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Η Ντόλι Πάρτον απεβίωσε την Τρίτη 25 Αυγούστου σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, έχοντας διαγράψει μια σημαντική μουσική πορεία επτά δεκαετιών.

Η μιμήτρια Κέλι Βον δήλωσε ότι ένιωσε ιδιαίτερη έκπληξη όταν είδε την εικόνα της να προβάλλεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της εκπομπής του αμερικανικού δικτύου.

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Μια ασυνήθιστη γκάφα στον αέρα προκάλεσε την αντίδραση του CNN, το οποίο αναγκάστηκε να απολογηθεί στην οικογένεια της Ντόλι Πάρτον. Σε ρεπορτάζ για τον θάνατο της διάσημης τραγουδίστριας, το αμερικανικό δίκτυο χρησιμοποίησε κατά λάθος φωτογραφία γυναίκας που έχει αφιερώσει την καριέρα της στο να την υποδύεται.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη το βράδυ, στην εκπομπή «Laura Coates Live». Αντί για φωτογραφία της Ντόλι Πάρτον, στην οθόνη εμφανίστηκε η Κέλι Βον, καλλιτέχνιδα από το Λας Βέγκας και επαγγελματίας μιμήτρια της τραγουδίστριας.

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😬 CNN has apologized to Dolly Parton's family after they aired a photo of Dolly Parton tribute artist, Kelly Vohnn, instead of the iconic country singer. pic.twitter.com/qWosckJMhp — TMZ (@TMZ) August 27, 2026

Η φωτογραφία, από το Getty Images, είχε τραβηχτεί στις 16 Δεκεμβρίου 2025 στο Λας Βέγκας, κατά τη διάρκεια προβολής της ταινίας «Song Sung Blue». Μετά το λάθος, το CNN εξέφρασε τη λύπη του και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της Πάρτον.

Η ίδια η Βον αποκάλυψε ότι πληροφορήθηκε το περιστατικό από φίλους που την είδαν ξαφνικά στην τηλεόραση. Όπως ανέφερε, ήταν ήδη ιδιαίτερα φορτισμένη από τον θάνατο της Πάρτον, την οποία θαύμαζε βαθιά, και χαρακτήρισε παράξενο το συναίσθημα βλέποντας τη δική της εικόνα να προβάλλεται ως εκείνη.

🚨 UPDATE: CNN was just forced to APOLOGIZE for using the wrong image of Dolly Parton after she passed away at 80 — NYP



CNN displayed this photo of a Dolly Parton impersonator, named Kelly Vohnn



“We regret the error and apologize to the Parton family."



It's always CNN. pic.twitter.com/KFGxlYhcI5 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 27, 2026

Η Πάρτον απεβίωσε την Τρίτη, 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών. Πέθανε μετά από μια «σύντομη μάχη με τον καρκίνο», σύμφωνα με τους εκπροσώπους της.

Η Πάρτον έγραψε και ερμήνευσε εκατοντάδες τραγούδια κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που εκτείνεται σε επτά δεκαετίες. Το πιο γνωστό της τραγούδι είναι το «I Will Always Love You», μαζί με άλλες επιτυχίες όπως τα «9 to 5», «Jolene», «Coat of Many Colors» και «Here You Come Again». Επίσης, ηχογράφησε ένα μυστικό τραγούδι, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται θαμμένο σε μια χρονοκάψουλα στο θέρετρό της, το Dollywood, στο Τενεσί, και η οποία πρόκειται να ανοιχτεί το 2046.