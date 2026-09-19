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Επιτήδειοι συλλέγουν δείγματα φωνής από προηγούμενες συνομιλίες, προκειμένου να δημιουργήσουν ηχητικό υλικό που πείθει τα θύματα για την εγκυρότητα των αιτημάτων τους.

Σε πρόσφατο περιστατικό, δράστες προσέγγισαν 14χρονη ανήλικη προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, αφού προηγουμένως είχαν καταγράψει τη φωνή του πατέρα της.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι Αρχές έχουν καταγράψει αντίστοιχες υποθέσεις, προχωρώντας μάλιστα σε συλλήψεις μελών εγκληματικών οργανώσεων.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι οι απατεώνες στοχεύουν πλέον άτομα κάθε ηλικίας, χρησιμοποιώντας την τεχνητή επεξεργασία φωνής για να ενισχύσουν την πειστικότητα των ισχυρισμών τους.

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Μια νέα μέθοδο τηλεφωνικής απάτης, κατά την οποία οι επιτήδειοι φέρεται να αξιοποιούν την υποκλοπή και την τεχνολογική επεξεργασία φωνής ήρθε στο φως της δημοσιότητας το πρωί του Σαββάτου (19/9).

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε ότι πρόκειται για πρακτική που έχει ήδη καταγραφεί από τις Αρχές, ενώ έχουν γίνει και συλλήψεις μελών εγκληματικής ομάδας που φέρεται να χρησιμοποιούσε παρόμοια τεχνική για την πραγματοποίηση απατών.

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«Περιπέτεια» για 14χρονο κορίτσι

Ένας πολίτης μίλησε στην εκπομπή της ΕΡΤ 10′ Με Τόνο και περιέγραψε την περιπέτεια που έζησε η 14χρονη κόρη του, η οποία βρέθηκε στο στόχαστρο των δραστών.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, το πρώτο τηλεφώνημα έγινε την ώρα που βρισκόταν σε κατάστημα κοντά στην κατοικία του. Ο άγνωστος που επικοινώνησε μαζί του τον ρώτησε εάν είναι ο κ. Σωκράτης. Ο ίδιος απάντησε καταφατικά, με τη συνομιλία να ολοκληρώνεται αμέσως μετά.

Δεν πέρασε πολύς χρόνος και ακολούθησε δεύτερη κλήση από τον ίδιο αριθμό. Αυτή τη φορά, ο συνομιλητής χρησιμοποίησε διαφορετικό ονοματεπώνυμο, ζητώντας ουσιαστικά να διαπιστώσει εάν τα στοιχεία αντιστοιχούσαν στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ο πατέρας απάντησε πως δεν ήταν το πρόσωπο που αναζητούσαν και τερμάτισε την κλήση.

Εκ των υστέρων εκτίμησε ότι οι δράστες πιθανότατα πραγματοποιούσαν έναν πρώτο έλεγχο, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι ο αριθμός ανήκε στον ίδιο και να συγκεντρώσουν πληροφορίες για την ταυτότητά του.

Τηλεφωνική απάτη από επιτήδειους

Περίπου δέκα λεπτά αργότερα, όταν επέστρεψε στην οικία του, διαπίστωσε ότι η ανήλικη κόρη του βρισκόταν σε τηλεφωνική συνομιλία και παράλληλα κρατούσε σημειώσεις.

Η 14χρονη του είπε ότι είχε προηγηθεί σειρά κλήσεων στο σταθερό τηλέφωνο της κατοικίας. Οι άγνωστοι συστήθηκαν ως εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ και υποστήριξαν ότι υπήρχε επείγον πρόβλημα με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

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Στο πλαίσιο αυτό, της ζήτησαν τον αριθμό τηλεφώνου του πατέρα της, προκειμένου, όπως ισχυρίστηκαν, να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του για το ζήτημα.

Οι ερωτήσεις τους, ωστόσο, δεν περιορίστηκαν εκεί. Σύμφωνα με την καταγγελία, θέλησαν να πληροφορηθούν εάν βρισκόταν κάποιο άλλο άτομο μέσα στο σπίτι, αλλά και εάν υπήρχε κατοικίδιο. Η 14χρονη απάντησε ότι ήταν μόνη και ανέφερε πως η οικογένεια έχει γάτα.

Στη συνέχεια, οι δράστες ζήτησαν από το κορίτσι να βάλει την κλήση με τον πατέρα της σε ανοικτή ακρόαση.

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Καταγραφή της φωνής του πατέρα

Όπως κατήγγειλε ο πατέρας, οι επιτήδειοι φαίνεται πως είχαν ήδη αποκτήσει ένα ηχητικό δείγμα της φωνής του από προηγούμενη συνομιλία.

Στο τέλος της επικοινωνίας χρησιμοποιήθηκε ηχογραφημένο απόσπασμα στο οποίο ακουγόταν ο ίδιος να λέει «ναι». Το συγκεκριμένο απόσπασμα φέρεται να αξιοποιήθηκε στη συνέχεια προκειμένου να δημιουργηθεί η εικόνα ότι είχε δώσει ο ίδιος τη συγκατάθεσή του σε όσα ζητούσαν οι δράστες.

Δημογλίδου: «Είναι κάτι που συναντούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι οι Αρχές έχουν ήδη ασχοληθεί με περιστατικά στα οποία χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη πρακτική.

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Όπως ανέφερε, έχουν καταγραφεί αντίστοιχες υποθέσεις, ενώ πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις μελών εγκληματικής ομάδας που φέρεται να χρησιμοποιούσε ανάλογες μεθόδους για να εξαπατά πολίτες.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου εξήγησε ότι οι δράστες έχουν τη δυνατότητα να υποκλέπτουν και να επεξεργάζονται τη φωνή ενός προσώπου, δημιουργώντας στη συνέχεια νέο ηχητικό υλικό που μοιάζει να προέρχεται από το ίδιο άτομο.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούν να κάνουν το θύμα να πιστέψει ότι πράγματι βρίσκεται σε επικοινωνία με κάποιον που γνωρίζει και εμπιστεύεται.

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Το συγκεκριμένο περιστατικό καταδεικνύει, παράλληλα, ότι οι τηλεφωνικές απάτες αυτού του τύπου δεν περιορίζονται σε μεγαλύτερες ηλικίες.

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Στο στόχαστρο μπορούν να βρεθούν άνθρωποι κάθε ηλικίας, ακόμη και ανήλικοι, όπως συνέβη στην περίπτωση της 14χρονης.

Η απάτη μπορεί να γίνει ακόμη πιο πειστική όταν οι δράστες χρησιμοποιούν τεχνητά επεξεργασμένη φωνή γονέα, συγγενή ή άλλου προσώπου που το θύμα γνωρίζει καλά. Η αναγνώριση της φωνής μπορεί να μειώσει τις υποψίες και να κάνει την απάτη ευκολότερη.

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