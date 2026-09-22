Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο όμιλος Alibaba ανακοίνωσε την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης με πέντε έως δέκα τρισεκατομμύρια παραμέτρους για την εκτέλεση σύνθετων εργασιών.

Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε το Zhenwu V900, ένα νέο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που χαρακτηρίζεται ως το ισχυρότερο στην Κίνα.

Οι ανακοινώσεις πραγματοποιήθηκαν στο ετήσιο συνέδριο Apsara της Alibaba Cloud και οδήγησαν τη μετοχή του ομίλου σε άνοδο πέντε τοις εκατό.

Ο διευθύνων σύμβουλος Έντι Γου δήλωσε ότι η ομάδα Qwen σημειώνει σημαντική πρόοδο στην ικανότητα των μοντέλων να αυτοβελτιώνονται με περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση.

Η Alibaba σχεδιάζει επίσης να επεκτείνει τη δυναμικότητα των κέντρων δεδομένων της, καθώς η ζήτηση των πελατών για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης παραμένει εξαιρετικά ισχυρή.

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Ο όμιλος Alibaba ανακοίνωσε την Τρίτη (22/9) ότι αναπτύσσει ένα μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) έως και τέσσερις φορές μεγαλύτερο από το κορυφαίο μοντέλο της και παρουσίασε ένα τσιπ νέας γενιάς για AI, το οποίο χαρακτήρισε ως το ισχυρότερο της Κίνας, οδηγώντας τη μετοχή του σε άνοδο έως και 5%.

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς οι κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας ανταγωνίζονται για την ανάπτυξη εγχώριων εναλλακτικών λύσεων στους επεξεργαστές AI της Nvidia, εν μέσω αυστηρότερων περιορισμών των ΗΠΑ στις εξαγωγές.

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Οι ανακοινώσεις έγιναν στο ετήσιο συνέδριο Apsara της Alibaba Cloud, στην ανατολική πόλη Χανγκτσόου, και υπογραμμίζουν την προσπάθεια του κινεζικού τεχνολογικού κολοσσού να αναπτύξει κάθε επίπεδο της δραστηριότητάς του στον τομέα της AI. Οι προσπάθειες αυτές εκτείνονται από τα θεμελιώδη μοντέλα και τους ημιαγωγούς έως τα κέντρα δεδομένων που απαιτούνται για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ολοένα ισχυρότερων συστημάτων AI.

«Τα πραγματικά επαναστατικά προϊόντα της εποχής της μηχανικής νοημοσύνης δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Alibaba, Έντι Γου, χαιρετίζοντας την αυγή μιας εποχής συγκρίσιμης με τη Βιομηχανική Επανάσταση.

Ο ίδιος προέβλεψε ότι οι μηχανές θα παράγουν τελικά περισσότερο από 1.000 φορές το «σκεπτικό» όλης της ανθρωπότητας, έναντι λιγότερο από 3% σήμερα.

Speaking at Apsara Conference 2026, Alibaba Group CEO Eddie Wu highlighted the massive frontier ahead: with Machine Thinking currently representing under 3% of human capacity, scaling toward 1,000x opens an unprecedented runway for exponential growth.



To power this future,… pic.twitter.com/ri1zGakCfT — Alibaba Group (@AlibabaGroup) September 22, 2026

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ 5 ΕΩΣ 10 ΤΡΙΣ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

Ο Γου δήλωσε ότι η ομάδα Qwen της Alibaba σχεδιάζει να εκπαιδεύσει ένα νέο μοντέλο με 5 έως 10 τρισεκατομμύρια παραμέτρους, με στόχο να ανταποκριθεί σε «πιο σύνθετες εργασίες μεγαλύτερου ορίζοντα», καθώς η εταιρεία επιδιώκει την ανάπτυξη μιας τεχνητής υπερνοημοσύνης, δηλαδή ενός συστήματος που θα ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνατότητες.

Το σημερινό κορυφαίο μοντέλο της Alibaba, το Qwen 3.8 Max, διαθέτει 2,4 τρισεκατομμύρια παραμέτρους. Ο αριθμός αυτός αποτελεί μια κατά προσέγγιση μέτρηση του μεγέθους και των δυνατοτήτων ενός μοντέλου AI.

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Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Alibaba ανέφερε ότι εκπαιδεύει ήδη το μοντέλο επόμενης γενιάς Qwen 4, ενώ τα μελλοντικά μοντέλα Qwen 4.5 και Qwen 5 αναμένεται να φτάσουν σε κλίμακα 5 έως 10 τρισεκατομμυρίων παραμέτρων.

Ο Γου πρόσθεσε ότι η ομάδα Qwen έχει σημειώσει «σημαντική» πρόοδο στην ικανότητα των μοντέλων να βελτιώνουν τον εαυτό τους, εντοπίζοντας αδυναμίες, πραγματοποιώντας πειράματα και δημιουργώντας δεδομένα εκπαίδευσης με περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση.

Παράλληλα, η Alibaba παρουσίασε το Zhenwu V900, ένα νέο τσιπ AI που αναπτύχθηκε από τη μονάδα ημιαγωγών T-Head.

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Σύμφωνα με τον Γου, ο επεξεργαστής προσφέρει τριπλάσια απόδοση σε σχέση με τον προκάτοχό του, το M890, και μπορεί να συνδεθεί σε συστοιχίες έως και 500.000 τσιπ για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των μεγαλύτερων μοντέλων AI.

Το τσιπ αναμένεται να περάσει σε μαζική παραγωγή και εμπορική κυκλοφορία το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ο Γου δήλωσε επίσης ότι η εταιρεία αναμένει «σημαντική αύξηση» στις ετήσιες αποστολές τσιπ AI. Η Alibaba είχε παρουσιάσει το προηγούμενης γενιάς τσιπ M890 τον Μάιο.

🚀Alibaba CEO Eddie Wu named to TIME100AI Leaders category, TIME’s list of the most influential people in AI.@TIME honored Wu for his decisive leadership in transforming Alibaba into a global leader in AI and also highlighted our 2026 shift toward commercialization and the… pic.twitter.com/JehGPvR4Kr Advertisement August 27, 2026

ΑΝΟΔΟΣ 5% ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ALIBABA

Οι μετοχές της Alibaba που είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψαν άνοδο 5,1% την Τρίτη, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό τους εδώ και έναν μήνα.

Ο Γου έθεσε επίσης ως στόχο η παγκόσμια δυναμικότητα των κέντρων δεδομένων της Alibaba Cloud να ξεπεράσει τα 20 γιγαβάτ έως το 2032.

Όπως ανέφερε, η ζήτηση των πελατών για AI είναι «εξαιρετικά ισχυρή» και επιταχύνει την αύξηση των εσόδων της Alibaba Cloud, αν και οι περιορισμοί στην εφοδιαστική αλυσίδα περιορίζουν τον ρυθμό επέκτασης.

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«Η μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη ζήτηση του κλάδου υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητές μας σε επίπεδο προσφοράς», δήλωσε ο Γου, προσθέτοντας ότι η Alibaba Cloud θα αρχίσει να θέτει σε λειτουργία τα AI supernodes της σε εμπορική κλίμακα μέσα στο τρέχον τρίμηνο.

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Ο ίδιος παρομοίασε τον προγραμματισμό με τη βοήθεια AI με τη λάμπα στην εποχή του ηλεκτρισμού, χαρακτηρίζοντάς τον μια πρώιμη εφαρμογή και όχι το προϊόν που θα αποτελέσει την πραγματική τεχνολογική τομή.

(Πηγή: Reuters)

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