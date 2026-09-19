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Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι διαθέτει το δικαίωμα να περιορίζει την πρόσβαση σε μέσα που δεν θεωρεί έντιμα, προειδοποιώντας για πιθανούς μελλοντικούς αποκλεισμούς.

Το CNN και το Politico αντέδρασαν άμεσα, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια ως παράνομη και αντισυνταγματική επίθεση που παραβιάζει τα δικαιώματα της Πρώτης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος.

Οργανώσεις προάσπισης της ελευθερίας του Τύπου κατήγγειλαν την απόφαση ως κατάφωρα αντισυνταγματική, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποκλείει δημοσιογράφους βάσει των απόψεών τους.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι απαγορεύει «με άμεση ισχύ» την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μμε και παραπονούμενος για την κάλυψη της ειδησεογραφίας εκ μέρους τους.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις ΗΠΑ».

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I am proud to announce that, effective immediately, I am banning Fake News CNN, MSNOW (who recently changed their name from MSNBC due to lack of viewership and credibility!), and Politico (The recipients of an illegal and ridiculous $8 Million Dollar subscription, an All Time… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2026

Τα δύο τηλεοπτικά δίκτυα, ο ενημερωτικός ιστότοπος και η Εθνική Λέσχη Τύπου (National Press Club) δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του πρακτορείου Reuters για κάποιο σχόλιο.

Ο Τραμπ έχει προτρέψει κατ’ επανάληψη τα τηλεοπτικά κανάλια να κόψουν κωμωδίες ή ειδησεογραφικά προγράμματα που δεν του αρέσουν ή αστειεύτηκαν σε βάρος του ή έχουν ασκήσει κριτική στην κυβέρνησή του. Ζήτησε επίσης από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών να αφαιρέσει τις άδειες τηλεοπτικών σταθμών, αφού επέκρινε την ειδησεογραφική κάλυψή τους ή άλλα προγράμματα.

Πρόσφατα, ο 80χρονος Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απέκλεισε το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press από το Οβάλ Γραφείο, επειδή αρνήθηκε να υιοθετήσει την ονομασία «Κόλπος της Αμερικής» για τον Κόλπο του Μεξικού.

Η σημερινή ανακοίνωση, οι συνέπειες της οποίας δεν είναι σαφείς προς το παρόν, έρχεται σε μια πολιτικά δύσκολη στιγμή για τον Ντόναλντ Τραμπ. Η δημοτικότητά του έχει πέσει, λόγω του υψηλού κόστους ζωής και της εκτόξευσης της τιμής των καυσίμων στις ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί επικρίνουν επίσης την απόφασή του να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν.

Με βάση τις δημοσκοπήσεις, το Ρεπουμπλικανικό κόμμα κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο του ενός ή ακόμη και των δύο Σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε επίσης ότι έχει «το δικαίωμα» να απαγορεύει τα μέσα ενημέρωσης που δεν θεωρεί «έντιμα», λίγη ώρα αφού ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέπει την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο στους δημοσιογράφους των τριών παραπάνω μέσων.

«Νομίζω ότι κάποιος έχει το δικαίωμα να τα απομακρύνει αν γράφουν συνεχώς ψεύδη», είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Η χώρα μας πρέπει να έχει έντιμες πληροφορίες», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας την απειλή ότι θα απαγορεύσει την πρόσβαση και σε άλλα μέσα, χωρίς όμως να διευκρινίσει σε ποια.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι ο πόλεμος με το Ιράν «θα τελειώσει σύντομα» και προέβλεψε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει μια «πολύ καλή συνάντηση» με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

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CNN: «Θα υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας»

Το CNN αντέδρασε άμεσα στην ανακοίνωση του προέδρου.

Στην ανακοίνωσή του, το αμερικανικό δίκτυο αναφέρει ότι στηρίζει πλήρως την ομάδα του στον Λευκό Οίκο και τη «δίκαιη και ακριβή» δημοσιογραφική της κάλυψη.

«Έχουμε το δικαίωμα βάσει του Συντάγματος των ΗΠΑ να κάνουμε αυτή τη δημοσιογραφική δουλειά χωρίς παρεμπόδιση ή κυβερνητική παρέμβαση», αναφέρει το CNN.

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Το δίκτυο προσθέτει ότι, εφόσον προχωρήσει ο αποκλεισμός που ανακοίνωσε ο Τραμπ, θα πρόκειται για «παράνομη επίθεση» σε ένα θεμελιώδες και συνταγματικά προστατευόμενο δικαίωμα.

Η αντίδραση του CNN έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η σύγκρουση του Τραμπ με το συγκεκριμένο δίκτυο δεν είναι καινούργια. Κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, η κυβέρνηση είχε επιχειρήσει να ανακαλέσει τη διαπίστευση του δημοσιογράφου του CNN Τζιμ Ακόστα, μετά από έντονη αντιπαράθεση με τον πρόεδρο σε συνέντευξη Τύπου. Το CNN προσέφυγε στη δικαιοσύνη και η διαπίστευση αποκαταστάθηκε.

Politico: «Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το Politico.

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Το μέσο δήλωσε ότι θα συνεχίσει να καλύπτει «δίκαια» τόσο τη σημερινή όσο και τις μελλοντικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ και ότι θα υπερασπιστεί δικαστικά τα δικαιώματά του βάσει της Πρώτης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος.

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«Θα υπερασπιστούμε σθεναρά τα δικαιώματά μας βάσει της Πρώτης Τροπολογίας απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια περιορισμού τους», ανέφερε το Politico.

Το Politico απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι έχει λάβει κυβερνητικές επιχορηγήσεις, χαρακτηρίζοντας τον συγκεκριμένο ισχυρισμό ψευδή και ήδη καταρριφθέντα.

«Αντισυνταγματική» η απαγόρευση, λένε οργανώσεις

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η αντίδραση της Reporters Committee for Freedom of the Press.

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Ο πρόεδρός της, Bruce D. Brown, δήλωσε ότι ένας τέτοιος αποκλεισμός θα ήταν «κατάφωρα αντισυνταγματικός», υποστηρίζοντας ότι από τη στιγμή που ο Λευκός Οίκος επιτρέπει την πρόσβαση δημοσιογράφων, δεν μπορεί να αποκλείει άλλους επειδή δεν του αρέσει το περιεχόμενο της δημοσιογραφικής τους δουλειάς.

Η οργάνωση χαρακτήρισε την πρακτική «διάκριση λόγω άποψης» και εκτίμησε ότι θα προσκρούσει στη δικαστική κρίση εάν προσβληθεί ενώπιον των δικαστηρίων.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Knight First Amendment Institute του Πανεπιστημίου Columbia υποστήριξε ότι η Πρώτη Τροπολογία απαγορεύει στον πρόεδρο να τιμωρεί δημοσιογράφους επειδή δεν του αρέσει η κάλυψή τους.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου, Jameel Jaffer, υποστήριξε ότι, εφόσον ο Τραμπ επιχειρεί να αποκλείσει τα συγκεκριμένα μέσα από το press pool του Λευκού Οίκου εξαιτίας των απόψεων ή της δημοσιογραφικής τους κάλυψης, η ενέργεια εγείρει ακόμη σοβαρότερα ζητήματα βάσει της Πρώτης Τροπολογίας.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ ΜΠΕ