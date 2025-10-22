Μπορεί να μην ξέρει κανείς το όνομά της αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι η Άλις Γουόλτον είναι η πλουσιότερη γυναίκα στον πλανήτη.

Ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει τα πιο διάσημα ονόματα δισεκατομμυριούχων: τον Έλον Μασκ που στέλνει πυραύλους στο διάστημα, τον Τζεφ Μπέζος που επαναπροσδιόρισε το λιανεμπόριο, ή την Τέιλορ Σουίφτ που μετατρέπει τις περιοδείες της σε αυτοκρατορίες ρεκόρ.

Alice Walton–the only daughter of Walmart founder Sam Walton (d. 1992)–just became the world’s wealthiest woman for the first time since 2020. https://t.co/LwZlPBVaWP pic.twitter.com/uoBjE7sBsz — Forbes (@Forbes) September 5, 2024

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, η Άλις Γουόλτον, «χρυσή» κληρονόμος της αλυσίδας καταστημάτων Walmart, διαθέτει προσωπική περιουσία που ξεπερνά τα 116 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes και τον Bloomberg Billionaires Index.

Για να κατανοήσει κανείς πώς συνέβη αυτό, πρέπει να επιστρέψει στο 1962, όταν οι αδελφοί Σαμ και Μπαντ Γουόλτον άνοιξαν ένα ταπεινό εκπτωτικό κατάστημα στο Μπέντονβιλ του Άρκανσο, με σκοπό να προσφέρουν προϊόντα με προσιτές τιμές σε όλους τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Αυτή η ιδέα εξελίχθηκε στη Walmart, μια παγκόσμια δύναμη στο λιανεμπόριο που σήμερα λειτουργεί περισσότερα από 10.000 καταστήματα και απασχολεί πάνω από δύο εκατομμύρια εργαζομένους σε όλο τον κόσμο.

Από αυτές τις ταπεινές ρίζες γεννήθηκε μια δυναστεία που έγινε η πλουσιότερη οικογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες: η οικογένεια Γουόλτον, με συνολική περιουσία σχεδόν μισού τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η περιουσία της Γουόλτον αυξήθηκε κατά 30 δισεκατομμύρια δολάρια τον τελευταίο χρόνο, καθώς η μετοχή της Walmart ανέβηκε περίπου 40% και έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η Άλις Γουόλτον έχει ξεπεράσει ακόμα και την κληρονόμο της L’Oréal, Φρανσουάζ Μπετενκούρ Μάγιερς, της οποίας η καθαρή περιουσία μειώθηκε στα 81,6 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω πτώσης στις πωλήσεις καλλυντικών.

Παρά την τεράστια περιουσία της, η Γουόλτον ακολούθησε διαφορετική πορεία από τους αδελφούς της, Τζιμ και Ρόμπσον Γουόλτον, που επίσης βρίσκονται ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Έχει σε μεγάλο βαθμό αποσυρθεί από την επιχειρηματική ζωή, αφιερώνοντας τον χρόνο και τους πόρους της στην τέχνη και τη φιλανθρωπία.

The school, founded by Walmart heiress Alice Walton, is offering free tuition to its first five graduating classes https://t.co/h5zc3QngMR — Dexerto (@Dexerto) August 13, 2025

Το 2011 ίδρυσε το Μουσείο Αμερικανικής Τέχνης Crystal Bridges στην πατρίδα της, το Μπέντονβιλ — ένα μουσείο παγκόσμιας κλάσης που φιλοξενεί έργα των Άντι Γουόρχολ, Τζόρτζια Ο’Κιφ και Νόρμαν Ρόκγουελ. Το μουσείο έχει γίνει πολιτιστικό ορόσημο για τους μικρομεσαίους Αμερικανούς, αντανακλώντας τη βαθιά δέσμευσή της να φέρει την τέχνη και την εκπαίδευση σε αγροτικές κοινότητες.

Όπως είπε στο The New Yorker: «Η συλλογή έργων τέχνης ήταν τόσο μεγάλη χαρά και τόσο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου — να βλέπω, να κατανοώ και να αγαπώ την τέχνη».

Η προσήλωσή της στη φιλανθρωπία εκτείνεται πέρα από τις τέχνες.

Φέτος, το Μπέντονβιλ θα εγκαινιάσει ιατρική σχολή που φέρει το όνομά της, υποδεχόμενη την πρώτη τάξη φοιτητών. Το εγχείρημα αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία της να επενδύσει στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την περιφερειακή ανάπτυξη — και όχι στη χλιδή ή τη δημοσιότητα.

Είχε επίσης μια σύντομη ενασχόληση με την εκτροφή αλόγων – ωστόσο, σύμφωνα με το Business Insider, αποσύρθηκε από αυτόν τον χώρο το 2017, πουλώντας τα άλογα και τα ράντσα της.

Η ίδια δήλωσε τότε: «Είχα διασκορπιστεί σε πάρα πολλές κατευθύνσεις και θέλω να βρω τη συγκέντρωσή μου ξανά», προσθέτοντας: «Έχω σπίτι στο Φορτ Γουόρθ, οπότε θα μετακομίσω στην πόλη».

Το όνομα Γουόλτον μπορεί να είναι συνώνυμο της τεράστιας εταιρικής δύναμης — με τη συνολική περιουσία της οικογένειας να αγγίζει τα 470 δισεκατομμύρια δολάρια και με ιδιοκτησία πολλών μεγάλων αθλητικών ομάδων — αλλά η Άλις παραμένει το πιο ήσυχο, κι ωστόσο, το πιο επιδραστικό μέλος της δυναστείας.





