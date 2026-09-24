Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το ποσοστό θανάτων από καρκίνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε κατά 35% μεταξύ 1991 και 2024, αποτρέποντας περίπου 5 εκατομμύρια θανάτους χάρη στην έγκαιρη διάγνωση και τις βελτιωμένες θεραπείες.

Η πενταετής επιβίωση ασθενών με μεταστατική νόσο έχει υπερδιπλασιαστεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, ενώ η χρήση νέων τεχνολογιών και η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύουν περαιτέρω την ανίχνευση και την αντιμετώπιση της νόσου.

Παρά την πρόοδο, η αύξηση των περιστατικών καρκίνου σε νεότερες ηλικίες προκαλεί ανησυχία, καθιστώντας απαραίτητη τη συνεχή επένδυση στην έρευνα και την ταχύτερη εφαρμογή καινοτόμων επιστημονικών ανακαλύψεων στην κλινική πράξη.

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Μειώθηκε κατά 35% το συνολικό ποσοστό θανάτων από καρκίνο στις ΗΠΑ μεταξύ 1991 και 2024, αποτρέποντας σχεδόν 5 εκατομμύρια θανάτους, σύμφωνα με την Cancer Progress Report 2026 της American Association for Cancer Research (AACR).

Οι βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτό είναι η μείωση των ποσοστών καπνίσματος, η μείωση των θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα, η έγκαιρη διάγνωση και η βελτίωση των προγραμμάτων πρόληψης.

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Overall cancer mortality rate in the U.S. declined by 35% between 1991 and 2024, according to an @AACR progress report.



The AACR called for sustained federal investment, warning that funding cuts could threaten advances in cancer research. @AACRPreshttps://t.co/OcYVCTgBn7 — MedPage Today (@medpagetoday) September 23, 2026

Ειδικότερα, μεταξύ 2015 και 2024, τα ποσοστά θανάτου μειώθηκαν ετησίως κατά μέσο όρο κατά 4,2% για τον καρκίνο του πνεύμονα, 1,3% για τον καρκίνο του παχέος εντέρου και 1,2% για τον καρκίνο του μαστού.

Χάρη στις πιο αποτελεσματικές θεραπείες, έχουν αυξηθεί και το ποσοστό ατόμων που ζουν με καρκίνο. Την 1η Ιανουαρίου 2025, περισσότερα από 18,6 εκατομμύρια άτομα στις ΗΠΑ είχαν καρκίνο, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σε 22 εκατομμύρια έως το 2035.

Βελτίωση καταγράφεται και στους ασθενείς με προχωρημένη ή μεταστατική νόσο. Για το σύνολο των καρκίνων, η πενταετής σχετική επιβίωση σε ασθενείς με απομακρυσμένη νόσο έχει υπερδιπλασιαστεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, από 17% στα μέσα της δεκαετίας του 1990 σε 36% την περίοδο 2016–2022.

Νέες αντικαρκινικές θεραπείες

Παράλληλα, σημαντική πρόοδος καταγράφεται στον τομέα των αντικαρκινικών εμβολίων. Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν τον σχεδιασμό εμβολίων που στοχεύουν ειδικά χαρακτηριστικά των όγκων, ενώ εξετάζεται ο συνδυασμός τους με άλλες θεραπείες.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η πρώτη μοριακά στοχευμένη θεραπεία για έναν σπάνιο και επιθετικό όγκο του εγκεφάλου με συγκεκριμένη γενετική αλλοίωση, η πρώτη θεραπεία που βασίζεται στην τεχνολογία proteolysis-targeting chimera για ασθενείς με καρκίνο του μαστού, ο πρώτος αναστολέας σημείου ελέγχου για τον καρκίνο των ωοθηκών και η πρώτη CAR-T κυτταρική θεραπεία για ασθενείς με λέμφωμα οριακής ζώνης.

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Κατά την ίδια περίοδο, εγκρίθηκαν επίσης νέες ενδείξεις για πέντε ήδη διαθέσιμες αντικαρκινικές θεραπείες, μία μη επεμβατική φορητή συσκευή για τη θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος, ένα τεστ αυτοσυλλογής δείγματος για τον HPV που μπορεί να πραγματοποιείται στο σπίτι, καθώς και αρκετά εργαλεία βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη με στόχο τη βελτίωση της έγκαιρης ανίχνευσης και διάγνωσης του καρκίνου.

A new CDC report finds cancer death rates in the U.S. are falling, continuing a trend that has lasted for more than 20 years. More cancer is being diagnosed, but improvements in care are leading to fewer deaths.



ABC News' Sam Champion reports. https://t.co/eP1BnErjPh pic.twitter.com/tEIBP967JO — ABC News (@ABC) September 23, 2026

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ιδιαίτερη θέση στην έκθεση καταλαμβάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Οι εφαρμογές της επεκτείνονται από τη βασική έρευνα και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων έως την απεικόνιση, την ψηφιακή παθολογία και τον σχεδιασμό κλινικών μελετών. Παράλληλα, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της έγκαιρης ανίχνευσης και διάγνωσης του καρκίνου, στην πρόβλεψη της έκβασης των ασθενών και στην περαιτέρω εξατομίκευση των θεραπευτικών επιλογών.

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Προκλήσεις

Για το 2026 εκτιμάται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες θα διαγνωστούν περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια νέα περιστατικά καρκίνου και περισσότεροι από 626.000 άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους από τη νόσο. Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των καρκίνων πρώιμης έναρξης, δηλαδή εκείνων που διαγιγνώσκονται σε ηλικίες 18–49 ετών. Παγκοσμίως, η επίπτωσή τους αυξήθηκε κατά σχεδόν 80% μεταξύ 1990 και 2019, με ορισμένους καρκίνους του γαστρεντερικού συστήματος να συμβάλλουν δυσανάλογα σε αυτή την αύξηση.

Η συνέχιση της επένδυσης στην έρευνα και η ταχύτερη μεταφορά των επιστημονικών ανακαλύψεων στην κλινική πράξη αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ώστε η πρόοδος αυτή να συνεχιστεί και να μεταφράζεται σε μεγαλύτερη επιβίωση και καλύτερη ποιότητα ζωής για όλο και περισσότερους ανθρώπους με καρκίνο.

Διαβάστε αναλυτικά την έκθεση:

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