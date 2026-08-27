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Η βαφτισιμιά της, Μάιλι Σάιρους, την αποχαιρέτησε με συγκινητική ανάρτηση, υπογραμμίζοντας τον βαθύ συναισθηματικό δεσμό και τον ρόλο της Πάρτον ως μέντορα.

Η διαχείριση της περιουσίας των 450 εκατομμυρίων δολαρίων παραμένει ασαφής, καθώς δεν υπάρχουν άμεσοι απόγονοι ή επιζών σύζυγος.

Ενώ η Μάιλι Σάιρους θεωρείται πιθανή δικαιούχος λόγω της στενής τους σχέσης, η πλούσια φιλανθρωπική δράση της Πάρτον καθιστά πιθανή και τη διάθεση μέρους των χρημάτων σε κοινωφελείς σκοπούς.

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Συγκινεί το μήνυμα της Μάιλι Σάιρους για τον θάνατο της νονάς της, Ντόλι Πάρτον, με την οποία διατηρούσε μια ιδιαίτερα στενή σχέση. Η εμβληματική μορφή της country μουσικής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα στο Νάσβιλ.

Η Μάιλι Σάιρους αποχαιρέτησε την Ντόλι Πάρτον μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της και μιλώντας για τον βαθύ δεσμό που τις ένωνε.

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Παρότι την αποκαλεί «θεία Ντόλι», η Πάρτον ήταν στην πραγματικότητα η νονά της. Η σχέση τους, ωστόσο, ξεπερνούσε κατά πολύ τον τυπικό ρόλο της νονάς, καθώς η θρυλική τραγουδίστρια υπήρξε για τη Μάιλι και σημαντική μέντορας.

«Η αίσθηση της απώλειας της θείας μου, της Ντόλι, είναι πέρα από ό,τι νιώθω ότι μπορώ να μοιραστώ σωστά τώρα. Οι πιο ιερές στιγμές μας ήταν ιδιωτικές και θα παραμείνουν εκεί, πίσω από τη σκηνή, πέρα από τα λούσα και ανάμεσα στις καρδιές μας», έγραψε η Μάιλι Σάιρους.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε μία από τις τελευταίες συζητήσεις που είχαν, σημειώνοντας πως η Ντόλι θα ήθελε να μετατρέψει τον πόνο της σε μουσική και να συνεχίσει δυνατή.

A whole generation grew up watching Dolly Parton on Hannah Montana. It hurts so much more today. 😭 pic.twitter.com/O9xeHsdhY7 — lilo💋 (@factsaccountt) August 25, 2026

«Αυτό που ξέρω είναι ότι η Ντόλι θα ήθελε να το αισθανθώ, να γράψω ένα τραγούδι γι’ αυτό και μετά να συνεχίσω και να είμαι δυνατή. Έχω έναν άγγελο δίπλα μου. Πάντα είχα. Μία από τις τελευταίες μας συνομιλίες ήταν για τη μουσική και τη μεταμόρφωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μάιλι συνόδευσε την ανάρτησή της με μια πεταλούδα, σύμβολο που έχει συνδεθεί έντονα με την Ντόλι Πάρτον.

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«Θα την αγαπώ πάντα και θέλω να την κάνω υπερήφανη. Η καρδιά μου σπαράζει για τον κόσμο, την οικογένειά της και τους φίλους της, στους οποίους θα λείψει αβάσταχτα. Είμαστε μαζί σε αυτή την απώλεια και θα τη βλέπουμε σε όλα τα πιο όμορφα πράγματα», πρόσθεσε.

Η σχέση που ξεκίνησε πριν από τη γέννηση της Μάιλι

Ο δεσμός των δύο γυναικών είχε ξεκινήσει πριν ακόμη γεννηθεί η Μάιλι Σάιρους. Ο πατέρας της, Μπίλι Ρέι Σάιρους, επίσης μουσικός της country, είχε συνεργαστεί με την Ντόλι Πάρτον.

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Όταν ο Μπίλι Ρέι Σάιρους έμαθε ότι μαζί με τη σύζυγό του περίμεναν παιδί, ζήτησε από την Πάρτον να γίνει νονά της κόρης του. Εκείνη δέχθηκε και από τότε δημιουργήθηκε ένας δεσμός που παρέμεινε ισχυρός για δεκαετίες.

