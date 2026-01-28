Μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της πραγματοποίησε η Αθηνά Ωνάση, επιλέγοντας αυτή τη φορά να δώσει το «παρών» στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, μακριά όπως συνηθίζει από την έντονη δημοσιότητα.

Η 40χρονη κληρονόμος, που έχει επιλέξει εδώ και χρόνια έναν χαμηλών τόνων τρόπο ζωής, βρέθηκε την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου στο σόου του Γάλλου σχεδιαστή Στεφάν Ρολάν.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στον εμβληματικό χώρο του Cirque d’Hiver Bouglione, συγκεντρώνοντας προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας και της κοινωνικής ζωής.

Η Αθηνά Ωνάση εμφανίστηκε με ανανεωμένο look, έχοντας υιοθετήσει μελαχρινό χρώμα στα μαλλιά, με έντονο όγκο στην κορυφή. Για την περίσταση επέλεξε ένα μαύρο μίντι φόρεμα με ενσωματωμένη κάπα, το οποίο συνδύασε με μαύρες γόβες, διατηρώντας ένα κομψό και διαχρονικό στιλ.

Η εκδήλωση είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τα έσοδα διατέθηκαν στο Fondation des Hôpitaux, με σκοπό τη στήριξη εφήβων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Το «παρών» έδωσε και η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, η οποία είναι πρόεδρος του Ιδρύματος.

Μετά την επίδειξη, η Αθηνά Ωνάση φωτογραφήθηκε μαζί με τον Πλάτωνα Παπαγιαννόπουλο, μοντέλο με διεθνή καριέρα. Σε εικόνα που αναρτήθηκε στα social media και αναδημοσιεύτηκε από τον ίδιο, οι δυο τους εμφανίζονται χαμογελαστοί, σε χαλαρή διάθεση.

Stephan Rolland – Spring 2026 couture



can't believe I saw this with my own eyes pic.twitter.com/ZzSPznAMYe Advertisement January 27, 2026

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο, όταν παρευρέθηκε στο φημισμένο Bal d’Été στο Παρίσι, το οποίο είχε επιμεληθεί η Σοφία Κόπολα. Η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση, που φέρεται να μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα σε μικρή πόλη της Ολλανδίας και το Βέλγιο, είχε εμφανιστεί τότε για πρώτη φορά μετά από μεγάλο διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι λίγους μήνες νωρίτερα είχε προηγηθεί η επανεμφάνισή της στο προσκήνιο, έπειτα από τρία χρόνια απουσίας, όταν συμμετείχε σε φιλανθρωπική εκδήλωση τέχνης που διοργάνωσαν οι Φίλοι του Κέντρου Πομπιντού στη Γαλλία.

