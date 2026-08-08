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Η επιλογή του να συλλέξει το νερό από το πίσω μέρος σκάφους σχολιάστηκε αρνητικά από τους χρήστες.

Πολλοί ακόλουθοι εξέφρασαν απορίες για την καθαρότητα του νερού και την υγιεινή της συγκεκριμένης μαγειρικής μεθόδου.

Αρκετοί χρήστες αντέδρασαν με χιουμοριστικά σχόλια, ειρωνευόμενοι το μυστικό συστατικό και την πρακτική του να μαγειρεύει πάνω σε σκάφος.

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Αντιδράσεις και αρκετά χιουμοριστικά σχόλια προκάλεσε στο TikTok ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο στο οποίο παρουσιάζει μια συνταγή για μακαρόνια, επιλέγοντας να βράσει τα ζυμαρικά σε θαλασσινό νερό.

Ο 27χρονος έχει εκφράσει πολλές φορές το ενδιαφέρον του για τη μαγειρική και αυτή τη φορά επανέφερε στα social media ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει αρχικά το περασμένο καλοκαίρι. Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, ο Μπρούκλιν ετοιμάζει μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας, αποφασίζοντας ωστόσο να χρησιμοποιήσει νερό από τη θάλασσα για το βράσιμο των ζυμαρικών.

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«Σήμερα θα φτιάξω μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας», λέει αρχικά στο βίντεο, πριν προσθέσει: «Φυσικά, χρειαζόμαστε λίγο νερό για τα μακαρόνια». Αντί, όμως, να γεμίσει την κατσαρόλα με νερό βρύσης ή εμφιαλωμένο νερό, παίρνει νερό απευθείας από τη θάλασσα και το χρησιμοποιεί για να βράσει τα ζυμαρικά. Για να ολοκληρώσει το πιάτο, προσθέτει επίσης τη δική του καυτερή σάλτσα.

Η επιλογή του προκάλεσε απορίες στους ακολούθους του, κυρίως επειδή το θαλασσινό νερό φαίνεται να συλλέγεται από το πίσω μέρος του σκάφους. Ένας χρήστης αναρωτήθηκε: «Δεν είναι βρόμικο το θαλασσινό νερό;», ενώ κάποιος άλλος σχολίασε με χιούμορ: «Μήπως τα καυσαέρια του σκάφους είναι το μυστικό συστατικό;».

Στο ίδιο πνεύμα, ένας ακόμη χρήστης έγραψε: «Νερό για τα μακαρόνια με μια δόση καμένου καυσίμου από το σκάφος, παρακαλώ, κύριε». Οι ατάκες συνεχίστηκαν, με έναν ακόλουθο να περιορίζεται στο σχόλιο: «Αύριο θα είναι τοστ». Ένας άλλος ζήτησε από τον Μπρούκλιν να παρουσιάσει μια ακόμη πιο απλή συνταγή, γράφοντας: «Μπορείς να μου δείξεις πώς να φτιάχνω τοστ με τυρί;».

Δεν έλειψαν, όμως, και τα σχόλια που αμφισβητούσαν ευθέως την επιλογή του να χρησιμοποιήσει θαλασσινό νερό. «Όχι, δεν βάζεις θαλασσινό νερό», έγραψε ένας χρήστης. Την ίδια ώρα, κάποιος άλλος σχολίασε ειρωνικά τη σκηνή, γράφοντας: «Δεν ήξερα ότι τα γιοτ είχαν υπηρεσία self-service».

Ένας ακόμη ακόλουθος στάθηκε σε μια διαφορετική λεπτομέρεια και αναρωτήθηκε: «Χμ… τα πόδια του δεν ήταν μέσα σε αυτό το νερό;». Παράλληλα, άλλος χρήστης εξέφρασε πιο έντονα την απορία και την ενόχλησή του για την επιλογή του θαλασσινού νερού, γράφοντας: «Είναι σοβαρός με αυτό το νερό;». Τα χιουμοριστικά σχόλια ολοκληρώθηκαν με έναν ακόμη ακόλουθο να γράφει: «Έχω όλα τα υλικά, εκτός από ένα σκάφος».