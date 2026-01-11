Οι χειμερινές εκπτώσεις του 2026 αρχίζουν αύριο, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, αποτελώντας την πρώτη σημαντική περίοδο αγορών μετά το τέλος των εορτών.

Η εκπτωτική περίοδος θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, προσφέροντας στους καταναλωτές επαρκή χρόνο για να αξιοποιήσουν τις χαμηλότερες τιμές σε πλήθος προϊόντων.

Στο πλαίσιο των εκπτώσεων, αρκετά καταστήματα θα λειτουργήσουν και τις Κυριακές 19 και 26 Ιανουαρίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Παράλληλα, οι εμπορικοί σύλλογοι και οι ενώσεις καταναλωτών τονίζουν ότι οι εκπτώσεις οφείλουν να είναι ξεκάθαρες και αξιόπιστες, με σαφή αναγραφή τόσο της αρχικής όσο και της μειωμένης τιμής στις ετικέτες των προϊόντων, ώστε οι αγορές να γίνονται με ασφάλεια και όφελος για όλους.

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Με αφορμή την έναρξη των εκπτώσεων, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας ενημερώνει τους καταναλωτές για τα βασικά σημεία που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, με στόχο πιο υπεύθυνες και ασφαλείς αγορές.

Κατά τη διάρκεια των προσφορών, είναι απαραίτητο να αναγράφονται με σαφήνεια στα σημεία πώλησης των προϊόντων τόσο η αρχική όσο και η νέα μειωμένη τιμή, καθώς και η αντίστοιχη μονάδα μέτρησης για κάθε προϊόν.

Σε κάθε ανακοίνωση που αφορά μείωση τιμής, πρέπει να αναφέρεται η προγενέστερη τιμή που ίσχυε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν από τη μείωση. Ως προγενέστερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή που είχε εφαρμόσει ο έμπορος σε διάστημα τουλάχιστον τριάντα ημερών πριν από την έναρξη της έκπτωσης.

Εάν το προϊόν διατίθεται στην αγορά για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα ημερών, τότε ως προγενέστερη τιμή λογίζεται η χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε μέσα σε δέκα ημέρες πριν από τη μείωση. Σε περιπτώσεις όπου η έκπτωση αυξάνεται σταδιακά, προγενέστερη τιμή θεωρείται εκείνη που ίσχυε πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης.

Κατά τις εκπτώσεις, εκτός από την υποχρεωτική αναγραφή της παλιάς και της νέας μειωμένης τιμής για αγαθά και υπηρεσίες, επιτρέπεται και η προβολή του ποσοστού έκπτωσης μέσω εμπορικής επικοινωνίας.

Όταν η μειωμένη τιμή αφορά πάνω από το 60% του συνόλου των διαθέσιμων προϊόντων, το ποσοστό της έκπτωσης πρέπει να αναγράφεται τόσο στη βιτρίνα του καταστήματος όσο και σε κάθε μορφή εμπορικής επικοινωνίας. Σε περιπτώσεις διαφορετικών ποσοστών ανά κατηγορία προϊόντων, οφείλει να δηλώνεται το εύρος της έκπτωσης («από …% έως …%»). Διαφορετικά, θα πρέπει να αναφέρεται ότι οι εκπτώσεις ισχύουν για επιλεγμένα είδη, με σαφή ένδειξη του αντίστοιχου ποσοστού.

Τα καταστήματα τύπου STOCK ή OUTLET έχουν υποχρέωση να αναγράφουν στις προβλεπόμενες πινακίδες: (α) την παλαιά τιμή πώλησης διαγραμμένη και (β) τη νέα μειωμένη τιμή, με τρόπο που να καθιστά ευδιάκριτη τη διαφορά μεταξύ τους. Προαιρετικά, μπορούν να αναφέρουν το ποσοστό μείωσης εντός του καταστήματος ή σε άλλες μορφές επικοινωνίας. Κατά τις περιόδους εκπτώσεων ή προσφορών, τα καταστήματα αυτά πρέπει να εμφανίζουν όλες τις ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες και να προβάλλουν με έντονη γραφή τη νέα μειωμένη τιμή, ενώ σε κάθε άλλη εμπορική επικοινωνία επιτρέπεται μόνο η χρήση των όρων «εκπτώσεις» και «προσφορές».

Σε περίπτωση που οι εκπτώσεις, οι προσφορές ή οποιαδήποτε ανακοίνωση για μείωση τιμής είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές – είτε ως προς το ποσοστό έκπτωσης, τις τιμές, την ποσότητα των προϊόντων ή περιλαμβάνουν οποιαδήποτε μορφή απόκρυψης ή παραπλάνησης – προβλέπεται η επιβολή προστίμου στον έμπορο έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών του και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερου των 20.000 ευρώ. Εάν εντός πενταετίας επιβληθεί δεύτερο πρόστιμο για την ίδια παράβαση, το ανώτατο όριο του προστίμου αυξάνεται στο 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών.