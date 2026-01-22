Για μια ακόμα Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά λόγω των χειμερινών εκπτώσεων. Έτσι και την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με ειδικό ωράριο, προαιρετικά. Όσο για τα σούπερ μάρκετ, στην πλειοψηφία τους θα είναι κλειστά, υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00, όμως τα μαγαζιά στα εμπορικά κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 20:00.

Δείτε αναλυτικά:

Ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή 25/1 – Το ωράριο

Τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα θα λειτουργούν αναλυτικά:

The Mall: 11:00 – 20:00

Metro Mall: 11:00 – 20:00

Attica: 11:00 – 20:00

McArthurGlen: 11:00 – 20:00

Smart Park: 11:00 – 20:00

Golden Hall: 11:00 – 20:00

25/1: Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά

ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go

Ο Βασιλόπουλος δεν ανοίγει τις Κυριακές για τις εκπτώσεις, παρά μόνο για τις εορταστικές περιόδους το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Έτσι, τα καταστήματα θα μείνουν κλειστά όμως θα λειτουργούν όλα τα Shop & Go μέχρι τις 22:00. Μπορείτε να βλέπετε ΕΔΩ το ωράριο σε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας.

Σκλαβενίτης

Ο Σκλαβενίτης ανοίγει μόνο τις Κυριακές στις εορταστικές περιόδους. Κυριακή θα είναι κλειστά τα καταστήματά του, με εξαίρεση το μεγάλο κατάστημα στο Επιχειρηματικό Πάρκο Smart Park στα Σπάτα.

Μασούτης

Κλειστά θα είναι όλα με εξαίρεση αυτά τα δύο:

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 07:00-23:00

MEDITERRANEAN COSMOS 11:00-20:00

Market In

Δεν θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα στις 25/1.

My Market

Ανοιχτά θα είναι τα μαγαζιά με ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 20:00. Δείτε αναλυτικά τη λίστα ΕΔΩ.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Τα καταστήματα της αλυσίδας θα είναι κλειστά αυτή την Κυριακή.

LIDL

Και η αλυσίδα του Lidl θα έχει την Κυριακή 25/1 κάποια καταστήματα ανοιχτά. Μπορείτε να βρείτε το κατάστημα που θέλετε ΕΔΩ.

