Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κατά την άφιξή του στην αεροπορική βάση Joint Base Andrews, στο Μέριλαντ, ενόψει της επίσημης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, 23 Σεπτεμβρίου 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

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Γράφει ο Γιώργος Ατσαλάκης , Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Εργαστήριο Επιστημονικών Δεδομένων

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Η εξάρτηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την Κίνα στις σπάνιες γαίες έχει μετατραπεί από εμπορικό ζήτημα σε κεντρικό πρόβλημα εθνικής ασφάλειας. Τα συγκεκριμένα υλικά είναι απαραίτητα για την κατασκευή μόνιμων μαγνητών υψηλής απόδοσης, ηλεκτρονικών συσκευών, ηλεκτρικών οχημάτων, ανεμογεννητριών, δορυφόρων, συστημάτων επικοινωνίας και προηγμένων οπλικών συστημάτων. Η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει πλέον μόνο να εξασφαλίσει χαμηλές τιμές. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια εφοδιαστική αλυσίδα που δεν θα μπορεί να διακοπεί ή να περιοριστεί μονομερώς από το Πεκίνο.

Το θέμα αναμένεται να βρεθεί ψηλά στις συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον. Ο Κινέζος πρόεδρος φτάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 23 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η επίσημη κρατική επίσκεψη και οι βασικές συναντήσεις στον Λευκό Οίκο έχουν προγραμματιστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου. Η σύνοδος πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση των αμερικανικών επιχειρήσεων σε κινεζικές σπάνιες γαίες και άλλα κρίσιμα ορυκτά παραμένει αβέβαιη, παρά τις προηγούμενες δεσμεύσεις του Πεκίνου

Το πραγματικό σημείο εξάρτησης: Το βασικό πρόβλημα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι μόνο η έλλειψη ορυχείων. Είναι κυρίως η ανεπαρκής ικανότητα επεξεργασίας, διαχωρισμού, καθαρισμού και μετατροπής των ορυκτών σε μέταλλα, κράματα και μόνιμους μαγνήτες.

Σύμφωνα με επίσημη αμερικανική αξιολόγηση, το 2024 οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνταν πλήρως από εισαγωγές για 12 κρίσιμα ορυκτά και κατά τουλάχιστον 50% για άλλα 29. Παρότι ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός μη επεξεργασμένων οξειδίων σπάνιων γαιών, η περιορισμένη εγχώρια δυναμικότητα επεξεργασίας σήμαινε ότι μέρος της παραγωγής έπρεπε να εξάγεται, να καθαρίζεται στο εξωτερικό και στη συνέχεια να επανεισάγεται. Η εξάρτηση ήταν ακόμη εντονότερη στους μόνιμους μαγνήτες σπάνιων γαιών, όπου η εγχώρια παραγωγή κάλυπτε μόνο μικρό τμήμα των στρατιωτικών αναγκών και ανεπαρκές μέρος της εμπορικής ζήτησης.

Αυτό σημαίνει ότι ένα αμερικανικό ορυχείο δεν αρκεί από μόνο του για να δημιουργήσει πραγματική στρατηγική αυτονομία. Αν το υλικό πρέπει να σταλεί στην Κίνα για διαχωρισμό, μεταλλουργική επεξεργασία ή κατασκευή μαγνητών, η εξάρτηση απλώς μεταφέρεται από το αρχικό στάδιο της εξόρυξης στα επόμενα στάδια της παραγωγής.

Η σημασία αυτής της αδυναμίας είναι μεγάλη. Οι μόνιμοι μαγνήτες σπάνιων γαιών χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικά συστήματα και οχήματα, ενώ τα επεξεργασμένα κρίσιμα ορυκτά είναι αναγκαία για μαχητικά αεροσκάφη, πυρομαχικά, πολεμικά πλοία, συστήματα πλοήγησης, δίκτυα επικοινωνιών και εξοπλισμό επιτήρησης. Παράλληλα, η αυξανόμενη ζήτηση από την τεχνητή νοημοσύνη, τα κέντρα δεδομένων, την πυρηνική ενέργεια και τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες κάνει το πρόβλημα ακόμη πιο πιεστικό.

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Από το ορυχείο έως τον μαγνήτη: Η πρώτη διάσταση της αμερικανικής στρατηγικής είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εγχώριας αλυσίδας «από το ορυχείο έως τον μαγνήτη». Δεν αρκεί να αυξηθεί η εξόρυξη. Χρειάζονται εγκαταστάσεις διαχωρισμού ελαφρών και βαρέων σπάνιων γαιών, μονάδες μεταλλουργίας, παραγωγή κραμάτων και εργοστάσια μαγνητών νεοδυμίου-σιδήρου-βορίου.

