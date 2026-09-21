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Τα CNN, MS NOW και Politico ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι ενημέρωσαν την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως θα καταθέσουν αγωγή, μετά την απόφαση να τους απαγορευτεί η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο.

Τα τρία μέσα δημοσίευσαν την ανακοίνωσή τους στο X, δύο ημέρες αφότου οι δημοσιογράφοι τους εμποδίστηκαν να εισέλθουν στον Λευκό Οίκο και να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Οι δημοσιογραφικές τους διαπιστεύσεις απενεργοποιήθηκαν το Σάββατο, μία ημέρα αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι απαγορεύει την πρόσβαση των συγκεκριμένων μέσων, επικαλούμενος δημοσιεύματα που θεωρούσε «ψευδείς ειδήσεις».

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Οι ενέργειες αυτές αποτελούν σαφή κλιμάκωση των μακροχρόνιων προσπαθειών του Τραμπ μέσω δικαστικών προσφυγών και διοικητικών ενεργειών να περιορίσει την ειδησεογραφική κάλυψη από δημοσιογράφους των οποίων το έργο θεωρεί ανεπιθύμητο. Παράλληλα, αποτελούν την τελευταία δοκιμασία για την προστασία που παρέχει η Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Οι ανταποκρίτριες του Λευκού Οίκου για τα δύο τηλεοπτικά δίκτυα, η Μπέτσι Κλάιν του CNN και η Ακαΐλα Γκάρντνερ του MS NOW, μετέδωσαν ζωντανά ότι τους απαγορεύτηκε η είσοδος, καθώς οι δημοσιογραφικές τους διαπιστεύσεις είχαν απενεργοποιηθεί όταν έφτασαν στον Λευκό Οίκο για να εργαστούν. Λίγο αργότερα, το Politico ανακοίνωσε ότι απαγορεύτηκε επίσης η είσοδος στη δημοσιογράφο του για τον Λευκό Οίκο, Τσέιν Χάσλετ, από την οποία κατασχέθηκε και η διαπίστευση.

«Σήμερα το πρωί ενημερώσαμε την κυβέρνηση ότι καταθέτουμε αγωγή, προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία και να υπερασπιστούμε την αρχή ότι η κυβέρνηση δεν αποφασίζει τι μεταδίδει ή δημοσιεύει ο Τύπος», ανέφεραν τα τρία μέσα σε κοινή δήλωση που αναρτήθηκε νωρίς τη Δευτέρα στο X.

Joint statement from CNN, MS NOW and POLITICO: pic.twitter.com/ZBt2qioLD8 — CNN Communications (@CNNPR) September 21, 2026

«Χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή κάποια διαδικασία, ο Λευκός Οίκος ανακάλεσε τις δημοσιογραφικές μας διαπιστεύσεις επειδή διαφώνησε με το ρεπορτάζ μας. Αν αυτή η ενέργεια μείνει χωρίς αμφισβήτηση, απειλεί την ελευθεροτυπία και το δικαίωμα του κοινού στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία, χωρίς κυβερνητικές παρεμβάσεις».

Με πληροφορίες από: apnews.com