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Η κίνηση αυτή αποτελεί απάντηση στην απαγόρευση πρόσβασης που επέβαλε ο Λευκός Οίκος σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, όπως το CNN.

Οι επηρεαζόμενοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί προχωρούν σε προσφυγή στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική παρέμβαση παραβιάζει τα συνταγματικά τους δικαιώματα και την ελευθερία του Τύπου.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του, χαρακτηρίζοντας τα εν λόγω μέσα ενημέρωσης ως πηγές ψευδών ειδήσεων που απειλούν την εθνική ασφάλεια.

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Σε μια κίνηση άνευ ιστορικού προηγουμένου τα 5 μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ (ABC News, CBS News, NBC News, Fox News και CNN) θα διακόψουν την τηλεοπτική κάλυψη των προεδρικών εκδηλώσεων, σύμφωνα με ένα ενημερωτικό σημείωμα που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο, λόγω της απαγόρευσης του CNN από τον Λευκό Οίκο– το οποίο αποκλείστηκε μαζί με τα MS NOW και Politico τις τελευταίες ημέρες – ενώ οι τρεις ειδησεογραφικοί οργανισμοί έχουν δηλώσει ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης, ισχυριζόμενοι παραβιάσεις των συνταγματικών τους δικαιωμάτων.

«Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι, από σήμερα, η τηλεοπτική ομάδα κάλυψης (TV pool) δεν θα καλύπτει εκδηλώσεις που έχουν οριστεί ως εκδηλώσεις κάλυψης από την ομάδα κάλυψης του Προέδρου», έγραψε ο Μπράιαν Μπόουτον, επικεφαλής του γραφείου της Fox News στην Ουάσινγκτον και πρόεδρος της τηλεοπτικής ομάδας κάλυψης, σε ένα σημείωμα προς το δημοσιογραφικό σώμα του Λευκού Οίκου, το οποίο έπεσε στα χέρια της εφημερίδας The Washington Post.

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«Αυτό αποτελεί συνέπεια της στάσης του Λευκού Οίκου που εμποδίζει το CNN να εκπληρώσει τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της κοινής κάλυψης. Δεν θα συσταθεί καμία ομάδα κάλυψης σε αντικατάσταση. Όλες οι άλλες κοινές καλύψεις θα συνεχιστούν κανονικά, συμπεριλαμβανομένων του Κογκρέσου, των VIP και επιλεγμένων εκδηλώσεων στην Ουάσινγκτον και σε ολόκληρη τη χώρα.»

Σε κοινή δήλωση τη Δευτέρα, τα πέντε δίκτυα που εναλλάσσονται στην κάλυψη των δραστηριοτήτων του προέδρου και στη συνέχεια μοιράζονται το οπτικοακουστικό υλικό με τα υπόλοιπα Μέσα, ανέφεραν: «Το κοινό έχει ζωτικό συμφέρον να λαμβάνει ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνησή του. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει έναν ειδησεογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του».

«Πόρτα» από τον Λευκό Οίκο σε τρεις έμπειρες δημοσιογράφους

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μία μέρα αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS NOW και Politico, οι τρεις δημοσιογράφοι προσπάθησαν να μπουν στον Λευκό Οίκο και η Μυστική Υπηρεσία τους απαγόρευσε την είσοδο και κατέσχεσε τις κάρτες τους.

Μπέτσι Κλάιν (CNN). Είναι senior White House reporter του δικτύου. Η ίδια είπε ότι καλύπτει τον Λευκό Οίκο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από την εποχή Ομπάμα. Τα στοιχεία για το Duke, το Emmy και την πορεία της στο ABC και το CNN προέρχονται από το κείμενο που μου στείλατε και δεν τα επιβεβαίωσα. Δεν βρήκα καταγεγραμμένο προσωπικό επεισόδιο μεταξύ της ίδιας και του Τραμπ. Οι πιο γνωστές του συγκρούσεις με το CNN αφορούν την Κάιτλαν Κόλινς.

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Ακάιλα Γκάρντνερ (MS NOW). Σπούδασε στο Ohio State και κάλυψε τις κυβερνήσεις Τραμπ και Μπάιντεν για το Bloomberg News, πριν γίνει ανταποκρίτρια του MS NOW στον Λευκό Οίκο. Είναι η μόνη από τις τρεις με τεκμηριωμένη προσωπική αντιπαράθεση. Τον Μάιο ο Τραμπ την αποκάλεσε «dumb person» επειδή επισήμανε ότι το κόστος της αίθουσας χορού του είχε διπλασιαστεί. Αυτή η αναφορά προέρχεται από το ίδιο το MS NOW, δηλαδή από τον εργοδότη της. Άλλη πηγή αναφέρει ότι είχε ρωτήσει τον Τραμπ γιατί κατακρίνει τον Πάουελ για τις δαπάνες ανακαίνισης της Fed, ενώ αυξάνεται το κόστος της αίθουσας χορού.