Το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας χρηματοδοτεί εδώ και χρόνια έργα διαχωρισμού και παραγωγής μαγνητών. Τα νεότερα προγράμματα περιλαμβάνουν χρηματοδοτικά εργαλεία και συνεργασίες για την ανάπτυξη εγχώριας δυναμικότητας επεξεργασίας, μεταλλοποίησης και κατασκευής προηγμένων μαγνητών. Η λογική είναι ότι η στρατιωτική ζήτηση μπορεί να λειτουργήσει ως σταθερός αρχικός πελάτης, επιτρέποντας στις εγκαταστάσεις να αναπτυχθούν μέχρι να αποκτήσουν εμπορική κλίμακα.

Η δεύτερη διάσταση αφορά τη χρηματοδότηση. Τα νέα έργα σπάνιων γαιών απαιτούν μεγάλο αρχικό κεφάλαιο, έχουν μακρά περίοδο αδειοδότησης και αντιμετωπίζουν έντονη μεταβλητότητα τιμών. Μια απότομη πτώση των διεθνών τιμών μπορεί να καταστήσει ένα αμερικανικό εργοστάσιο μη βιώσιμο πριν ακόμη ολοκληρωθεί. Για τον λόγο αυτό, η Ουάσιγκτον εξετάζει επιδοτήσεις, δάνεια, κρατικές εγγυήσεις, μακροχρόνια συμβόλαια αγοράς και κατώτατα επίπεδα τιμών.

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Τον Ιανουάριο του 2026, ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε την υπερβολική εξάρτηση από εισαγόμενα επεξεργασμένα κρίσιμα ορυκτά απειλή για την εθνική ασφάλεια. Η σχετική προεδρική διακήρυξη προβλέπει διαπραγματεύσεις με εμπορικούς εταίρους, αλλά αφήνει ανοικτό και το ενδεχόμενο δασμών, περιορισμών στις εισαγωγές ή ελάχιστων τιμών, εάν δεν επιτευχθούν ικανοποιητικές συμφωνίες.

Συμμαχίες αντί πλήρους αυτάρκειας

Η αμερικανική στρατηγική δεν βασίζεται στην ιδέα ότι όλες οι σπάνιες γαίες θα πρέπει να εξορύσσονται και να επεξεργάζονται αποκλειστικά μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πλήρης αυτάρκεια θα ήταν εξαιρετικά ακριβή και πιθανότατα μη ρεαλιστική. Ο στόχος είναι η δημιουργία πολλαπλών, αλληλοκαλυπτόμενων και πολιτικά αξιόπιστων πηγών εφοδιασμού.

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Το πλαίσιο συνεργασίας ΗΠΑ–Ιαπωνίας προβλέπει κοινές επενδύσεις στην εξόρυξη, στον διαχωρισμό και στην επεξεργασία, καθώς και χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων, δανείων, εγγυήσεων, συμμετοχών στο κεφάλαιο και μακροχρόνιων συμφωνιών αγοράς. Περιλαμβάνει επίσης αποθέματα ασφαλείας, ανακύκλωση, γεωλογική χαρτογράφηση, ταχύτερη αδειοδότηση και μηχανισμό άμεσης αντίδρασης σε περίπτωση διακοπής της προσφοράς.

Η ίδια λογική επεκτείνεται σε ευρύτερα διεθνή σχήματα. Τον Σεπτέμβριο του 2026, οι υπουργοί Ενέργειας της G20 συμφώνησαν σε εθελοντική συνεργασία για διαφοροποιημένες αλυσίδες κρίσιμων ορυκτών μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, επενδύσεων, τεχνολογικής καινοτομίας, ανάπτυξης δεξιοτήτων και μεγαλύτερης τοπικής προστιθέμενης αξίας. Η κατεύθυνση είναι σαφής: μείωση της υπερβολικής εξάρτησης από έναν μόνο προμηθευτή, χωρίς απαραίτητα πλήρη διακοπή των συναλλαγών με την Κίνα.

Τι θα ζητήσει η Ουάσιγκτον από το Πεκίνο: Στη συνάντηση Τραμπ–Σι, το άμεσο αμερικανικό αίτημα αναμένεται να αφορά την ομαλή και προβλέψιμη ροή σπάνιων γαιών, κρίσιμων ορυκτών και σχετικού εξοπλισμού επεξεργασίας.