Dolly Parton was the one who named Destiny hope ‘’Miley Cyrus’’:



“Miley wasn’t really Miley. She was born Destiny Hope, but she smiled all the time. So everyone would say, ‘Smile for me!’ Billy Ray then said we should call her Miley, and that I should be her godmother. I said,… pic.twitter.com/qmPNbiQ8HX — MileyCyrus PRESS (@CyrusPRESS) August 27, 2026

Η Ντόλι Πάρτον δεν υπήρξε μόνο νονά της Μάιλι, αλλά και σημαντική επιρροή στην καλλιτεχνική της πορεία, λειτουργώντας ως μέντορας και σταθερή παρουσία στη ζωή της.

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Mάλιστα όπως είχε αποκαλύψει η ίδια η Ντόλι Πάρτον, η Μάιλι αρχικά επρόκειτο να πάρει το όνομα Ντέστινι Χόουπ αλλά επειδή όταν ήταν μωρό χαμογελούσε σε όλους (smile), τελικά ο πατέρας της Μπίλι Ρέι, αποφάσισε να την βγάλει Μάιλι και πως θα έπρεπε να γίνει η νονά της.

Ποιος θα κληρονομήσει την περιουσία των 450 εκατομμυρίων δολαρίων της Ντόλι Πάρτον;

Η Ντόλι Πάρτον αφιέρωσε όλη της τη ζωή μετατρέποντας τραγούδια, δικαιώματα έκδοσης και επιχειρηματικές δραστηριότητες σε μια αυτοκρατορία αξίας περίπου 450 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά το θάνατό της σε ηλικία 80 ετών, το ερώτημα του ποιος θα κληρονομήσει αυτή την περιουσία είναι πολύ πιο περίπλοκο από ό,τι φαίνεται. Η Πάρτον δεν είχε παιδιά, ενώ ο σύζυγός της για σχεδόν 60 χρόνια, ο Καρλ Ντιν, πέθανε το 2025.

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Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει άμεσος απόγονος ή επιζών σύζυγος που θα κληρονομούσε προφανώς το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της. Η τελική διαθήκη της και τυχόν ρυθμίσεις σχετικά με καταπιστεύματα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, οπότε δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαιωμένη απάντηση.

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Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι η περιουσία της περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από μετρητά, όπως πολύτιμα μουσικά δικαιώματα, σημαντικό μερίδιο στο Dollywood και επιχειρηματικές συμμετοχές που έχουν συσσωρευτεί εδώ και δεκαετίες.

Η Mάιλι Σάιρους αποτελεί πιθανή υποψήφια



Ένα όνομα που πιθανότατα θα τραβήξει την προσοχή είναι αυτό της Μάιλι, της βαφτίστηρας της Πάρτον και ενός από τα πιο κοντινά της πρόσωπα.

Οι δύο γυναίκες είχαν μια μακροχρόνια προσωπική και επαγγελματική σχέση, που περιελάμβανε κοινές εμφανίσεις στη σειρά «Hannah Montana» και μεταγενέστερες μουσικές συνεργασίες.

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Why Dolly Parton was Miley Cyrus’ godmother as late singer's sweet nickname revealed https://t.co/q6usss0ixL pic.twitter.com/mzABCLzaMx — Tyla (@Tyla) August 27, 2026

Αυτή η στενή σχέση έχει τροφοδοτήσει εικασίες ότι η Σάιρους θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στην κληρονομιά της Πάρτον.

Η Πάρτον είχε επίσης μια μεγάλη ευρύτερη οικογένεια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται, είχε 14 ανιψιές και ανιψιούς, ενώ ο Ντιν είχε πέντε ακόμη. Οποιοσδήποτε από αυτούς θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στα σχέδια κληρονομιάς της.

Μια μεγάλη φιλανθρωπική δωρεά θα ήταν επίσης σύμφωνη με το ιστορικό της Πάρτον.

Μέσω του Ιδρύματος Dollywood και της Imagination Library, συνέβαλε στη διανομή περισσότερων από 300 εκατομμυρίων δωρεάν βιβλίων σε παιδιά έως το 2026.

Επίσης, διέθεσε εκατομμύρια για την ιατρική έρευνα, την ανάπτυξη εμβολίων, τη φροντίδα ασθενών με καρκίνο και την παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών.

Ολα όσα προαναφέραμε καθιστούν πιθανό το ενδεχόμενο μέρος της περιουσίας της να διατεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς και όχι σε ιδιώτες δικαιούχους.

Ωστόσο, έως ότου δημοσιοποιηθούν η διαθήκη ή τα έγγραφα της κληρονομιάς, κάθε ισχυρισμός σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους παραμένει στο επίπεδο της εικασίας.