Σαϊέν Χάσλετ (Politico). Ήρθε στο Politico τον Οκτώβριο του 2025 από το ABC News, όπου πέρασε οκτώ χρόνια και τα τελευταία τέσσερα ήταν ρεπόρτερ πολιτικής στον Λευκό Οίκο. Στο Politico καλύπτει πολιτική υγείας και τεχνολογίας και έχει ταξιδέψει εκτενώς με τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Και για εκείνη δεν βρήκα δημοσιευμένη προσωπική αντιπαράθεση με τον Τραμπ.

Ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος και ότι απλώς δεν θέλει τα τρία μέσα στο γραφείο του. Οι αποκλεισμοί φαίνεται λοιπόν να στοχεύουν τα ίδια τα μέσα, όχι τους συγκεκριμένους δημοσιογράφους. Τα τρία μέσα ανακοίνωσαν ότι καταθέτουν αγωγή για την προστασία της Πρώτης Τροπολογίας, ενώ η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η ενέργεια παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία.

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Αγωγή από ΜΜΕ: «Απειλείται η ελευθερία του Τύπου»

Τα μέσα ενημέρωσης στα οποία επιβλήθηκε η απαγόρευση εξέδωσαν δήλωση τη Δευτέρα, αναφέροντας ότι θα ασκήσουν αγωγή: «Σήμερα το πρωί, ενημερώσαμε την κυβέρνηση ότι θα ασκήσουμε αγωγή σήμερα για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας που απορρέουν από το Πρώτο Τροποποιητικό Σύνταγμα και να υπερασπιστούμε την αρχή ότι η κυβέρνηση δεν αποφασίζει τι θα αναφέρει ή θα δημοσιεύσει ο Τύπος. Χωρίς προειδοποίηση ή διαδικασία, ο Λευκός Οίκος ανακάλεσε τις διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων μας επειδή διαφωνούσε με την κάλυψή μας. Αν δεν αμφισβητηθεί, αυτό απειλεί την ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα του κοινού σε ανεξάρτητη δημοσιογραφία, απαλλαγμένη από κυβερνητικές παρεμβάσεις».

Η αγωγή, η οποία πρόκειται να κατατεθεί στο ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον, επικαλείται παραβιάσεις των δικαιωμάτων ελεύθερου Τύπου των μέσων ενημέρωσης βάσει της Πρώτης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ και των δικαιωμάτων δίκαιης διαδικασίας βάσει της Πέμπτης Τροπολογίας. Ζητούν ταχεία ακρόαση από δικαστή.

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Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα απαγόρευε την πρόσβαση των MS NOW, CNN και Politico στον Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι δεν του άρεσε ο τρόπος με τον οποίο τον κάλυπταν. «Είναι ψευδείς ειδήσεις», είπε. Την επόμενη μέρα, οι οργανισμοί ανέφεραν ότι στους δημοσιογράφους τους είχε απαγορευτεί η πρόσβαση στους χώρους του Λευκού Οίκου και ότι οι δημοσιογραφικές τους ταυτότητες είχαν κατασχεθεί.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στις απαγορεύσεις τη Δευτέρα σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

«Ο Λευκός Οίκος δεν εξαπολύει επίθεση κατά του Ελεύθερου Τύπου, κάτι που εκτιμώ ιδιαίτερα», έγραψε. «Εξαπολύει επίθεση κατά των ΨΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, κάτι που έχει εξαπλωθεί σαν καρκίνος στις αγαπημένες μας Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι διεφθαρμένο, σκόπιμο, διαδεδομένο, πλήρως συντονισμένο και εντελώς εκτός ελέγχου. Αποτελεί απειλή για την εθνική μας ασφάλεια και πρέπει να σταματήσει, ΤΩΡΑ!».

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Η απαγόρευση που επιβλήθηκε ειδικότερα στο CNN έχει δημιουργήσει οργανωτικά εμπόδια για τα μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ. Το δίκτυο είναι ένα από τα πέντε μέλη του «pool» — μαζί με τα ABC, CBS, NBC και Fox News — τα οποία αναλαμβάνουν εκ περιτροπής την κύρια ευθύνη της κάλυψης του Προέδρου με τηλεοπτικές κάμερες. Ο Λευκός Οίκος αφαίρεσε το δίκτυο από το πρόγραμμά του τη Δευτέρα, αφήνοντας, όπως φαίνεται, τον Πρόεδρο χωρίς καθορισμένες τηλεοπτικές κάμερες να τον καταγράφουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη.

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Το «pool» αποτελεί έναν τρόπο για τα δίκτυα να μοιράζονται το βαρύ κόστος της παρακολούθησης του προέδρου με τηλεοπτικές κάμερες. Το εκάστοτε δίκτυο που έχει αναλάβει την κάλυψη καταγράφει και διανέμει ζωντανή μετάδοση την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν και άλλα ειδησεογραφικά μέσα. Χωρίς τηλεοπτικό μέλος του «pool», η τηλεοπτική κάλυψη του Τραμπ θα είναι ελάχιστη, εκτός αν τα ειδησεογραφικά μέσα τραβήξουν δικό τους βίντεο ή χρησιμοποιήσουν υλικό που παρέχεται από τον Λευκό Οίκο.

πηγές: CNN, NPR, PBS, CBS, NBC, Politico

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