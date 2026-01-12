Η εφετινή περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων κάνει πρεμιέρα σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, και θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2026, προσφέροντας στους καταναλωτές ευκαιρίες για αγορές με σημαντικές μειώσεις τιμών σε προϊόντα ένδυσης, υπόδησης, τεχνολογίας και ειδών σπιτιού.

Οι έμποροι εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για τη φετινή εκπτωτική περίοδο, με τον στόχο τζίρου στη λιανική αγορά να υπερβαίνει τα 6 δισ. ευρώ σε επίπεδο διμήνου. Παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική πίεση στα νοικοκυριά μετά τις εορτές, οι προσδοκίες βασίζονται στη σταθεροποίηση των πωλήσεων και την αυξημένη κίνηση σε βασικές κατηγορίες προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου, τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν και τις δύο πρώτες Κυριακές —στις 18 και 25 Ιανουαρίου— δίνοντας επιπλέον ευκαιρίες για αγορές.

Προσοχή και… στρατηγική!

Η περίοδος των εκπτώσεων είναι ιδανική για να εξοικονομήσετε χρήματα, αλλά απαιτεί προσοχή και στρατηγική για να αποφύγετε παγίδες.

Συγκρίνετε τιμές πριν αγοράσετε. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στην αναγραφόμενη έκπτωση. Συχνά η αρχική τιμή μπορεί να είναι φουσκωμένη ώστε να φαίνεται μεγαλύτερη η μείωση. Καλό είναι να γνωρίζετε την τιμή του προϊόντος πριν ξεκινήσει η εκπτωτική περίοδος, ώστε να διαπιστώσετε αν η έκπτωση είναι πραγματική. Εάν δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα, τουλάχιστον συγκρίνετε τις τιμές για τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικά καταστήματα, σίγουρα θα βγείτε κερδισμένοι.

Η τεχνολογία βοηθά… Πολλά eshops και εφαρμογές προσφέρουν τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών σε διαφορετικά καταστήματα. Αυτό μπορεί να σας εξοικονομήσει αρκετά χρήματα, ειδικά σε τεχνολογικά προϊόντα και είδη υψηλής αξίας.

Ψωνίστε με λίστα! Καταρτίστε μια λίστα με όσα πραγματικά χρειάζεστε και προσπαθήστε να περιορίσετε τις παρορμητικές αγορές. Οι εκπτώσεις μπορεί να δελεάσουν, αλλά μια συγκροτημένη λίστα βοηθά να μείνετε εντός προϋπολογισμού.

Ρωτήστε για την πολιτική επιστροφών και αλλαγών. Πριν αγοράσετε, βεβαιωθείτε για τους όρους επιστροφής ή αλλαγής. Σε κάποιες περιπτώσεις οι εκπτώσεις συνοδεύονται από ειδικούς όρους που ενδέχεται να περιορίζουν τις δυνατότητες αλλαγής ή επιστροφής προϊόντος.

Ψάξτε για κρυφές χρεώσεις στις διαδικτυακές προσφορές. Τα διαδικτυακά καταστήματα προσφέρουν συχνά μεγάλες εκπτώσεις. Ελέγξτε το κόστος αποστολής και τις τυχόν χρεώσεις. Μερικές φορές μια έκπτωση «ψαλιδίζεται» από τα έξοδα αποστολής.

Ασφάλεια συναλλαγών. Αυτό είναι SOS! Όταν ψωνίζετε online, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ασφαλείς πύλες πληρωμής και αποφύγετε δημόσια Wi-Fi για τις συναλλαγές σας. Η προστασία των οικονομικών σας δεδομένων είναι εξίσου σημαντική με την ίδια την αγορά.

Οι χειμερινές εκπτώσεις αποτελούν μια από τις σημαντικότερες εκπτωτικές περιόδους του έτους για την ελληνική αγορά. Τις περιμένουν τόσο οι έμποροι, όσο και οι καταναλωτές. Με προσεκτικό σχεδιασμό και έξυπνες επιλογές, έχουμε τη δυνατότητα να επωφεληθούμε στο έπακρο από προσφορές που σπάνια συναντώνται σε άλλες περιόδους.