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Κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Πεκίνο τον Μάιο, η Κίνα δεσμεύθηκε να αντιμετωπίσει τις αμερικανικές ανησυχίες για ελλείψεις σε σπάνιες γαίες και άλλα κρίσιμα υλικά, όπως το ύττριο, το σκάνδιο, το νεοδύμιο και το ίνδιο. Συμφώνησε επίσης να εξετάσει τους περιορισμούς στην πώληση τεχνολογιών και εξοπλισμού παραγωγής και επεξεργασίας.

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Ωστόσο, στις προπαρασκευαστικές συνομιλίες της 20ής Σεπτεμβρίου, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν ανακοίνωσαν πρόοδο στη βελτίωση των ροών κρίσιμων ορυκτών. Η αμερικανική πλευρά εξακολουθεί να θεωρεί τις ποσότητες που φτάνουν στις αμερικανικές επιχειρήσεις ανεπαρκείς, παρά τις προηγούμενες δεσμεύσεις της Κίνας.

Επομένως, η συζήτηση πιθανότατα θα επικεντρωθεί σε πρακτικά ζητήματα: ποια υλικά θα εξαιρούνται από περιορισμούς, πόσο γρήγορα θα εγκρίνονται οι άδειες εξαγωγής, ποιες ποσότητες θα παραδίδονται, εάν θα επιτρέπεται η πώληση εξοπλισμού διαχωρισμού και επεξεργασίας και ποιος μηχανισμός θα ελέγχει την εφαρμογή των δεσμεύσεων. Πρόκειται για αναλυτική εκτίμηση με βάση τις ήδη δημοσιοποιημένες συμφωνίες και τις εκκρεμότητες, όχι για επιβεβαιωμένη αναλυτική ημερήσια διάταξη.

Το ζήτημα μπορεί επίσης να συνδεθεί με άλλες εμπορικές διαπραγματεύσεις. Οι δύο πλευρές συζητούν έναν μηχανισμό μείωσης δασμών για περιορισμένο αριθμό μη στρατηγικών προϊόντων. Η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επιδιώξει μεγαλύτερη κινεζική συνεργασία στα κρίσιμα ορυκτά, προσφέροντας παράλληλα επιλεκτικές εμπορικές διευκολύνσεις σε λιγότερο ευαίσθητους τομείς. Αντίστοιχα, το Πεκίνο έχει κίνητρο να συνδέσει το θέμα με τους αμερικανικούς περιορισμούς στην τεχνολογία, στις επενδύσεις και στους προηγμένους ημιαγωγούς. Αυτή η σύνδεση αποτελεί πιθανό διαπραγματευτικό σενάριο, όχι επίσημα ανακοινωμένη συμφωνία.

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Δύο διαφορετικοί χρονικοί ορίζοντες: Η Ουάσιγκτον λειτουργεί ταυτόχρονα σε δύο χρονικούς ορίζοντες. Βραχυπρόθεσμα, εξακολουθεί να χρειάζεται τις κινεζικές προμήθειες για να αποφύγει ελλείψεις, καθυστερήσεις στην παραγωγή και αύξηση του κόστους. Μακροπρόθεσμα, όμως, επιδιώκει να δημιουργήσει μια αλυσίδα εφοδιασμού στην οποία καμία χώρα δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την επεξεργασία των σπάνιων γαιών ως μοχλό πίεσης.

Η σύνοδος Τραμπ–Σι μπορεί να μειώσει τον άμεσο κίνδυνο και να δημιουργήσει πιο προβλέψιμους κανόνες για τις εξαγωγές. Δεν πρόκειται όμως να ανατρέψει την ευρύτερη αμερικανική στρατηγική. Ακόμη και αν η Κίνα διευκολύνει προσωρινά τις παραδόσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να επενδύουν σε εγχώρια επεξεργασία, μόνιμους μαγνήτες, ανακύκλωση, στρατηγικά αποθέματα και συνεργασίες με συμμάχους και κυρίως με την Γροιλανδία.

Το πραγματικό ζητούμενο, επομένως, δεν είναι η πλήρης αποκοπή από την Κίνα. Είναι η μετάβαση από τη μονομερή εξάρτηση σε ένα σύστημα εναλλακτικών πηγών, πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και μεγαλύτερης ανθεκτικότητας. Οι σπάνιες γαίες έχουν πλέον γίνει μέρος της ευρύτερης τεχνολογικής και γεωπολιτικής αντιπαράθεσης των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Η συνάντηση των δύο ηγετών θα δείξει εάν μπορούν να διαχειριστούν αυτή την αλληλεξάρτηση χωρίς να τη μετατρέψουν σε νέα μόνιμη πηγή οικονομικών διαταραχών.