Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η επενδυτική εταιρεία Nicrone, συμφερόντων της οικογένειας Αγγελικούση, απέκτησε συμμετοχή στην εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών Nvidia.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική μετατόπισης του οικογενειακού χαρτοφυλακίου προς τις δημόσιες αγορές και τις τεχνολογικές εταιρείες.

Τη νέα επενδυτική κατεύθυνση, η οποία εστιάζει σε τομείς υψηλής ανάπτυξης όπως η τεχνητή νοημοσύνη, διαχειρίζεται η Laura Lavers.

Η επιλογή της Nvidia σηματοδοτεί τη σταδιακή μετακίνηση κεφαλαίων από την παραδοσιακή ναυτιλιακή βιομηχανία προς την παγκόσμια αγορά τεχνολογίας.

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Η οικογένεια Αγγελικούση, μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις της ελληνικής ναυτιλίας, διευρύνει το επενδυτικό της αποτύπωμα πέρα από τη θάλασσα, στρέφοντας το ενδιαφέρον της στον κλάδο που βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας τεχνολογικής ανάπτυξης: την τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο στοιχεία του Bloomberg Billionaires και πηγές με γνώση της υπόθεσης, η Nicrone, η ιδιωτική επενδυτική εταιρεία της Μαρίας Αγγελικούση, έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια συμμετοχή στην Nvidia, έναν από τους σημαντικότερους κατασκευαστές ημιαγωγών παγκοσμίως και έναν από τους μεγάλους ωφελημένους από την εκρηκτική ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

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Maria Angelicousiss, the magnate behind Greece’s biggest shipping fortune, has scored big gains outside her maritime empire with a bet on technology giant Nvidia https://t.co/emVwNcyGxe — Bloomberg (@business) September 23, 2026

Από τη ναυτιλία στις μετοχές τεχνολογίας

Η επένδυση στην Nvidia εντάσσεται σε μια ευρύτερη μετατόπιση της επενδυτικής στρατηγικής της Nicrone προς τις εισηγμένες αγορές. Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα, τη στρατηγική αυτή έχει αναλάβει η πρώην στέλεχος hedge fund Laura Lavers.

Η κίνηση σηματοδοτεί μια διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας, καθώς το family office διευρύνει την έκθεσή του σε δημόσιες αγορές και εταιρείες τεχνολογίας με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.

Η Nvidia βρίσκεται στην καρδιά της παγκόσμιας επενδυτικής «κούρσας» για την AI. Τα προηγμένα chips της χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και λειτουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η αυξανόμενη ζήτηση για data centers έχει καταστήσει τους ημιαγωγούς και τις υποδομές AI βασικό πεδίο επενδύσεων διεθνώς.

Η ναυτιλιακή περιουσία συναντά την τεχνολογική έκρηξη

Η επιλογή της Nvidia αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς προέρχεται από μία οικογένεια που έχει χτίσει την περιουσία της στη ναυτιλία. Η επένδυση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της τάσης μεγάλων παραδοσιακών οικογενειακών περιουσιών να αναζητούν νέες πηγές ανάπτυξης στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές.

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Για την οικογένεια Αγγελικούση, η συμμετοχή στη Nvidia προσθέτει ένα ισχυρό τεχνολογικό σκέλος σε ένα χαρτοφυλάκιο που μέχρι πρότινος είχε μεγαλύτερη έμφαση στις ιδιωτικές επενδύσεις.

Η εξέλιξη συνδέει με αυτόν τον τρόπο δύο διαφορετικούς κόσμους: την παραδοσιακή ναυτιλιακή οικονομία και την αμερικανική τεχνολογική αγορά, με την τεχνητή νοημοσύνη να λειτουργεί ως ο κοινός παρονομαστής μιας νέας επενδυτικής στρατηγικής.

Η στροφή αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδύσεις σε data centers, ημιαγωγούς και υποδομές AI αυξάνονται διεθνώς, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες αλλά και νέους κινδύνους για τους επενδυτές. Η αβεβαιότητα γύρω από τις αποδόσεις των επενδύσεων στην AI, σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας, παραμένει ένας από τους παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία της αγοράς τα επόμενα χρόνια.

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Έτσι, η επένδυση της οικογένειας Αγγελικούση στη Nvidia δεν αποτελεί απλώς μια τοποθέτηση σε μια τεχνολογική εταιρεία. Αποτυπώνει τη μεγαλύτερη εικόνα μιας σταδιακής μετακίνησης σημαντικών κεφαλαίων από τις παραδοσιακές βιομηχανίες προς την οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης.

(Με πληροφορίες από Bloomberg)

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