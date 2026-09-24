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Εκπρόσωποι της Επιτροπής βρίσκονται σε διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου με την αμερικανική κυβέρνηση για την αποφυγή μέτρων που θα διατάρασσαν την ενεργειακή συνεργασία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει την ανάγκη διαβούλευσης πριν από τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τις κοινές αγορές και τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις.

Παρά την ανησυχία, οι ευρωπαϊκές αρχές επισημαίνουν ότι προς το παρόν δεν παρατηρείται συγκεκριμένη έλλειψη ντίζελ στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Ομάδα Συντονισμού για το Πετρέλαιο προγραμματίζει συνεδρίαση για την ερχόμενη Τρίτη προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση και την ασφάλεια του εφοδιασμού.

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Την ανησυχία της για τα σχέδια της αμερικανικής κυβέρνησης να περιορίσει τις εξαγωγές ντίζελ εξέφρασε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γνωστοποιώντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου με την Ουάσιγκτον και καλώντας τις ΗΠΑ να συνεννοηθούν με την ΕΕ πριν λάβουν μέτρα που επηρεάζουν κοινές αγορές.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει με ανησυχία τα σχέδια των ΗΠΑ, όπως έχουν μεταδοθεί, για απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ, μεταξύ άλλων και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Όλοφ Γκιλ στη μεσημεριανή ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους.

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«Η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας είναι ισχυρή, σταθερή και αμοιβαία επωφελής. Οποιαδήποτε διαταραχή θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις και για τις δύο πλευρές», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, «βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αμερικανικής κυβέρνησης». «Αναμένουμε από στενούς εταίρους να διαβουλεύονται μεταξύ τους πριν λάβουν μέτρα που επηρεάζουν κοινές αγορές», τόνισε.

Ο Γκιλ δεν έδωσε λεπτομέρειες για το ποιοι συμμετέχουν στις επαφές ούτε για το χρονοδιάγραμμά τους. Σημείωσε ωστόσο ότι και στις ΗΠΑ υπάρχουν «ισχυρές φωνές» που θεωρούν πως μια τέτοια απαγόρευση «θα ήταν πράγματι πολύ κακή ιδέα».

Ερωτηθείς αν ένα τέτοιο αμερικανικό μέτρο θα μπορούσε να επηρεάσει τον στόχο που περιλαμβάνεται στο εμπορικό πλαίσιο ΕΕ-ΗΠΑ για μεγάλες αγορές αμερικανικών ενεργειακών προϊόντων, ο εκπρόσωπος χαρακτήρισε το ερώτημα «μάλλον υποθετικό» και απέφυγε να μπει σε σενάρια. «Πρόκειται για σχέδια των ΗΠΑ που έχουν μεταδοθεί. Τίποτα δεν έχει αποφασιστεί ακόμη», είπε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ βρίσκεται σε επαφή με την αμερικανική πλευρά «στη βάση ότι πιστεύουμε πως αυτή είναι κακή ιδέα».

«Μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα στους Αμερικανούς ομολόγους μας στο υψηλότερο επίπεδο», ανέφερε.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα Ενέργειας Άνα-Καϊσα Ίτκονεν δήλωσε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί την αγορά και την ασφάλεια εφοδιασμού «πολύ, πολύ στενά» μαζί με τα κράτη μέλη.

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«Για την ώρα δεν υπάρχει συγκεκριμένη έλλειψη ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε.

Η Ομάδα Συντονισμού για το Πετρέλαιο, στην οποία συμμετέχουν τα κράτη μέλη, θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τρίτη προκειμένου να αποτιμήσει την κατάσταση.

Σύμφωνα με την Ίτκονεν, οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ βρίσκονταν «περίπου στο 50%» τον Αύγουστο. Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν σημαντικό προμηθευτή τόσο ντίζελ όσο και LNG για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της στρατηγικής διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών που εφαρμόζει η ΕΕ από το 2022.

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Η Ίτκονεν επισήμανε παράλληλα ότι μεγάλο μέρος των ενεργειακών αγορών πραγματοποιείται μέσω συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να δώσει πλήρη ανάλυση όλων των επιμέρους συμφωνιών.

Το ζήτημα ήρθε στο προσκήνιο μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου υπέρ των εκκλήσεων για περιορισμό των εξαγωγών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί σημαντικά στις ΗΠΑ ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι το Politico μετέδωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση προετοιμάζει σχέδιο για 90ήμερη απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ, πληροφορία που διέψευσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ έχει ταχθεί δημόσια κατά μιας καθολικής απαγόρευσης, λέγοντας ότι πρόκειται για αμβλύ εργαλείο που «σίγουρα δεν λειτουργεί». Σύμφωνα με το Bloomberg, ωστόσο, ζήτησε από στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας να προετοιμαστούν για πιθανούς περιορισμούς στις εξαγωγές. Η συζήτηση στην Ουάσιγκτον έρχεται σε μια ήδη πιεσμένη ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα, επίσης, με το Bloomberg, το περιθώριο διύλισης του ευρωπαϊκού ντίζελ έναντι του Brent ξεπέρασε την Τετάρτη τα 95 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο στα στοιχεία του πρακτορείου από το 2011.

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