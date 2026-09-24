Η Microsoft αυξάνει τις δαπάνες για το κέντρο δεδομένων στο Ουισκόνσιν στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ: Εργαζόμενοι στο τμήμα Γραφικών Επεξεργαστών (GPU) του συγκροτήματος του κέντρου δεδομένων της Microsoft, το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή, μετά την ανακοίνωση από τον Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο της Microsoft, Brad Smith, ενός σχεδίου για δαπάνες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ένα επιπλέον κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, στο Mount Pleasant του Ουισκόνσιν, ΗΠΑ, στις 18 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Audrey Richardson/Φωτογραφία αρχείου

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας αναμένεται να επενδύσουν 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια έως το 2027 για την κατασκευή υποδομών δεδομένων, με στόχο την υποστήριξη της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εγκαταστάσεις αυτές αυξάνονται θεαματικά σε μέγεθος και αριθμό, καθώς η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ από χρήστες και επιχειρήσεις παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

Η αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα κέντρα δεδομένων αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο, προκαλώντας πιέσεις στα ενεργειακά δίκτυα και αυξήσεις στο κόστος ρεύματος για τους καταναλωτές.

Ενώ οι εταιρείες θεωρούν την επένδυση απαραίτητη για την τεχνολογική πρωτοπορία, ορισμένοι αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες για πιθανό κορεσμό της αγοράς και χαμηλές αποδόσεις.

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Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Wall Street, οι λεγόμενοι «hyperscalers», δηλαδή η Meta, η Amazon, η Google και η Microsoft, αναμένεται να δαπανήσουν 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια για την κατασκευή data centers έως το 2027.

Σε αυτό το αστρονομικό ποσό πρέπει να προσθέσουμε θεωρητικά το (άγνωστο) ύψος των αντίστοιχων επενδύσεων που σχεδιάζει η Κίνα. Μία ματιά στο βίντεο, στο κλείσιμο αυτού του ρεπορτάζ, πείθει ότι ίσως το Πεκίνο σχεδιάζει εξίσου εντυπωσιακές κινήσεις.

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Μόνο για το 2026, ο οίκος αξιολόγησης Moody’s εκτιμά ότι οι επενδύσεις των αμερικανικών hyperscalers θα φτάσουν τα 700 δισ. δολάρια, εξαπλάσιο ποσό σε σχέση με το 2022, ενώ για το 2027 προβλέπει επιπλέον 870 δισ. δολάρια. Ανάλυση της CreditSights εκτιμά ότι περίπου το 75% αυτών των δαπανών το 2026 θα κατευθυνθεί σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Ταυτόχρονα, δεν αυξάνεται μόνο ο αριθμός των εγκαταστάσεων αλλά και το μέγεθός τους. Ο καθηγητής Μάικλ Ουέμπερ του Πανεπιστημίου του Τέξας, ειδικός στη σχέση ενέργειας και νερού, το εξήγησε στο CBS News: πριν από μόλις δύο χρόνια ένα μεγάλο data center μπορεί να είχε ισχύ 5 μεγαβάτ, ενώ ένα νέο κέντρο για τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φτάνει τα 1.000 μεγαβάτ, δηλαδή να είναι περίπου 200 φορές μεγαλύτερο.

Τα πάντα συμβαίνουν για την τεχνητή νοημοσύνη

Για χρόνια τα data centers εξυπηρετούσαν κυρίως το cloud, το email, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το streaming. Η τεχνητή νοημοσύνη άλλαξε τα δεδομένα με δύο τρόπους. Πρώτα, η εκπαίδευση των μεγάλων μοντέλων απαιτεί τεράστιες ποσότητες εξειδικευμένων επεξεργαστών που δουλεύουν ταυτόχρονα για εβδομάδες ή μήνες. Δεύτερον, και ίσως σημαντικότερο, κάθε φορά που εκατομμύρια χρήστες και επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αυτά τα μοντέλα, χρειάζεται υπολογιστική ισχύς σε πραγματικό χρόνο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) αποτυπώνει αυτή τη μετατόπιση. Στην πρόσφατη ανάλυσή του καταγράφει ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τα data centers αυξήθηκε κατά 17% το 2025, ενώ η συνολική παγκόσμια ζήτηση αυξήθηκε μόλις 3%. Τα κέντρα που εξειδικεύονται στην τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσονται ακόμη ταχύτερα, καθώς οι χρήστες στρέφονται σε ενεργοβόρες εφαρμογές όπως οι «πράκτορες» τεχνητής νοημοσύνης (AI agents).

