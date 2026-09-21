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Ένα πρωτοφανές σκηνικό εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε δηλώσεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, χωρίς όμως να καταγραφεί ο ήχος των λεγομένων του από τα μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο λόγος ήταν η απόφαση των μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων των ΗΠΑ να μην πραγματοποιήσουν τη συνηθισμένη τηλεοπτική κάλυψη των προεδρικών εκδηλώσεων, μετά τον αποκλεισμό του CNN από τον Λευκό Οίκο. Έτσι, από την εκδήλωση μεταδόθηκαν μόνο βουβά πλάνα, στα οποία ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να κόβει κορδέλα, ενώ βρίσκεται δίπλα σε εργάτες.

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LMFAO — Trump is holding an event at the White House right now but there's no audio because the press pool isn't there. The Newsmax host notes that this is an example of Trump's attacks on the press "backfiring just a little bit" pic.twitter.com/dAy1dvDvFL — Aaron Rupar (@atrupar) September 21, 2026

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε μετά την απόφαση των μεγάλων αμερικανικών δικτύων να αναστείλουν την κάλυψη των εκδηλώσεων του Τραμπ μέσω του τηλεοπτικού pool, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ απέκλεισε από την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο.

Το CNN, μαζί με το MS NOW και το Politico, έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης Τραμπ, αμφισβητώντας τον αποκλεισμό των δημοσιογράφων του από τον Λευκό Οίκο.