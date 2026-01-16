Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι χειμερινές εκπτώσεις 2026, με τα στοιχεία της αγοράς να δείχνουν ότι περίπου 6 στους 10 καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την κάλυψη προσωπικών και οικογενειακών αναγκών.

Τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων, καθώς και την επόμενη Κυριακή, στις 25 Ιανουαρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου.

Το προτεινόμενο ωράριο είναι 11 με 18:00.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η μεγαλύτερη ζήτηση καταγράφεται στην ένδυση και την υπόδηση, ενώ ακολουθούν τα είδη τεχνολογίας και τα προϊόντα για το σπίτι.

Οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή των καταστημάτων να είναι προαιρετική. Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να συμμετάσχουν, οφείλουν να έχουν αναρτημένη σχετική πινακίδα που να ενημερώνει ότι στο κατάστημα πραγματοποιούνται εκπτώσεις ή προσφορές.

Παράλληλα, σε κάθε προϊόν πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η αρχική τιμή και η τιμή μετά την έκπτωση, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία.