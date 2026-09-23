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Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ η αποκάλυψη ότι υπηρεσία του ιδρύματος χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία φωτογραφιών φοιτητών που προορίζονταν για διαφημιστικές καμπάνιες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post και έρευνα της φοιτητικής εφημερίδας The Stanford Review, στις ψηφιακά τροποποιημένες εικόνες άλλαξαν, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά που αφορούν το φύλο και τη φυλή των εικονιζόμενων.

Σε μία από τις φωτογραφίες, που τραβήχτηκε σε εστιατόριο του πανεπιστημίου, ένας φοιτητής που εμφανιζόταν στην αρχική λήψη αντικαταστάθηκε στην τελική εκδοχή της διαφήμισης από μία μαύρη γυναίκα.

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Η έρευνα έφερε στο φως τις διαφορές μεταξύ των πρωτότυπων φωτογραφιών και του υλικού που τελικά χρησιμοποιήθηκε, προκαλώντας συζήτηση για τη χρήση της AI στην παραγωγή και επεξεργασία διαφημιστικού περιεχομένου από εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Stanford University sparks fury by using AI to change Hispanic man into black woman in brochure photo https://t.co/KNyR2Nm3ds September 22, 2026

Ο φοιτητής Μπίλι Ραμίρεζ, τριτοετής στο Στάνφορντ, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε την αλλαγή όταν φίλος του τού έστειλε τις δύο εικόνες. «Οδηγούσα προς το σχολείο από την πόλη μου όταν ο φίλος μου μού έστειλε τις εικόνες που συνέκριναν το διαφημιστικό banner με τις αρχικές φωτογραφίες και αμέσως έμεινα έκπληκτος», ανέφερε.

Όπως είπε, αρχικά αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ. Ωστόσο, στη συνέχεια ένιωσε ενόχληση για το γεγονός ότι αντικαταστάθηκε με άτομο άλλου φύλου και φυλετικής ταυτότητας.

Stanford busted using AI to race swap white male student for black female in ad: 'Silenced and erased' https://t.co/qZMddVpNMP pic.twitter.com/8vR8JRjb3s — New York Post (@nypost) September 22, 2026

«Στην αρχή βρήκα αστείο το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να αλλάξουν εντελώς την εμφάνισή μας, συμπεριλαμβανομένης της φυλής και του φύλου μου. Όμως, βλέποντας τη σύγκριση, αναστατώθηκα, γιατί δεν συμφωνώ με το Στάνφορντ να παίρνει τέτοιες αποφάσεις για το πώς θα εκπροσωπούμαστε», ανέφερε.

«Το να βλέπω την ταυτότητά μου να αλλάζει και να μένω εκτός της εικόνας με έκανε να νιώσω, κατά κάποιον τρόπο, ότι διαγράφηκα από μια απεικόνιση που υποτίθεται ότι θα περιλάμβανε εμένα», πρόσθεσε.

(Με πληροφορίες από New York Post )