, αναγράφοντας υποχρεωτικά την τιμή αναφοράς για την προστασία των καταναλωτών.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ τόνισε ότι η εκπτωτική περίοδος αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση του εμπορίου και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

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Η αγορά βρίσκεται ήδη σε ρυθμούς θερινών εκπτώσεων, ενώ τα καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Σύμφωνα με το προτεινόμενο ωράριο, οι καταναλωτές θα μπορούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους από τις 11:00 έως τις 20:00.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή δεν είναι υποχρεωτική, αλλά επαφίεται στην απόφαση της κάθε επιχείρησης.

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Υπενθυμίζεται ότι οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου 2026.

Τι υπενθυμίζει η ΕΣΕΕ για τις εκπτώσεις

Με αφορμή την έναρξη της εκπτωτικής περιόδου, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) υπενθύμισε στις επιχειρήσεις το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την αναγραφή των εκπτώσεων και της προγενέστερης τιμής των προϊόντων, καθώς και τη δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε ανακοίνωση που αφορά μείωση τιμής πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από την προγενέστερη τιμή, δηλαδή την τιμή αναφοράς πάνω στην οποία υπολογίζεται η έκπτωση. Ως προγενέστερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία διατέθηκε το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της πρώτης εφαρμογής της έκπτωσης, δηλαδή πριν από τις 13 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας (ΥΑ 66877/30-8-2024), η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται με διάφορους τρόπους, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται πάντοτε και η προγενέστερη τιμή. Συγκεκριμένα, μπορεί να εμφανίζεται ως ποσοστό έκπτωσης, όπως «20% έκπτωση», ως συγκεκριμένο ποσό μείωσης, για παράδειγμα «10 ευρώ έκπτωση», με αναγραφή της νέας και της προηγούμενης τιμής, όπως «Τώρα 50 ευρώ – Πριν 100 ευρώ», ή με την προγενέστερη τιμή διαγραμμένη, για παράδειγμα «/100 ευρώ/ 50 ευρώ».

Η δήλωση του προέδρου της ΕΣΕΕ

Με αφορμή την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, επισήμανε ότι πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για το ελληνικό εμπόριο, καθώς δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους, ενώ παράλληλα προσφέρει στους καταναλωτές την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ποιοτικές αγορές σε πιο συμφέρουσες τιμές.

Όπως ανέφερε, υπάρχει η προσδοκία ότι η φετινή εκπτωτική περίοδος θα συμβάλει στην ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης και θα στηρίξει τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Τόνισε ακόμη ότι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των εκπτώσεων αποτελεί η τήρηση της νομιμότητας, η διαφάνεια στις τιμές και η διατήρηση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

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Παράλληλα, η ΕΣΕΕ καλεί τις εμπορικές επιχειρήσεις να εφαρμόζουν με συνέπεια το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις εκπτώσεις και την ενημέρωση των καταναλωτών, ώστε να διασφαλίζονται η διαφάνεια, η νομιμότητα και η αξιοπιστία των εμπορικών πρακτικών.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Οι θερινές εκπτώσεις διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4177/2013, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται και οι προβλέψεις του άρθρου 9ι του νόμου 2251/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον νόμο 5111/2024.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 4177/2013, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, δηλαδή στις 19 Ιουλίου 2026, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 20:00.

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Η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει ότι σε κάθε ανακοίνωση για έκπτωση πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή του προϊόντος, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί κατά τις 30 ημέρες πριν από την πρώτη εφαρμογή της έκπτωσης. Η έκπτωση μπορεί να παρουσιάζεται ως ποσοστό, ως συγκεκριμένο ποσό μείωσης ή μέσω της αναγραφής της παλιάς και της νέας τιμής. Σε κάθε περίπτωση, η προγενέστερη τιμή πρέπει να εμφανίζεται υποχρεωτικά, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να γνωρίζουν με σαφήνεια το πραγματικό οικονομικό όφελος της αγοράς τους.