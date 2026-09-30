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Η σύζυγός του κατέβαλε μεγάλα χρηματικά ποσά σε κέντρο που υποστήριζε τη χρήση πλασμαφαίρεσης για την αντιμετώπιση του καρκίνου.

Κωνσταντινίδης κατήγγειλε τη λειτουργία αυτού του κέντρου, χαρακτηρίζοντας τις πρακτικές του ως παράλογες και επικίνδυνες για τους ασθενείς.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι υπεύθυνοι των εν λόγω πρακτικών εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους, παρουσιάζοντας εαυτούς ως κατόχους απόλυτης γνώσης.

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Ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, μίλησε δημόσια για μια προσωπική οικογενειακή τραγωδία, θέτοντας παράλληλα στο επίκεντρο τους κινδύνους που, όπως υποστήριξε, μπορεί να κρύβουν ορισμένες πρακτικές, όπως η πλασμαφαίρεση, που παρουσιάζονται ως «εναλλακτικές θεραπείες».

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», αποκάλυψε ότι η σύζυγός του, η οποία επί χρόνια αντιμετώπιζε καρκίνο, έφυγε από τη ζωή πριν από τρία χρόνια, έχοντας προηγουμένως υποβληθεί σε θεραπεία τύπου πλασμαφαίρεσης, αναζητώντας μια διαφορετική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της ασθένειάς της.

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«Λειτουργούσαν σαν παλιοί μάγοι»

Όπως ανέφερε «η γυναίκα μου είχε καρκίνο ωοθηκών μια 20ετία και πήγαινε καλά με χημειοθεραπείες και χειρουργεία. Κλασικά. Βρήκε ένα κέντρο στα Σκόπια. Της είπα: Στα Σκόπια υπάρχει Χάρβαρντ και δεν το ήξερα; Έγινα λίγο ρατσιστής. Και μάλιστα ζητούσε λεφτά. Ήταν κέντρο το οποίο είχε παράρτημα στη Φλώρινα και ζητούσε να βάλουμε λεφτά στην τράπεζα των Σκοπίων.

Εγώ είπα: Δεν θα περάσω στο παράλογο και το μεταφυσικό. Δεν ξαναμιλάμε γι’ αυτό το θέμα, ούτε να το ξανακούσω. Η ίδια όμως βρήκε τρόπο να πάει, πλήρωσε στην αρχή 32.000 στην τράπεζα των Σκοπίων και μετά έμεινε δύο μήνες στη Θεσσαλονίκη. Έφυγε από εμένα, χωρίσαμε τότε. Υπολογίζω ότι έδινε 6.000 ευρώ την εβδομάδα. Από περιέργεια και μόνο ο μικρός μου γιος μπήκε, είδε το ιατρείο και μου είπε: Μπαμπά, μην πας εκεί, θα τους δείρεις. Είναι απαράδεκτο».

Και συνέχισε: «Έκανε ένα είδος πλασμαφαίρεσης. Ούτε εγώ κατάλαβα. Έβαζε θερμοφόρες, από αυτές που βάζουμε στα πόδια τον χειμώνα για να ζεσταινόμαστε, και έλεγε ότι άλλαζε το DNA και το RNA του κυττάρου. Έλεγε πως είναι ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν σαν παλιοί μάγοι. Οι κανονικοί γιατροί μιλάνε με μια αβεβαιότητα, γιατί είναι επιστήμονες. Η επιστήμη είναι η ερώτηση, δεν είναι η απάντηση. Ο μάγος όμως είναι βέβαιος, όπως ο Θεός.

Παγιδεύει τους ανθρώπους. Είχε ιατρείο στη Θεσσαλονίκη. Ένα ιατρείο, και μάλιστα μικρό. Έκανε την κουζίνα ένα είδος εξεταστηρίου. Η σύζυγός μου δεν έκανε καταγγελία. Τον λάτρευε. Την είχε πείσει. Πήρε τον δικηγόρο μου να με καταγγείλει εμένα ότι λέω ψέματα. Δεν είδα μηχανήματα τότε, είδα ορούς για να παίρνουν αίμα, το βάζαμε σε θερμοφόρες».

Οι σπηλιές στη Βιέννη και τα μανιταροχάπια της Μάλτας

Σε ερώτημα που του έγινε γιατί δεν ανέφερε την υπόθεση στις Αρχές σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Δεν μπορούσα να το καταγγείλω, η ίδια δεν ήθελε. Μάλιστα ο δικηγόρος μου μού είπε να μην ασχοληθώ, γιατί θα μπλέξω. Της κόστισε γύρω στις 100.000 ευρώ αυτή η ιστορία. Το κύκλωμα αυτό ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, πήγαινε στη Βιέννη, όπου υπήρχε ένα είδος μουσουλμάνου παπά, βεζίρη, όπου σε έβαζε σε μια σπηλιά, «απομαγνήτιζε» τα κύτταρά μας, όπως λέγανε. Εκεί πλήρωνες 20-30 χιλιάδες. Μετά το κύκλωμα πήγαινε στη Μάλτα, όπου υπήρχε παραγωγή μανιταροχαπιών τα οποία σου άλλαζαν τη διάθεση. Μια φορά πήρα ένα ως γιατρός και λιποθύμησα. Όταν ξύπνησα δεν θυμόμουν τίποτα. Αυτά τα χάπια τα πουλούσαν γύρω στα 120 ευρώ το κουτάκι».

«Έφυγε μέσα σε δύο μήνες»

«Έκανε αυτό το ταξίδι του Οδυσσέα η μακαρίτισσα. Δεν ήθελε να ακούσει κλασικό γιατρό με τίποτα. Μίσησε την κλασική ιατρική. Έφυγε μέσα σε δύο μήνες, με φρικτούς πόνους, με μεταστάσεις που έβγαιναν έξω από το δέρμα της», σημείωσε ο κ. Κωνσταντινίδης και ανέφερε πως αυτό το ιατρείο πιθανότατα να λειτουργεί ακόμα σήμερα.