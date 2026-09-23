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Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος το δημοσίευμα του Politico σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων.

Νωρίτερα, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε εθελοντική βάση.

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Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, που χαρακτήρισε «fake news» το δημοσίευμα του Politico, είπε ότι η πληροφορία ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν μια προσωρινή, καθολική απαγόρευση στις εξαγωγές, δεν είναι σωστή.

Τι έλεγε το δημοσίευμα

Το Politico υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζει ένα σχέδιο με βάση το οποίο θα απαγορεύσει τις εξαγωγές diesel για 90 ημέρες, παρά τις διαφωνίες που εκφράζονται στους κόλπους της κυβέρνησης, αλλά και από την πετρελαϊκή βιομηχανία.

Η απαγόρευση αυτή έχει ως στόχο να πέσουν οι τιμές στην ενέργεια και να δοθεί μια ώθηση στους Ρεπουμπλικάνους υποψήφιους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, λέει το Politico, που επικαλείται πέντε πηγές οι οποίες έχουν γνώση των συζητήσεων.