Πίσω από τις επενδύσεις υπάρχει και ένα μεγάλο στοίχημα. Οι υποστηρικτές της AI πιστεύουν ότι η υπολογιστική ισχύς που συγκεντρώνεται σε αυτές τις εγκαταστάσεις θα οδηγήσει στη λεγόμενη «γενική τεχνητή νοημοσύνη» (AGI), ικανή να φτάσει ή να ξεπεράσει τις ανθρώπινες δυνατότητες, και ότι πέρα από αυτόνομα αυτοκίνητα και ρομποτικά εργοστάσια θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για επαναστατικές ανακαλύψεις, όπως η θεραπεία του καρκίνου.

«Μιλάω με πολλούς έξυπνους ανθρώπους, και κάποιοι λένε ότι αυτό θα κορεστεί. Υπάρχουν όμως και άλλοι έξυπνοι άνθρωποι που λένε ότι η ζήτηση για νοημοσύνη δεν θα κορεστεί ποτέ. Άρα θα θέλουμε πάντα περισσότερα data centers. Θα θέλουμε πάντα περισσότερη νοημοσύνη». Michael Webber, Πανεπιστήμιο του Τέξας Advertisement

Data center της OpenAI στο Άμπιλιν του Τέξας, στις ΗΠΑ, στις 23 Σεπτεμβρίου 2025

Θα χορτάσουμε ποτέ;

Ο Βρετανός οικονομολόγος Ουίλιαμ Στάνλεϊ Τζέβονς παρατήρησε ότι – μετά τη βιομηχανική επανάσταση – οι πιο αποδοτικές ατμομηχανές δεν μείωσαν την κατανάλωση άνθρακα αλλά την αύξησαν, επειδή ο φθηνότερος άνθρακας βρήκε νέες χρήσεις. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με ανάλυση της Schneider Electric, το κόστος ανά μονάδα επεξεργασίας (token) έχει μειωθεί περίπου δέκα φορές τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ η κατανάλωση έχει αυξηθεί πάνω από εκατό φορές!

Με άλλα λόγια, όσο φθηνότερη γίνεται η «νοημοσύνη», τόσο περισσότερο τη χρησιμοποιούμε.

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Υπάρχει όμως και ο αντίλογος. Οι επικριτές επισημαίνουν ότι τα φαινόμενα τελικά σταματούν, λόγω κορεσμού: η ζήτηση παραμένει ελαστική μόνο όσο υπάρχουν ανεξυπηρέτητες χρήσεις. Επιπλέον, μικρότερα μοντέλα που τρέχουν απευθείας σε κινητά και υπολογιστές θα μπορούσαν να αφαιρέσουν μέρος του φόρτου από τα μεγάλα κέντρα.

Κατασκευή του κέντρου δεδομένων ATL11 της Microsoft στην Union City – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ: Άποψη από drone που δείχνει τις εργασίες κατασκευής του κέντρου δεδομένων ATL11 της Microsoft στην Union City της Γεωργίας, στις ΗΠΑ, την 1η Σεπτεμβρίου 2026. REUTERS/Brian Snyder

Ενέργεια: Το μοναδικό «φρένο»

Όσο κι αν επεκτείνονται, τα data centers χρειάζονται ρεύμα, και αυτό έχει γίνει το μεγαλύτερο εμπόδιο. Σύμφωνα με τον IEA, τα data centers αντιστοιχούσαν στο 1,5% περίπου της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας το 2024, με τις ΗΠΑ να έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο (45%), ακολουθούμενες από την Κίνα (25%) και την Ευρώπη (15%). Οι επικαιροποιημένες προβλέψεις του Οργανισμού δείχνουν ότι η κατανάλωση θα σχεδόν διπλασιαστεί από 485 TWh το 2025 σε 950 TWh το 2030, φτάνοντας περίπου το 3% της παγκόσμιας ζήτησης.

Πρόκειται για ποσότητα λίγο μεγαλύτερη από τη συνολική σημερινή κατανάλωση της Ιαπωνίας.

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Στις ΗΠΑ, μελέτη του Εθνικού Εργαστηρίου Lawrence Berkeley για το υπουργείο Ενέργειας έδειξε ότι τα data centers κατανάλωσαν περίπου το 4,4% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας το 2023 και αναμένεται να φτάσουν το 6,7% έως 12% έως το 2028. Ο IEA προειδοποιεί ότι αν δεν αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των δικτύων, περίπου το 20% των σχεδιαζόμενων έργων κινδυνεύει με καθυστερήσεις.

Οι επιπτώσεις φαίνονται ήδη σε τοπικό επίπεδο. Στην κομητεία Loudoun της Βιρτζίνια, που έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση data centers στον κόσμο, οι λογαριασμοί ρεύματος αυξήθηκαν απότομα τον τελευταίο χρόνο, εν μέρει λόγω της αυξανόμενης ζήτησης.

Το υπό κατασκευή Data Center της Microsoft στα Σπάτα, ένα έργο που έχει ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις της χώρας, επισκέφθηκαν σήμερα 29 Ιανουαρίου, οι Υπουργοί Επικρατείας Μάκης Βορίδης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Τους Υπουργούς συνόδευαν η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων Στελλίνα Σιαράπη, καθώς και ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδας Δημήτρης Μάρκου. Η CEO της Microsoft σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα Γιάννα Ανδρονοπούλου παρουσίασε αναλυτικά στους Υπουργούς Επικρατείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης την εξέλιξη των εργασιών, την πρόοδο της συνολικής επένδυσης του Cloud Region, καθώς και τα οφέλη που θα προκύψουν για την ελληνική οικονομία από τα τρία Data Centers που κατασκευάζει η Microsoft στην Ελλάδα. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν επίσκεψη στο χώρο που εκτελούνται τα έργα κατασκευής του Data Center. Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2025 (ΚΟΙΝΟ Δ.ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / EUROKINISSI)

Και το νερό;

Το νερό που χρησιμοποιείται για την ψύξη των διακομιστών είναι από τα πιο συζητημένα ζητήματα, ιδιαίτερα σε περιοχές με λειψυδρία. Η εικόνα όμως είναι πιο σύνθετη απ’ ό,τι συχνά παρουσιάζεται. Ανάλυση του CBS News διαπίστωσε ότι τα γήπεδα γκολφ στις ΗΠΑ καταναλώνουν συνολικά πάνω από διπλάσιο νερό από τα data centers. Αυτό δεν εξαφανίζει τις τοπικές ανησυχίες: στο Chandler της Αριζόνα, για παράδειγμα, οι κάτοικοι ανησυχούν επειδή η πολιτεία έχει ήδη συρρικνούμενα αποθέματα νερού. Το πρόβλημα, επομένως, είναι συχνά περισσότερο θέμα τοποθεσίας παρά συνολικής ποσότητας.

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«Θαύμα» ή φούσκα;

Δεν είναι όλοι πεπεισμένοι, όμως, ότι οι επενδύσεις θα αποδώσουν. Η Moody’s συνοψίζει τη διχογνωμία: οι hyperscalers θεωρούν την υποεπένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη υπαρξιακή απειλή, ενώ ορισμένοι επενδυτές φοβούνται ότι οι επιθετικές δαπάνες θα οδηγήσουν σε υπερβολική κατασκευή και χαμηλότερες αποδόσεις.

Η ερευνητική εταιρεία Arete Research εκτιμά ότι οι τέσσερις μεγάλοι θα δαπανήσουν 1,8 τρισ. δολάρια έως το 2028, περίπου 600 δισ. – δηλαδή, περισσότερα από τα μετρητά που θα παράγουν οι δραστηριότητές τους.

Από την άλλη πλευρά, η ζήτηση προς το παρόν είναι πραγματική: σύμφωνα με τη J.P. Morgan Asset Management, πάνω από το 70% της χωρητικότητας που βρίσκεται υπό κατασκευή έχει ήδη μισθωθεί, ενώ τα έσοδα από το cloud στις μεγάλες πλατφόρμες αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 44% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο.

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Τα data centers πολλαπλασιάζονται επειδή η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί υπολογιστική ισχύ σε κλίμακα που δεν έχουμε ξαναδεί, επειδή η φθηνότερη τεχνολογία φέρνει περισσότερη χρήση, και επειδή οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου φοβούνται περισσότερο να μείνουν πίσω παρά να επενδύσουν υπερβολικά. Το αν η ζήτηση για «νοημοσύνη» θα κορεστεί κάποτε, όπως πιστεύουν κάποιοι, ή αν θα συνεχίσει να αυξάνεται επ’ αόριστον, όπως υποστηρίζουν άλλοι, παραμένει ανοιχτό ερώτημα.

Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η απάντηση θα κρίνει όχι μόνο την πορεία της τεχνολογίας, αλλά και τα ενεργειακά δίκτυα, τους υδάτινους πόρους και…τους λογαριασμούς ρεύματος εκατομμυρίων ανθρώπων!

πηγές: CBS News / 60 Minutes, «The data center uproar» (2026), IEA, Energy and AI – Executive summary (2025), Lawrence Berkeley National Laboratory, Moody’s